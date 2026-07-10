Привычный статус планеты рухнул за ночь: астрономы пересчитали параметры близкого соседа

Представьте, что вы годами считали своего соседа неразворотливым бегемотом весом в полтонны, а при ближайшем рассмотрении оказалось, что это мускулистый атлет. С планетой GJ 3378b, которая болтается всего в 25 световых годах от нас, случилась ровно такая же история. Группа астрономов достала "космические весы" помощнее и выяснила: экзопланета в два раза легче, чем ей приписывали раньше. Это не просто цифры в таблице — это билет в клуб потенциально обитаемых миров.

Фото: ИИ by Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Планета в космосе

Четыре свидетеля и круговая орбита: как шел переучет

Раньше GJ 3378b числилась в списке "мини-нептунов". Огромный ледяной шар, окутанный ядовитым туманом, — в общем, место так себе. Считалось, что ее масса в 5,2 раза больше земной. Но после того как ученые прогнали данные через связку из четырех мощнейших спектрометров — HPF, NEID, CARMENES и SPIRou — показатели рухнули. На самом деле эта крошка весит всего 2,3 массы Земли. Теперь это гордая "суперземля", у которой, скорее всего, под ногами твердая порода, а не бесконечный газовый кисель.

"Мы имеем дело с каменистым миром, который практически копирует условия освещенности Земли. Это идеальная лабораторная площадка для проверки наших теорий о жизни вне Солнечной системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Новые замеры показали, что год на планете пролетает за 21 день. Причем орбита у нее почти идеально круглая, а не вытянутая колбаса, как думали раньше. Это важно: если орбита не скачет туда-сюда, климат на планете должен быть стабильным, без резких перепадов от адской жары к ледяному моргу.

Признак Новые данные GJ 3378b Масса 2,3 массы Земли (против 5,2 раньше) Тип поверхности Вероятно, твердая (каменистая) Длительность года Около 21 земных суток Энергия звезды 90% от солнечного потока на Землю

Космическая береговая линия: сдует атмосферу или нет?

GJ 3378b зависла в так называемой "зоне обитаемости". Это такой "курортный" пояс вокруг звезды, где не слишком горячо и не слишком холодно. Теоретически, там может плескаться жидкая вода. Планета получает 90% того тепла, что наше Солнце выдает Земле. Это почти прямой дубликат. Но есть один нюанс, который может все испортить.

"Главная опасность — ультрафиолет. Планета находится на своего рода 'космическом берегу', где звездный ветер может просто сбрить атмосферу, оставив голый камень", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Если атмосфера на месте, то перед нами — полноценный кандидат на обитаемость. Если же звезда "сдула" газовую оболочку, то GJ 3378b превратилась в прожаренный кусок скалы. Астрономы готовят новые инструменты, чтобы рассмотреть этот "воздушный щит". Если он есть — у нас через забор (по космическим меркам) может оказаться обитаемый мир.

"Такие открытия заставляют нас пересчитывать все старые данные. Мы часто недооцениваем, насколько точными могут быть помехи от самих звезд, скрывающие истинную природу планет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о суперземлях

Почему 25 световых лет — это "близко"?

В масштабах Галактики, диаметр которой 100 000 световых лет, это как зайти в соседний подъезд. Современные телескопы могут детально изучать состав атмосфер таких близких соседей.

Что такое суперземля?

Это планета, которая тяжелее Земли, но значительно легче газовых гигантов типа Нептуна или Урана. Обычно они имеют твердую поверхность и гравитацию, которая заставит вас почувствовать себя очень тяжелым.

Может ли там быть жизнь?

Для жизни нужны вода и атмосфера. С водой там все может быть в порядке, а вот наличие атмосферы — главная интрига следующих наблюдений.

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