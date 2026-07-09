Обратный отсчет до конца жизни на Земле внезапно изменился — ученые назвали новую дату

Растительный покров Земли, составляющий около 80% всей биомассы, оказался гораздо выносливее, чем предполагалось ранее. Планетологи из института Blue Marble Space с помощью компьютерного моделирования установили, что флора сможет сопротивляться глобальному перегреву и падению уровня углекислого газа еще 1,87 миллиарда лет. Это открытие в корне меняет прежние прогнозы, согласно которым жизнь на планете должна была угаснуть уже через 100 миллионов лет из-за критического теплового воздействия.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вблизи на трещинах земли от засухи

Новые границы выживания биосферы

Исследование поставило под сомнение теорию о скорой гибели наземной растительности. Раньше считалось, что даже небольшое повышение солнечной активности быстро выжжет флору. Однако новые данные показывают: механизмы выветривания горных пород способны поддерживать стабильную концентрацию углекислого газа в атмосфере гораздо дольше. Несмотря на то, что геология планеты неразрывно связана с климатом, биосфера демонстрирует поразительный запас прочности.

"Растения исчезнут не в одночасье. Мы видим, что природа создала многоуровневую систему защиты, где химические процессы в почве и атмосфере компенсируют рост солнечной радиации. Это дает жизни огромную фору", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Процесс исчезновения будет крайне медленным. Долгое время флора будет адаптироваться к изменяющемуся составу воздуха. Даже когда ресурсы для фотосинтеза начнут истощаться, растения продолжат существовать в специализированных экологических нишах, пока условия не станут по-настоящему экстремальными.

Температурный предел и потеря воды

Критическим барьером для жизни станет отметка в 65 градусов Цельсия. При достижении таких среднегодовых температур белковые структуры растений начинают разрушаться, а процессы испарения воды становятся необратимыми. В конечном итоге Земля начнет терять влагу, что приведет к окончательному коллапсу фотосинтезирующей системы. Подобные планетарные аномалии часто встречаются в космосе, но Земля удерживает баланс дольше других известных миров.

"Основная угроза — это не просто жара, а разрушение привычного цикла круговорота воды. Без влаги и при температуре выше 60 градусов фотосинтез прекращается физически, превращая планету в выжженную пустыню", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Параметр прогноза Значение Предельный срок жизни флоры 1,87 млрд лет Критическая температура +65 °C Доля растений в биомассе ~80% Главные причины вымирания Жара и дефицит CO2

Несмотря на пугающие цифры, ученые подчеркивают: человечеству не стоит опасаться этих изменений в обозримом будущем. Срок жизни, отведенный растительному миру, сопоставим с уже прошедшим временем существования жизни на суше. За это время жизнь может найти новые, еще более изощренные способы выживания, подобно тому, как развивающийся мозг находит способы восстанавливаться после повреждений.

Стабильность против космического жара

Земная биосфера оказалась на редкость стабильной структурой. Даже при серьезном давлении извне, она стремится сохранить равновесие. Однако в масштабах миллиардов лет Солнце неизбежно победит, превратив планету в место, непригодное для фотосинтеза. Пока же жизнь продолжает процветать, а исследователи находят все новые подтверждения того, что Земля — это уникальная крепость, способная выдерживать космические удары.

"Мы часто недооцениваем инерцию планетарных процессов. Чтобы уничтожить всю растительность на Земле, Солнцу придется буквально вскипятить атмосферу, а это процесс небыстрый", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о будущем Земли

Почему растения могут погибнуть из-за нехватки углекислого газа?

При росте температуры усиливаются химические реакции выветривания силикатных пород, которые связывают CO2 в карбонаты. Со временем концентрация газа может упасть ниже уровня, необходимого для поддержания процесса фотосинтеза.

Как высокая температура влияет на клетки растений?

При достижении критических температур (около 60-65 градусов) белки-ферменты, отвечающие за метаболизм и рост, денатурируют — проще говоря, "сворачиваются", что приводит к мгновенной гибели организма.

Может ли жизнь сохраниться в океанах после гибели наземных лесов?

Океаническая биосфера продержится дольше, так как вода медленнее нагревается и защищает от радиации. Однако испарение океанов из-за перегрева со временем уничтожит и морские экосистемы.

Насколько точны такие долгосрочные прогнозы?

Компьютерные модели учитывают фундаментальные законы физики и астрономии. Хотя детали могут меняться, общий тренд на постепенное разогревание Солнца и потерю планетой атмосферы остается неизменным научным фактом.

Читайте также