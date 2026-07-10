Бездна под ногами в Арктике: талые воды лишили ледяной щит последней опоры и стабильности

Гренландский ледяной щит начал напоминать гигантский аквапарк, где аттракционы работают на уничтожение. Ученые из Цюрихского университета обнаружили, что озера на поверхности ледников — это не просто лужи, а детонаторы замедленного действия. Когда такая ванна резко опустошается, вода не просто стекает, она прошивает лед насквозь и смазывает его подошву. Результат? Ледник встает на "лыжи" и несется к океану с бешеной скоростью. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ледники Гренландии

Сермек-Куяллек: 50 миллиардов тонн льда ежегодно

Объектом порки стал ледник Сермек-Куяллек, он же Якобсхавн. Этот парень — настоящий тяжеловес. Каждый год он выплевывает в океан более 50 гигатонн замерзшей пресной воды. Если вы думаете, что это мало, представьте, как этот лед тает и топит прибрежные города. Проблема в том, что потепление увеличивает количество озер в углублениях ледника. Чем больше воды сверху, тем выше риск катастрофического "прорыва", который превращает стабильный лед в текучую кашу.

"Это не просто таяние, это структурный развал. Мы видим, как ледник теряет сцепление с грунтом из-за избытка воды в основании", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Подводная смазка: как работает механизм сброса

Радиолокаторы показали безумную картину. Когда два озера на поверхности Якобсхавна дали течь, вода пробурила каналы до самого скального основания. Представьте, что вы подливаете масло под колеса едущей фуры. Ледник, который обычно еле ползет, вдруг ускорился до скорости бодро идущего человека. Весь этот гигантский массив дрейфовал так целые сутки. Такое "турбо-движение" создает чудовищное напряжение в ледяной толще.

Параметр ледника Показатель Годовой сброс пресной воды Более 50 гигатонн Скорость при ускорении ~ 5-6 км/ч (темп пешехода) Частота откола айсбергов 25 штук за 120 минут

Когда напряжение достигает пика, лед не выдерживает. На границе с океаном начинается форменное безумие: всего за два часа ученые насчитали 25 случаев отрыва огромных айсбергов. Один за другим они падали в воду, вызывая цунами и поднимая уровень моря. Если ад на заре времен стер геологию Земли, то нынешнее потепление буквально стирает Арктику с карты.

"Каждый такой прорыв — это удар по всей экосистеме. Мы теряем не только лед, но и среду обитания животных, приспособившихся к стабильному климату", — подчеркнул эколог Денис Поляков.

Отрыв айсбергов: 25 инцидентов за два часа

Гренландия сегодня дает пятую часть от общего роста уровня Мирового океана. Это уже не гипотеза из учебника по астрофизике, а реальность. Ускорение ледников из-за поверхностных вод превращает медленное таяние в быструю катастрофу. Если озера продолжат прорываться с такой частотой, расчеты климатологов придется пересматривать в сторону еще более пессимистичных сценариев. Тектоника плит меняла планету миллионы лет, а талая вода справляется за часы.

"Ледяной щит Гренландии становится нестабильным. Мы видим цепную реакцию: тепло — озеро — прорыв — ускорение — обрушение", — отметил климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ледниках

Почему вода стекает на дно ледника, а не замерзает?

Под огромным давлением и из-за трения температура льда у основания выше, чем на поверхности. Плюс огромный объем талой воды обладает достаточной тепловой инерцией, чтобы пробурить "мельницы" — вертикальные шахты во льду.

Как быстро поднимется уровень моря?

Зависит от того, как часто будут происходить такие каскадные обрушения. Гренландия тает быстрее, чем предсказывали 10 лет назад, и такие события, как на Якобсхавне, — главная причина ошибок в прогнозах.

Читайте также