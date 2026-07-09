Марс запер своё прошлое глубже человеческого роста: европейская миссия попробует открыть этот тайник

Европейское космическое агентство готовит миссию Rosalind Franklin для охоты за следами древней органики в марсианских глинах. Ученые подозревают, что миллиарды лет назад Красная планета обладала густой атмосферой и стабильными водоемами, способными поддерживать сложные процессы. Глинистые минералы на плато Oxia Planum могут работать как герметичный сейф, защищающий молекулы от жесткой радиации. Предстоящая высадка ровера станет решающим этапом в попытке доказать наличие обитаемых зон в далеком прошлом Марса. Этот проект дополнит существующие исследования, в ходе которых уже находили углеродные соединения в кратере Езеро.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Марсоход Perseverance и минералы кратера Джезеро

Глина как идеальный архив прошлого

Марсианская поверхность сегодня — это выжженная пустыня, где ультрафиолет и космические лучи расщепляют любую сложную структуру. Однако под слоем реголита на плато Oxia Planum скрываются богатые железом и магнием филлосиликаты. Эти минералы сформировались в присутствии жидкой воды, когда древние камни планеты еще сохраняли тепло. Глина обладает уникальной способностью связывать органические цепочки, предотвращая их разрушение на протяжении миллиардов лет.

"Глинистые отложения действуют почти как янтарь для минеральных процессов. Они буквально запечатывают химические следы, не давая окислителям добраться до содержимого пор", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Поиск таких ловушек критически важен, так как радиационный фон на Марсе в сотни раз превышает земной. Астрофизики уже наблюдали, как черная дыра лишает галактики ресурсов, а на Марсе аналогичную роль разрушителя сыграло исчезновение магнитного поля. Без защиты атмосферы поверхность превратилась в зону химического распада, где выжить могут только самые глубоко спрятанные структуры.

Почему Rosalind Franklin копает глубже

Главное отличие европейского ровера от предшественников заключается в буре. Устройство способно проникать на глубину до двух метров, где радиация практически бессильна. Исследования показывают, что верхние слои почвы на Красной планете стерилизованы на значительную глубину. Если кратер Езеро поразил ученых пятнами углерода, то Oxia Planum может дать ответы о происхождении этих веществ.

Характеристика миссии Значение и цель Глубина бурения До 2 метров под поверхность Целевой минерал Филлосиликаты (глины) Основной риск Радиационная деградация образцов

Современные приборы фиксируют даже минимальные искажения, которые раньше списывали на помехи. Подобно тому как ученые ищут чужой разум сквозь звездный шум, химические анализаторы ровера будут вычленять сигнатуру жизни из хаоса неорганических солей. Каждая находка в глине приближает нас к пониманию того, была ли планета обитаемой.

"На глубине двух метров условия среды остаются стабильными на протяжении эпох. Это золотой стандарт для поиска молекулярных остатков", — объяснил ученый-астрофизик Алексей Руднев специально для Pravda.Ru.

Радиация против древних молекул

Проблема выживания маркеров прошлого стоит острее, чем кажется. Даже если жизнь процветала, миллиарды лет бомбардировки высокоэнергетическими частицами могли превратить органику в обычный графит. Астрономы, наблюдавшие, как объекты проходят через центр Млечного Пути, знают о разрушительной силе жесткой среды. На Марсе глина выступает щитом, гасящим энергию частиц.

Если проект увенчается успехом, человечество получит первый защищенный образец породы из эпохи, когда системы планет только формировались. Это изменит наше представление о том, насколько живучей может быть материя. Даже если поверхность кажется мертвой, под ней может скрываться аномальный след бурных процессов. Внимание смещается с поиска движения здесь и сейчас на поиск химических отпечатков прошлого.

"Мы ищем не зеленых человечков, а специфические соотношения изотопов и молекулярные каркасы. Глина — лучший сейф для таких данных", — отметил астроном Павел Громов в интервью Pravda.Ru.

Пока инженеры решают проблемы посадки, ученые пересматривают сроки существования воды на Марсе. Возможно, условия для стабильных циклов сохранялись дольше, чем считалось ранее. Аналогичные механизмы устойчивости сейчас изучают и применительно к земной флоре, пересматривая обратный отсчет для жизни на нашей планете. Глина Oxia Planum остается главной надеждой на сенсацию десятилетия.

Ответы на популярные вопросы о Марсе

Почему ищут именно в глине?

Глина способна впитывать воду и удерживать внутри своей структуры сложные молекулы, защищая их от внешнего воздействия и окисления.

Чем опасна радиация для поиска жизни?

Космические лучи разрывают связи в органических молекулах, превращая их в простейшие химические соединения, которые невозможно идентифицировать как следы жизни.

Сможет ли ровер Rosalind Franklin найти живых бактерий?

Миссия нацелена на поиск древних окаменелостей и химических следов, так как современная поверхность Марса слишком агрессивна для активного существования микроорганизмов.

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