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Древнейший шрам на лице Земли: катастрофа в австралийской пустыне сбросила геологические часы

Наука

Представьте, что Земля — это боксер, который за миллиарды лет пропустил миллионы ударов. Проблема в том, что наша планета — фанат пластической хирургии: эрозия, тектоника и вода "зализывают" шрамы так быстро, что найти древние следы метеоритных атак почти невозможно. Однако ученые из Университета Кертина официально подтвердили: кратер "Купол Северного полюса" (North Pole Dome) в Западной Австралии — это самая древняя сохранившаяся "вмятина" на лице Земли. Ей стукнуло 3,02 миллиарда лет.

Метановые кратеры Ямала
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Метановые кратеры Ямала

Битва дат: почему геологи ошибались на миллиарды лет

Раньше титул самого дряхлого кратера удерживал Яррабубба (2,2 млрд лет). Но "Купол Северного полюса" — это совсем другой уровень. Геологи долго спорили о его возрасте, как на базаре: одни давали 3,5 миллиарда, другие — скромные 400 миллионов. Разброс в возрасте — почти вся история жизни на планете. Причина путаницы проста: ученые гадали "по соседям". Они смотрели на камни вокруг и говорили: "Ну, этот булыжник похож на тот, что мы датировали в паре сотен километров отсюда".

"Обнаружить один черный камень в Австралии и решить, что он такой же, как другой черный камень — так себе метод для науки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Команда Криса Киркленда решила закончить этот гадательный процесс. Они не стали смотреть на "соседские" горы, а залезли прямо в эпицентр удара. Чтобы вы понимали масштаб: Западная Австралия — это один из немногих кусков планеты, который не переплавился в магматическом аду и не ушел под воду за последние три миллиарда лет. Настоящий заповедник геологического застоя.

Цирконовые часы: как обнулить время взрывом

Секрет точности — в цирконах. Эти крошечные кристаллы — лучшие бухгалтеры Вселенной. Когда они рождаются, то жадно впитывают уран, но на дух не переносят свинец. Со временем уран превращается в свинец, и физики просто считают их соотношение. Это идеальный секундомер. Но в "Куполе Северного полюса" все было сложнее: кристаллы там намного старше самого кратера.

Параметр Кратер "Купол Северного полюса"
Подтвержденный возраст 3,02 миллиарда лет
Эра образования Архейская эра
Статус Старейший напрямую датированный кратер на Земле

Фокус в том, что удар метеорита — это чудовищный выброс энергии. Температура и давление подкидывают систему так, что цирконы плавятся и перекристаллизовываются. Это буквально "обнуляет" их внутренние часы. Весь свинец сбрасывается, и отсчет времени начинается заново с момента удара. Группа Киркленда поймала этот момент перезагрузки, отделив дату катастрофы от общей истории древних скал.

"Датировать такие объекты сложно. За миллиарды лет тепло и давление стирают улики. Но здесь удалось вычленить сигнал удара из общего геологического шума", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ирония "Северного полюса" в адской жаре

Название у кратера издевательское. Никакого льда там нет — это одно из самых жарких мест на планете, где плавятся не только цирконы, но и мозги геологов. Имя придумали старатели. Когда они добывали там золото и барий под палящим солнцем Австралии, "Северный полюс" стал горькой шуткой — как если бы вы назвали самого высокого парня в компании Крохой.

Кстати, удар не просто оставил дыру в земле. Он расколол породу, позволив минералам и горячей воде вырваться наружу. В этом же регионе находят строматолиты — древнейшие следы жизни. Долгое время ученые думали, что геологические разломы создали условия для этих организмов. Теперь ясно: метеорит мог сработать как "вентиль", выплеснувший ресурсы для жизни, но прямой связи с появлением золота исследователи пока не гарантируют.

"Важно понимать, что ударная волна могла вынести минералы на поверхность, но золото могло появиться и по другим причинам. Природа редко дает однозначные ответы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Почему кратеры на Луне видны, а на Земле — нет?

У Луны нет атмосферы, воды и тектоники плит. Там каждый удар консервируется на миллиарды лет. Земля — агрессивная среда. Дожди, ветер и движение материков уничтожают следы падений метеоритов за "считанные" сотни миллионов лет. Найти кратер возрастом 3 миллиарда лет — это как найти нетронутый песочный замок после прилива.

Был ли этот метеорит опаснее того, что убил динозавров?

Точный размер кратера "Купол Северного полюса" пока неизвестен — ландшафт слишком сильно изменился. Сравнивать его с Чиксулубом (тем самым убийцей динозавров) пока нельзя. Однако энергия такого удара в любом случае была достаточной, чтобы локально "вскипятить" геологию региона.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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