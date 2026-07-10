Миллиардеры начали захват орбитального пространства: частные игроки подстегнули смену правил игры в России

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Наука

Забудьте о временах, когда космос был игрушкой только для государств с бездонным карманом. На орбиту выходит большой бизнес. К 2030 году частные инвестиции в российскую ракетно-космическую отрасль должны пробить отметку в 100 миллиардов рублей. Это не просто цифры в отчетах — это тектонический сдвиг в том, как мы строим ракеты и зачем летаем над облаками.

Ракета "Союз-5"
Фото: Роскосмос by https://t.me/roscosmos
Ракета "Союз-5"

Бизнес вместо альтруизма: почему инвесторы идут в вакуум

Если вы думаете, что предприниматели тратят миллиарды на звезды из чистой любви к научной фантастике, вы ошибаетесь. Это не благотворительность. Инвесторы четко видят контуры будущего рынка. Космос перестает быть местом для "флагов и гимнов", превращаясь в жесткую коммерческую площадку, где каждый запуск должен отбивать вложения.

"Инвесторы, которые заходят в эту нишу, понимают структуру рынка. Они осознают, как доходы и расходы вернутся в их бизнес-модели. Тут нет места голому альтруизму", — объяснил в беседе с Pravda. Ru замгендиректора "Роскосмоса" Григорий Максимов.

Деньги текут туда, где есть понятный спрос. Раньше ракета была штучным товаром. Теперь это транспортное средство. Бизнес инвестирует в серийность, в дешевизну вывода грузов и, самое главное, в данные, которые можно получить только сверху.

Госзаказ как топливо для частных камер

Самый жирный кусок пирога — это дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ). Проще говоря, фотосъемка планеты из космоса. В 2026 году государство уже готово выложить пять миллиардов рублей только на покупку снимков для нужд различных ведомств. Это сигнал рынку: "Ребята, стройте спутники, мы купим ваш продукт".

"Сейчас мы наблюдаем момент, когда государство переходит от роли монополиста к роли крупного заказчика. Пять миллиардов на снимки — это база, которая гарантирует частнику окупаемость его созвездия аппаратов", — отметил Сергей Мартынов.

Когда есть гарантированный спрос от чиновников, частнику проще найти кредиты и инвесторов. Схема проста: бизнес строит "железо", запускает его на орбиту, а потом продает поток данных всем подряд — от агрохолдингов, следящих за посевами, до МЧС, выявляющего пожары.

Показатель Объем / Значение
Прогноз частных инвестиций к 2030 году > 100 000 000 000 руб.
Госзакупки снимков ДЗЗ в 2026 году 5 000 000 000 руб.

Участие частных игроков заставляет систему шевелиться быстрее. Бюрократия "Роскосмоса" вынуждена адаптироваться под темпы бизнеса. Теперь это не просто гонка вооружений или престижа, а борьба за эффективность. Кто дешевле выведет килограмм на орбиту, тот и заберет рынок.

Ответы на популярные вопросы о частном космосе

Зачем частникам вкладывать в ракеты, если есть Роскосмос?

Роскосмос — это тяжелая госмашина. Частники мобильнее, они могут быстрее внедрять инновации и снижать стоимость услуг. Кроме того, спрос на спутниковые данные растет быстрее, чем возможности государства их предоставлять.

Куда именно пойдут эти 100 миллиардов?

В основном в создание малых спутниковых группировок, разработку легких ракет-носителей и наземную инфраструктуру для обработки космических данных.

Станет ли космос дешевле для обывателя?

Косвенно — да. Чем больше частных спутников на орбите, тем качественнее и доступнее связь, точнее навигация и прогнозы погоды, что влияет на цены во многих отраслях, от логистики до сельского хозяйства.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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