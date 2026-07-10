Миллионы долларов в песчаную пыль: провальные запуски поставили под угрозу амбициозный лунный проект

NASA решило сменить тактику освоения естественного спутника Земли. Вместо торжественного водружения флагов живыми астронавтами ведомство делает ставку на беспилотный "десант". Три частные компании получили контракты на сумму почти 600 миллионов долларов. Их задача — превратить мертвую пустыню в пригодную для жизни стройплощадку. Роботы возьмут на себя самую черную работу: от доставки приборов до подготовки фундаментов будущих модулей.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник Земли Луна

Логика железного авангарда: почему роботы первые

Отправлять человека в пустоту без крыши над головой — дорого и опасно. NASA посчитало, что эффективнее сначала забросать Луну автономной техникой. Ротоботехнический "стройбат" должен развернуть системы энергоснабжения, жилые ячейки и наладить связь. К моменту прибытия людей инфраструктура должна функционировать как часы. В ход пойдет даже адаптация марсоходов под лунные нужды.

"Это бред — отправлять людей копать траншеи в скафандрах за миллионы долларов. Роботы сделают это быстрее, дешевле и без риска для жизни", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Провалы частников и срывы графиков

Космическая гонка опять упирается в технический брак. Весенний взрыв тяжелой ракеты New Glenn от Blue Origin, за которой стоит Джефф Безос, спутал карты. Теперь NASA вынуждено искать запасные аэродромы и альтернативные способы заброски посадочных платформ. Тряска в частном секторе напрямую бьет по времени старта всей программы.

Событие Последствие Взрыв New Glenn Смещение сроков запуска тяжелых грузов Дефицит носителей Поиск альтернативных посадочных модулей

Риски в космосе — это математическая константа. Авария одной ракеты не отменяет миссию, но заставляет инженеров пересчитывать веса и балансы мощности. NASA официально признало: задержки неизбежны, но курс на 2032 год пока остается в силе.

Южный полюс: битва за ледяную воду

Главный приз этой гонки спрятан на Южном полюсе Луны. Ученые уверены: там есть водяной лед. Это не просто "попить", это полноценное сырье. Из него можно выделить кислород для дыхания и водород для ракетного топлива. Луна превращается из объекта созерцания в огромную бензоколонку на пути к Марсу.

"Водяной лед в грунте — это критический ресурс. Без местной добычи снабжение базы превратится в логистический кошмар", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Этапы большого пути: от 2029 к 2032

Джаред Айзекман, курирующий планы ведомства, разделил колонизацию на три рывка. Сначала — разведка боем. Затем — застройка. И наконец — постоянное дежурство. График жесткий, и каждый пункт зависит от успеха беспилотных рейсов в ближайшие пару лет.

"Баланс мощности в таких системах крайне хрупок. Любой сбой в энергоснабжении базы на этапе сборки — это потеря всей миссии", — отметил диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о лунной программе

Зачем адаптировать марсоходы для Луны?

Это экономия времени и денег. Технологии уже отработаны, нужно лишь подкрутить настройки под другую гравитацию и отсутствие атмосферы.

Почему Южный полюс так важен?

Из-за льда. Везти воду с Земли стоит безумных денег, проще и логичнее добывать ее прямо на месте.

Когда люди заселят базу навсегда?

Согласно плану NASA, ротация экипажей на постоянной основе начнется не раньше 2032 года.

Читайте также