Космические мегаструктуры оказались проще: расчеты ученых разрушили миф о невозможности вечного двигателя

Представьте, что вы решили обернуть лампочку в своей комнате фольгой, чтобы собрать весь свет и запитать от него утюг. В космических масштабах эта безумная идея называется сферой Дайсона. Десятилетиями астрофизики ворчали, что такая махина — чистая фантастика: мол, любая конструкция размером с орбиту Земли неминуемо врежется в Солнце или разлетится в щепки от малейшего чиха. Но Колин Р. МакИннес из Университета Глазго в своей свежей статье для Monthly Notices of the Royal Astronomical Society доказал: инопланетные мегазаводы могут стоять веками без единого двигателя коррекции.

Фото: www.freepik.com by Разработано Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НЛО над морем

Световой напор против гравитации

Главная проблема любой космической мегаструктуры — она "хочет" упасть. Гравитация звезды тянет объект вниз, как спелое яблоко. Раньше считалось, что удержать сферу вокруг светила можно только бешеной скоростью вращения (как у МКС) или постоянной работой тучи двигателей. МакИннес копнул глубже и вспомнил про радиационное давление. Свет — это не просто картинка в глазах, это поток фотонов, которые бьют по поверхности, как невидимый град. Вблизи звезды этот "световой ветер" может работать мощнее любого ракетного топлива.

"Инженерная магия здесь в том, что свет и гравитация затухают с разной скоростью. Если правильно распределить массу по краям зеркала, система начнет балансировать сама себя, как неваляшка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Звездный двигатель: как не уронить солнце

Один из самых амбициозных проектов — звездный двигатель. Это гигантское зеркало, которое "толкает" звезду, позволяя целой солнечной системе перемещаться в пространстве. Раньше думали, что зеркало обязано быть идеально ровным и однородным. МакИннес показал: если сделать края тяжелее центра, гравитация будет возвращать сместившееся зеркало в строй автоматически. Пассивная устойчивость превращает невозможный проект в сложную, но решаемую инженерную задачу. Модель показывает, что стабильная версия может "отъедать" до трети энергии звезды без риска коллапса.

Тип структуры Метод стабилизации Кольцевой двигатель Нагрузка на обод зеркала (пассивный возврат) Пузырь Дайсона Перекрытие света внутренними слоями облака

Пузыри Дайсона: саморегуляция хаоса

Пузырь Дайсона — это не цельная скорлупа, а плотное облако статических отражателей. В такой системе возникает удивительный эффект: внутренние зеркала "крадут" свет у внешних. Из-за этого световое давление снаружи падает быстрее, чем сила тяжести. Если какая-то часть облака решит "уплыть" подальше, гравитация тут же притянет её обратно. Это создает природный демпфер. Чем плотнее облако, тем меньше шансов на столкновение деталей, ведь они просто висят в балансе, а не носятся по орбитам, как сумасшедший рой спутников.

"Нам нужно искать не просто 'странные звезды', а конкретные спектральные искажения. Стабильный статический пузырь будет светиться в инфракрасном диапазоне гораздо ровнее, чем хаотичный рой", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Как найти техносигнатуры в небе

Астрономы называют такие следы деятельности техносигнатурами. Фримен Дайсон еще в 1960-х предсказал, что любая цивилизация рано или поздно построит такую "биосферу" вокруг своего солнца. Теперь мы знаем точно: искать нужно не мерцание (оно характерно для нестабильных роев), а плавное изменение спектра и избыток тепла. Даже если сами инопланетяне давно вымерли, их мегаструктуры могут висеть вокруг звезд миллионы лет, работая на автопилоте физических законов. Это превращает поиск внеземного разума из гадания на кофейной гуще в инвентаризацию космических объектов.

"Звезды эволюционируют, их яркость растет. Но работа МакИннеса доказывает, что плотные структуры умеют адаптироваться к этому дрейфу, медленно отодвигаясь наружу вместе с зоной равновесия", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о сферах Дайсона

Зачем вообще строить такие махины?

Энергия. Одна звезда выдает на порядки больше ресурсов, чем можно добыть из всех ископаемых планеты. Это вопрос выживания цивилизации на стадии технологического взрыва.

Почему сфера не падает на звезду?

В новых моделях её держит световое давление. Фотоны бьют в зеркала изнутри, работая как невидимые опоры, уравновешивающие притяжение.

Можно ли построить такое из земных материалов?

Нет, обычная сталь или алюминий деформируются под собственным весом. Нужны сверхлегкие и прочные пленки, которые пока существуют только в лабораториях.

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