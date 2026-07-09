Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату

Новейший российский лайнер Ил-114-300, призванный заменить устаревшие советские и зарубежные аналоги на региональных маршрутах, столкнулся с неожиданно жесткими эксплуатационными рамками. Выданный Росавиацией сертификат типа фактически запрещает самолету летать в типичных для России погодных условиях: при крепком морозе, летней жаре и даже во время дождя. Вместо универсальной "рабочей лошадки" авиаторы получили машину, чьи температурные допуски оказались значительно уже, чем у модели сорокалетней давности.

Фото: commons.wikimedia.org by Sean Glossop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Капли дождя на стекле

Тепличные условия для авиации: в чем суть ограничений

Согласно документам, на которые ссылаются "Ведомости", базовая версия сертификата разрешает эксплуатацию Ил-114-300 в крайне узком температурном коридоре — от минус 9 до плюс 25 градусов Цельсия. Для сравнения, его предшественник Ил-114-100, спроектированный еще в 80-е годы, уверенно работал при температурах от -30 до +45 градусов. Текущие параметры делают невозможным использование новой машины в большинстве регионов России зимой и в южных широтах летом.

"Такие ограничения на старте — нормальная практика для новых типов воздушных судов. Важно понимать, что машина постепенно "набирает" допуски через дополнительные циклы испытаний. Сейчас мы видим безопасный минимум, который будет расширяться по мере подтверждения надежности узлов в экстремальных режимах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Помимо температуры, самолету временно запрещено подниматься в небо во время грозы или в условиях обледенения. Даже состояние взлетно-посадочной полосы (ВПП) должно быть идеальным: сертификат не допускает полеты, если полоса мокрая или загрязненная. Это создает серьезные препятствия для коммерческой эксплуатации, так как авиакомпаниям нужна предсказуемость графиков вне зависимости от капризов погоды.

В АО "Ил" ситуацию оценивают спокойно. Управляющий директор компании Даниил Бренерман подчеркнул, что испытания продолжаются, и это лишь промежуточный этап. Пока инженеры отлаживают работу отечественных двигателей и винтов, которые пришли на смену импортным агрегатам, авиаторы следят за прогрессом. Подобные сложности с техникой напоминают процессы в фундаментальной науке, когда аномалии на ледяных мирах заставляют пересматривать устоявшиеся теории.

Планы по доработке и перспективы в Арктике

Ил-114-300 должен стать ключевым звеном в обновлении парка региональной авиации, заменив Ан-24, Ан-26, а также западные ATR-72 и Bombardier Dash 8. Однако пока графики остаются растянутыми. Несмотря на то что глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял о превосходстве российских характеристик над западными аналогами, реальная эксплуатация начнется не раньше 2028 года. Именно в этот срок планируется завершить все доработки и начать поставки основному заказчику — авиакомпании "Аврора".

"С точки зрения механики материалов, работа при низких температурах — это всегда риск охрупчивания и изменения свойств смазочных материалов. То, что сейчас планка стоит на -9 градусах, говорит о необходимости проведения серии статических и динамических тестов именно в условиях реального холода, а не в барокамерах", — отметил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Особого внимания заслуживает передача первых машин 2-му Архангельскому объединенному авиаотряду. Предприятие работает в условиях суровой Арктики, где текущие ограничения самолета делают его бесполезным. К тому же, сейчас отряд использует Ан-2 и вертолеты, к которым Ил-114-300 не является прямым преемником из-за разного класса и требований к аэродромам. Это вызывает вопросы о том, как именно будет выстроена логистика в северных широтах до снятия всех запретов.

"Для авиации информационная безопасность бортовых систем так же критична, как и физическая надежность крыла. Модернизация Ил-114 включает переход на полностью цифровую авионику, которая должна безотказно работать при любых помехах, будь то атмосферное электричество или грозовая активность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Эксперты полагают, что часть ограничений (например, полеты в грозу) могут снять в ближайшие месяцы. Однако температурные расширения и допуск на загрязненные полосы могут потребовать нескольких лет испытаний.

Параметр Ограничение по текущему сертификату Температурный диапазон от -9°C до +25°C Погодные явления Запрет на полеты в грозу и обледенение Состояние ВПП Запрет на мокрую и грязную полосу Срок снятия ограничений Ориентировочно до 2028 года

Ответы на популярные вопросы о самолете Ил-114-300

Почему самолету нельзя летать в мороз выше -9 градусов?

Это временное ограничение, зафиксированное в базовом сертификате типа. Оно означает, что на данный момент системы самолета официально протестированы и подтвердили безопасность только в этом диапазоне. Для расширения рамок требуются дополнительные серийные испытания в условиях экстремально низких температур.

Кого должен заменить Ил-114-300 в российском небе?

Основная задача новинки — прийти на смену ветеранам советской авиации Ан-24 и Ан-26, у которых заканчивается ресурс, а также вытеснить зарубежные модели ATR-72 и Bombardier Dash 8 с региональных маршрутов внутри страны.

Чем Ил-114-300 отличается от старого Ил-114?

Это глубокая модернизация. Главные отличия заключаются в установке новых российских двигателей ТВ7-117СТ-01, современных винтов, полностью обновленной цифровой кабины и систем навигации, что делает самолет независимым от импортных комплектующих.

Когда начнутся регулярные пассажирские рейсы?

Полноценная коммерческая эксплуатация и массовые поставки авиакомпаниям, включая дальневосточную "Аврору", запланированы на 2028 год, когда производитель рассчитывает снять основные технические ограничения.

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