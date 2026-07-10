Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Руки тянутся за добавкой: простая манипуляция со сливочным маслом создает эффект пуха внутри
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Невинные чудачества или признаки катастрофы? Как не пропустить начало деменции у близких
Звук просто вынес стены: россиянин в США заставил жюри America's Got Talent встать с мест
Живот наконец-то начнет таять: пересмотр привычного списка покупок избавляет от изнурительных диет
Заряженная канистра: как поездка на заправку может сделать вас пешеходом на полгода
Зеленский удивил признанием: ВСУ начинают ненавидеть даже жители Львова
С этими вещами соломенная сумка уже не выглядит пляжной: она легко впишется в городской гардероб
Мусор, который стал роскошью: как превратить старые паллеты в стильный дачный забор

Космические мегаструктуры оказались проще: расчеты ученых разрушили миф о невозможности вечного двигателя

Наука

Представьте, что вы решили обернуть лампочку в своей комнате фольгой, чтобы собрать весь свет и запитать от него утюг. В космических масштабах эта безумная идея называется сферой Дайсона. Десятилетиями астрофизики ворчали, что такая махина — чистая фантастика: мол, любая конструкция размером с орбиту Земли неминуемо врежется в Солнце или разлетится в щепки от малейшего чиха. Но Колин Р. МакИннес из Университета Глазго в своей свежей статье для Monthly Notices of the Royal Astronomical Society доказал: инопланетные мегазаводы могут стоять веками без единого двигателя коррекции.

НЛО над морем
Фото: www.freepik.com by Разработано Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
НЛО над морем

Световой напор против гравитации

Главная проблема любой космической мегаструктуры — она "хочет" упасть. Гравитация звезды тянет объект вниз, как спелое яблоко. Раньше считалось, что удержать сферу вокруг светила можно только бешеной скоростью вращения (как у МКС) или постоянной работой тучи двигателей. МакИннес копнул глубже и вспомнил про радиационное давление. Свет — это не просто картинка в глазах, это поток фотонов, которые бьют по поверхности, как невидимый град. Вблизи звезды этот "световой ветер" может работать мощнее любого ракетного топлива.

"Инженерная магия здесь в том, что свет и гравитация затухают с разной скоростью. Если правильно распределить массу по краям зеркала, система начнет балансировать сама себя, как неваляшка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Звездный двигатель: как не уронить солнце

Один из самых амбициозных проектов — звездный двигатель. Это гигантское зеркало, которое "толкает" звезду, позволяя целой солнечной системе перемещаться в пространстве. Раньше думали, что зеркало обязано быть идеально ровным и однородным. МакИннес показал: если сделать края тяжелее центра, гравитация будет возвращать сместившееся зеркало в строй автоматически. Пассивная устойчивость превращает невозможный проект в сложную, но решаемую инженерную задачу. Модель показывает, что стабильная версия может "отъедать" до трети энергии звезды без риска коллапса.

Тип структуры Метод стабилизации
Кольцевой двигатель Нагрузка на обод зеркала (пассивный возврат)
Пузырь Дайсона Перекрытие света внутренними слоями облака

Пузыри Дайсона: саморегуляция хаоса

Пузырь Дайсона — это не цельная скорлупа, а плотное облако статических отражателей. В такой системе возникает удивительный эффект: внутренние зеркала "крадут" свет у внешних. Из-за этого световое давление снаружи падает быстрее, чем сила тяжести. Если какая-то часть облака решит "уплыть" подальше, гравитация тут же притянет её обратно. Это создает природный демпфер. Чем плотнее облако, тем меньше шансов на столкновение деталей, ведь они просто висят в балансе, а не носятся по орбитам, как сумасшедший рой спутников.

"Нам нужно искать не просто 'странные звезды', а конкретные спектральные искажения. Стабильный статический пузырь будет светиться в инфракрасном диапазоне гораздо ровнее, чем хаотичный рой", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Как найти техносигнатуры в небе

Астрономы называют такие следы деятельности техносигнатурами. Фримен Дайсон еще в 1960-х предсказал, что любая цивилизация рано или поздно построит такую "биосферу" вокруг своего солнца. Теперь мы знаем точно: искать нужно не мерцание (оно характерно для нестабильных роев), а плавное изменение спектра и избыток тепла. Даже если сами инопланетяне давно вымерли, их мегаструктуры могут висеть вокруг звезд миллионы лет, работая на автопилоте физических законов. Это превращает поиск внеземного разума из гадания на кофейной гуще в инвентаризацию космических объектов.

"Звезды эволюционируют, их яркость растет. Но работа МакИннеса доказывает, что плотные структуры умеют адаптироваться к этому дрейфу, медленно отодвигаясь наружу вместе с зоной равновесия", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о сферах Дайсона

Зачем вообще строить такие махины?

Энергия. Одна звезда выдает на порядки больше ресурсов, чем можно добыть из всех ископаемых планеты. Это вопрос выживания цивилизации на стадии технологического взрыва.

Почему сфера не падает на звезду?

В новых моделях её держит световое давление. Фотоны бьют в зеркала изнутри, работая как невидимые опоры, уравновешивающие притяжение.

Можно ли построить такое из земных материалов?

Нет, обычная сталь или алюминий деформируются под собственным весом. Нужны сверхлегкие и прочные пленки, которые пока существуют только в лабораториях.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир. Новости мира
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области
Херсонская область
Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области
Популярное
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз

Российских автовладельцев ждут серьезные перемены из-за дефицита топлива, которые заставят пересмотреть подход к обслуживанию техники и выбору ресурсов.

Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Последние материалы
Невинные чудачества или признаки катастрофы? Как не пропустить начало деменции у близких
Звук просто вынес стены: россиянин в США заставил жюри America's Got Talent встать с мест
Живот наконец-то начнет таять: пересмотр привычного списка покупок избавляет от изнурительных диет
Заряженная канистра: как поездка на заправку может сделать вас пешеходом на полгода
Зеленский удивил признанием: ВСУ начинают ненавидеть даже жители Львова
С этими вещами соломенная сумка уже не выглядит пляжной: она легко впишется в городской гардероб
Мусор, который стал роскошью: как превратить старые паллеты в стильный дачный забор
В комнате сына такого не будет: Дибров объяснил, кто обречён на низкоквалифицированный труд
Дизайнерская хитрость: почему "пустота" стоит дороже, чем заставленная мебель
Западные штабы в полной растерянности: Москва и Пекин создали единый кулак против США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.