Космические гиганты оказались всего лишь иллюзией: новые данные разрушили основы современной астрофизики

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Наука

Ранняя Вселенная напоминает шумный восточный базар, где каждый пытается казаться солиднее, чем он есть на самом деле. Астрономы долго верили, что в древности космос населяли исключительно прожорливые гиганты — черные дыры немыслимых размеров. Однако свежие данные телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST) превратили эту стройную теорию в пыль. Оказалось, что космос кишит не монстрами-переростками, а гиперактивными "подростками", которые просто очень громко чавкают.

Черная дыра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черная дыра

Активные подростки вместо ленивых гигантов

Раньше ученые думали: если мы видим яркий свет из центра древней галактики, там сидит нечто весом в миллиарды Солнц. Логика проста, как кирпич. Но Дэниел Робертс из Саутгемптонского университета решил пересчитать математику. Выяснилось, что "Уэбб" видит гораздо больше тусклых объектов, чем предсказывали модели. Чтобы объяснить это свечение, не обязательно раздувать черную дыру до размеров целой системы. Достаточно того, чтобы она просто чаще обедала.

"Для очень тяжелых черных дыр достаточно активности всего около 8%. А вот их более скромным собратьям приходится "пахать" на 50% мощности, чтобы мы их заметили", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Астрономы используют функцию светимости — это такая линейка для измерения звездного населения. В некоторых зонах обзора "Уэбба" количество ярких точек подскочило в десять раз. Если бы все они были гигантами, Вселенная лопнула бы от избытка массы еще в колыбели. Вместо этого мы имеем рой мелких, но крайне энергичных хищников.

Параметр Новая реальность JWST
Количество черных дыр Выросло в 10 раз относительно прогнозов
Типичный размер Умеренная масса, а не гигантизм
Режим питания Сверхвысокая активность ("рабочий цикл" 50%)

Загадка маленьких красных точек

Большая часть спорных объектов на снимках выглядит как крошечные красные пятна. Сначала их приняли за аномалии. Спектральный анализ показал: внутри таких "коконов" из раскаленного газа прячутся вполне обычные черные дыры. Они не нарушают законы физики своим весом, они просто создают много шума. Это снимает напряжение в научном сообществе — нам больше не нужно придумывать, как черная дыра набрала вес бодибилдера-чемпиона за пару миллионов лет.

"Эти красные точки могут быть смесью реальных черных дыр и обычных облаков космической пыли, где рождаются звезды. Это знатно путает статистику", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Близлежащие галактики живут по строгому уставу — их масса прямо зависит от количества окрестных звезд. Если применять старые модели к данным "Уэбба", ранняя Вселенная превращается в склад металлолома, забитый сверхтяжелыми объектами. Новое исследование Робертса доказывает: небольшое смещение в расчетах делает картину логичной. Космос был густонаселенным, но не состоял из одних лишь тяжеловесов.

Проверка на прочность: аргумент Солтана

Чтобы понять, не врет ли нам телескоп, ученые применили "аргумент Солтана". Это способ пересчитать весь свет, испускаемый черными дырами, в их реальную массу. Если бы все найденные объекты были гигантами, то сегодня мы бы жили в мире, состоящем из одних черных дыр. Но мы здесь, а значит, древние объекты были легче. Математика не терпит суеты и лишних нулей в ведомости.

"Модели с умеренным стартовым весом идеально сходятся с тем, что мы видим в соседних галактиках сегодня. Гигантский сценарий просто не проходит проверку временем", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Финальным судьей станет проверка кластеризации — ученые выяснят, насколько плотно эти объекты прижаты друг к другу. Если они разбросаны по всей Вселенной, а не прячутся в редких "карманах", значит, наши представления о космосе пора переписывать. Мир оказался переполненным, шумным и чертовски активным с самых первых дней своего существования.

Ответы на популярные вопросы о черных дырах

Почему "Уэбб" видит то, чего не видели раньше?

Телескоп работает в инфракрасном диапазоне. Он пробивает пылевые завесы, которые для старых приборов были как глухая стена. Мы наконец-то заглянули в "детскую комнату" Вселенной.

Черные дыры могут исчезнуть?

Теоретически да, из-за излучения Хокинга, но для массивных объектов это займет времени больше, чем существует Вселенная. Сейчас они только растут, поглощая всё вокруг.

Может ли черная дыра поглотить всю галактику?

Нет, она занимает ничтожную часть объема. Это как сливное отверстие в океане — опасно только тем, кто подплыл вплотную. Остальные звезды спокойно вращаются по своим орбитам.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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