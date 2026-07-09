Антарктида потеряла статус последней чистой зоны: глобальное накопление создало необратимый эффект

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Наука

Думали, Антарктида — это стерильная ледяная крепость? Ошибались. Иллюзия чистоты рассыпалась, когда ученые залезли с микроскопами в сухие долины Мак-Мердо. Пластик добрался до самых "медвежьих углов" планеты раньше, чем туда ступила нога массового туриста. Речь не о бутылках в снегу, а о невидимом враге — нанопластике. Эти частицы меньше микрометра, они игнорируют границы, таможни и здравый смысл.

Ледяной обрыв
Фото: Pravda.ru by вава, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ледяной обрыв

Микро — вчерашний день, нано — реальная угроза

Пока мир вяло спорит о микропластике, на арену вышел более мелкий и опасный игрок. Нанопластик легко проходит сквозь клеточные мембраны. Он работает как магнит для токсинов: адсорбирует на себе всю гадость из окружающей среды и доставляет её прямо внутрь живых организмов. Это не просто мусор, это молекулярный десант, защититься от которого невозможно.

"Нанопластик — это биологическая бомба замедленного действия. Из-за мизерного размера он ведет себя не как твердое тело, а как газ, просачиваясь повсюду", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Гектары полипропилена: что нашли в долинах Тейлор и Райт

В январе 2023 года исследователи буквально вгрызлись в почву Антарктиды. Брали пробы с поверхности и с глубины более 20 сантиметров. Результат — пластик нашли в половине всех образцов. Причем он не просто лежит сверху, а активно мигрирует вглубь земли. В составе проб — коктейль из шести видов полимеров. Лидируют полипропилен, полиэтилен и "привет" от автомобилистов — частицы изношенных шин.

Тип загрязнения Источник появления
Полипропилен / Полиэтилен Упаковка, одежда, научное оборудование
Частицы износа шин Автомобильный трафик на других континентах

"Обнаружение шинной пыли в Антарктиде доказывает, что экосистема планеты едина. Мы газуем в Европе, а задыхаются пингвины", — подчеркнул эколог Денис Поляков.

Воздушный экспресс: откуда прилетает мусор

Часть вины лежит на местных. Исследовательские станции и редкие туристы оставляют свой след. Но это капля в море. Главный виновник — глобальный перенос. Мельчайшие частицы воздуха подхватывают ветер и несут их за тысячи километров через океаны. Зимой этот процесс становится основным двигателем загрязнения. Нанопластик фактически "выпадает" из неба вместе с осадками.

"Изменение климата и усиление ветров только ускоряют этот процесс. Антарктида перестала быть изолятором", — отметил климатолог Максим Орлов.

Ученые предупреждают: цифры в отчете — лишь верхушка айсберга. Высокочувствительные методы все равно упускают часть частиц. Реальный масштаб катастрофы может быть в разы больше. Мы превратили атмосферу в конвейер по доставке мусора в самые чистые точки Земли.

Чем нанопластик хуже обычных бутылок?

Бутылку можно поднять и переработать. Нанопластик невидим, он проникает в клетки живых организмов и разрушает их изнутри, действуя на молекулярном уровне.

Как пластик попадает в Антарктиду, если там нет дорог?

Его приносит ветер. Легкие частицы шин и упаковки поднимаются в атмосферу и перелетают через океаны, оседая на ледниках.

Можно ли очистить антарктическую почву?

На данный момент технологий по очистке почвы от наночастиц в таких масштабах не существует. Это безвозвратное загрязнение.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, климатолог Максим Орлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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