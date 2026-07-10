Вековая зима начала стремительно разрушаться: масштабные последствия температурных аномалий потрясли ученых

Привычный зимний уют в Европе трещит по швам. Мы привыкли думать, что снег просто тает из-за глобального потепления — медленно и везде. Но реальность оказалась куда изощреннее. Ученые из Eurac Research в Больцано заглянули в прошлое на 600 лет назад и выяснили: зима не просто уходит, она разваливается с краев, оставляя выжженное ядро в середине сезона.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Горы под снегом

Машина времени для сугробов

До сих пор климатологи оперировали скудными данными последних десятилетий. Клаудия Нотарникола и её команда решили исправить это, обучив нейросеть "чувствовать" снег. Они скормили алгоритму данные о температуре и осадках с 1421 года. Модель научилась понимать, как капризы погоды превращаются в сугробы или грязные лужи на огромном пространстве от Лиссабона до Осло.

"Мы видим, что на протяжении веков количество снега колебалось вокруг одной отметки. Холодные десятилетия сменялись мягкими, но система оставалась в равновесии. Весь этот баланс рухнул в середине XIX века", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Система прошла проверку боем. Нейросеть вслепую воссоздала легендарную "Великую зиму" 1709 года, когда Европа буквально замерзла под толстым слоем льда. Совпадение с архивными метеодневниками и данными ледников оказалось феноменальным. Теперь у нас есть четкий график того, как природа сдавала позиции.

Точка невозврата: 1850 год

График падения снежного покрова напоминает крутое пике. С 1850 года, когда закончился Малый ледниковый период, объемы снега начали таять со скоростью, которую невозможно списать на естественные циклы. Но самое интересное — география потерь. Зима начала "худеть" не равномерно, а сверху и снизу календаря.

Период сезона Потеря снежного покрова Начало зимы (декабрь-январь) Сокращение на 20% Конец зимы (апрель-май) Сокращение на 30% Ядро зимы (февраль-март) Стабильно (изменений почти нет)

Февраль и март держатся как последние защитники крепости. Пока края сезона обкусывает тепло, середина зимы остается морозной. Это создает иллюзию нормы, но цифры безжалостны: весенний снег на севере Европы исчезает быстрее всего. К середине XVIII века скандинавские сугробы уже начали сдаваться под натиском тепла, продавливающего зиму изнутри.

"Температура — главный киллер снега. Даже если осадков выпадает много, в теплой атмосфере они превращаются в бесполезный дождь. Мы фиксируем, как тепло и засуха работают в паре, уничтожая запасы влаги в горах", — отметил климатолог Максим Орлов.

Приговор для лыжников и фермеров

Эта аномалия — не просто повод для грусти любителей лыж. Снег — это природный аккумулятор воды. Он хранит влагу всю зиму и медленно отдает её весной, питая реки. Если сезон сжимается, вода уходит слишком рано или поступает с опозданием. Это бьет по гидроэлектростанциям и сельскому хозяйству, которые привыкли к графику, работавшему веками.

Исследования подтверждают: за последние двадцать лет снежный покров Европы похудел еще на 17%. То, что мы видим сегодня — не временный сбой, а окончательный демонтаж зимней системы, сформированной еще при рыцарях и королях. Планета меняет правила игры, и старые учебники по метеорологии можно отправлять в камин.

"Снег — это индикатор здоровья экосистемы. Его отступление на 30% в весенние месяцы означает радикальную смену циклов миграции птиц и пробуждения растений. Природа не успевает адаптироваться к таким рывкам", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о климате

Почему снег тает именно весной сильнее всего?

Весеннее солнце в сочетании с общим повышением температуры создает эффект "двойного удара". Если раньше февральский снег доживал до мая, то теперь он капитулирует перед первым же теплым фронтом в апреле.

Может ли ситуация развернуться обратно?

Данные за 600 лет показывают, что текущий спад — беспрецедентный. Без глобального снижения выбросов и охлаждения атмосферы естественный "откат" к снежным зимам невозможен.

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