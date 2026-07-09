Воздух перегрел километровые глубины океана: невидимый процесс нарушил привычный баланс мировых вод

Представьте, что над вашей головой в стратосфере несется полноводная Амазонка, только вместо берегов у нее — облака, а вместо рыбы — миллионы тонн концентрированного пара. Эти монструозные конструкции называют атмосферными реками. Раньше считалось, что их главная задача — выливать океан на сушу, затапливая Калифорнию или Европу. Но ученые из Университета Дьюка, Суцюн Ху и Шинэн Ху, выяснили: пока эти реки болтаются над открытым морем, они варят воду под собой заживо.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вода

Океан вскипает без предупреждения

Морские тепловые волны — это не просто "водичка потеплела". Это подводный апокалипсис. Температура на огромном участке моря подскакивает выше нормы и держится неделями. В итоге — массовый мор рыбы, смерть кораллов и разорение рыболовов. Долгое время физики винили в этом системы высокого давления и капризные течения. Атмосферные реки в списке подозреваемых не значились, хотя они постоянно "бороздят" одни и те же территории.

"Мы годами смотрели, как эти реки бьют по горам и топят города. Но большую часть жизни они проводят над водой. Игнорировать их влияние на температуру океана — все равно что не замечать включенный утюг на ковре", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Термодинамика "небесного шланга"

Атмосферная река — это узкий коридор пара длиной в тысячи километров. Исследователи проанализировали данные за 40 лет и обнаружили четкую закономерность: река появляется над участком моря примерно за неделю до того, как там начинается температурный взрыв. Пик пара в небе совпадает с резким прогревом воды через два дня.

Океан работает как огромный радиатор. Обычно он сбрасывает лишнее тепло в холодный воздух. Но когда сверху нависает плотный слой влажного и теплого пара, радиатор "затыкают". Океану просто некуда отдавать энергию. Тепло запирается в ловушке, и начинается перегрев. Но есть один нюанс: облака также создают тень.

Механизм влияния Результат для воды Облачный щит (тень) Блокирует солнечный свет, охлаждая поверхность Парниковое "одеяло" Удерживает инфракрасное излучение, разогревая глубины

Зима против лета: кто кого?

Эффект от атмосферной реки зависит от сезона. Летом солнце жарит вовсю, и плотные облака работают как солнцезащитные очки для океана. Тень побеждает перегрев, и тепловые волны возникают реже. Но зимой, когда солнце едва греет, тень становится бесполезной. А вот разница температур между теплым потоком пара и холодным морем колоссальна. Парниковый эффект "врубается" на полную мощность, провоцируя аномальную жару под водой.

"Данные спутников и 15 различных климатических моделей подтвердили: это не случайность и не фоновый шум от глобального потепления. Реки — это триггер. Они либо гасят жару, либо раздувают пожар в воде", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Раннее предупреждение

Предсказать морскую жару адски сложно. Но движение атмосферных рек метеорологи видят за несколько дней. Если соединить эти данные, рыболовные хозяйства получат шанс подготовиться к мору рыбы заранее. Проблема в том, что из-за глобального потепления эти реки становятся мощнее и смещаются к полюсам, перенося "котел" в новые районы.

"Когда мы видим штормовое предупреждение по атмосферным рекам, мы обычно боимся за крыши домов. Теперь нам нужно бояться за экосистему шельфа. Это связанные удары сверху и снизу", — отметил метеоролог Сергей Баранов.

Ответы на популярные вопросы об атмосферных реках

Может ли атмосферная река вызвать цунами?

Нет, это метеорологическое явление, а не сейсмическое. Она влияет на температуру и осадки, но не на движение земной коры.

Почему их называют "реками", если это пар?

Потому что объем переносимой воды в них сопоставим с расходом крупнейших земных рек, таких как Миссисипи или Амазонка.

Связано ли это явление с "Эль-Ниньо"?

Они могут усиливать друг друга, но имеют разную физическую природу: Эль-Ниньо — это температурная аномалия в океане, а реки — перенос пара в тропосфере.

Читайте также