Привычные киносценарии разбились о суровую физику: новые расчеты изменили подход к обороне Земли

Если на горизонте замаячит астероид размером с футбольный стадион, забудьте про армаду из голливудских боевиков. Реальность суровее. Исследователи прогнали сценарии спасения через суперкомпьютеры и выяснили: чтобы гарантированно не отправиться вслед за динозаврами, бить нужно под дых. Точнее — изнутри. Моделирование доказало, что классический подрыв ядерного заряда у поверхности — это перевод ценного урана. Энергия просто улетает в пустоту, лишь слегка обжигая бок космическому страннику.

Фото: Pravda.ru by Игорь Власов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Столкновение с астероидом

Проникающий удар: почему глубина решает все

Физика здесь простая, как удар молотком по пальцу. При взрыве на поверхности вакуум съедает львиную долю мощности. Ударная волна рассеивается. Но если мы загоним модуль вглубь породы, астероид превращается в замкнутую камеру сгорания. Вся ярость атома уходит в разрушение внутренней структуры. Эффективность такого метода выше в разы. По сути, мы превращаем небесное тело в гигантскую шрапнель или заставляем его круто сменить курс за счет реактивной тяги собственных испарившихся недр.

"Взрыв снаружи — это лишь попытка толкнуть гору. Взрыв изнутри — это попытка ее аннигилировать. Разница в передаче энергии колоссальна, и цифры моделирования это подтверждают", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Искусственный интеллект на службе камикадзе

Рассчитать точку входа "на глаз" не выйдет. Каждый астероид — это хаотичная груда камней, льда и металла. Здесь в игру вступает нейросеть. Искусственный интеллект анализирует структуру объекта, его вращение и плотность, выбирая идеальное место для "инъекции" смерти. Достаточно изменить скорость махины всего на один метр в секунду за несколько месяцев до рандеву с Землей, чтобы планета осталась целой. Глубинный подрыв делает эту задачу выполнимой даже для километровых гигантов.

Метод воздействия Результат для объекта Глубинный взрыв (100 м) Полное разрушение в пыль Поверхностный взрыв (1 км) Минимальное отклонение траектории Глубинный взрыв (1 км) Гарантированный увод с орбиты столкновения

"Моделирование — это хорошо, но астероиды — не однородные бильярдные шары. Это рыхлые кучи щебня на гравитационном клею. Взрыв может просто превратить одну пулю в облако картечи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

От цифровой модели к реальному космосу

Пока ученые резвятся в симуляциях, суровая реальность ждет за углом. Глубинный взрыв требует ювелирной точности: нужно не просто попасть в летящую скалу, а внедриться в нее. Если астероид окажется слишком рыхлым, зонд-пенетратор прошьет его насквозь. Если слишком твердым — разобьется о поверхность. Кроме того, остается риск превратить одну большую проблему в тысячу мелких астероидов, которые все равно упадут на нас, накрыв планету "огненным дождем".

"Главный риск не в мощности заряда, а в нашей неосведомленности о внутреннем составе цели. Уровни плотности могут варьироваться так сильно, что любая модель даст сбой без разведки на месте", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы об астероидной угрозе

Зачем нужен ядерный взрыв, если можно просто протаранить астероид?

Кинетический удар работает только с небольшими объектами. Для изменения курса левиафана весом в миллиарды тонн энергии обычного удара просто не хватит.

Не станет ли хуже после разрушения астероида на части?

Риск есть. Если обломки останутся на прежней траектории, мы получим множественные удары вместо одного. Задача взрыва — либо испарить тело, либо придать осколкам вектор в сторону от Земли.

Сколько времени нужно, чтобы подготовить такую миссию?

В текущем состоянии — годы. Именно поэтому ученые настаивают на раннем обнаружении. Глубинное внедрение требует сложной техники, которую нельзя собрать за неделю в гараже.

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