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Странные пятна в кратере Езеро: марсианская поверхность преподнесла ученым обескураживающий сюрприз

Наука

Марсоход НАСА "Персеверанс" вцепился в марсианский грунт и выудил оттуда нечто интригующее. В кратере Езеро обнаружены сложные углеродные соединения. На Земле такая находка — это почти стопроцентный след трупа микроба или остатков древней трапезы живого организма. Но на Марсе законы логики работают иначе. Ученые морщатся и просят не открывать шампанское раньше времени. Углеродная грязь бывает и абсолютно безжизненной, как пыль на старом метеорите.

Планета Марс
Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета Марс

Леопардовые пятна в древнем русле

В 2024 году ровер заехал на скалистый выступ Брайт-Энджел. Это место — настоящий джекпот для геологов. Рядом шумела древняя река, которая вливалась в озеро внутри кратера. На камнях "Персеверанс" разглядел странные узоры. Ученые НАСА, не лишенные чувства юмора, прозвали их "леопардовыми пятнами" и "маковыми семенами". Темные кругляши размером в миллиметр — точная копия следов, которые оставляют земные микробы, когда активно едят и размножаются на камнях.

"Это бред — считать любое пятно следом жизни. Но на Земле макромолекулярный углерод в древних породах часто остается единственным уликой того, что там кто-то копошился миллиарды лет назад", — объяснила в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Эшли Мерфи.

Химия против биологии: кто кого?

Проблема в том, что Марс — это мастер иллюзий. Эти пятна могут быть результатом обычной химической реакции без участия всякой слизи и клеток. Чтобы разобраться, ученые пустили в ход тяжелую артиллерию — прибор SHERLOC. Это лазерная пушка, которая бьет ультрафиолетом по камню и смотрит на ответный свет. Так определяют химический состав. Оказалось, что в Брайт-Энджел полно макромолекулярного углерода. Сложные цепочки разбросаны на сотни метров вокруг, что само по себе странно.

Признак Что это значит на Марсе
Макромолекулярный углерод Сложные молекулы, основа жизни или космическая пыль.
Карбонаты и сульфаты Доказательство, что здесь когда-то было очень мокро.

"Мы нашли углерод там, где его не должно быть по всем канонам. Он выживает на поверхности, несмотря на радиацию. Это говорит о его невероятной плотности и устойчивости", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Кайл Укерт.

Зрение лазером: как прибор SHERLOC ищет жизнь

Сам факт наличия углерода в мокром месте — кратере Езеро — не сенсация. Но SHERLOC увидел, что эти молекулы "дружат" с минералами, которые рождаются только в воде. Это важный контекст. Углерод здесь не просто так, он вписан в историю древнего водоема. Однако у лазера есть предел. Он видит, что углерода много, но не может сказать, откуда он взялся — из клетки бактерии или прилетел с метеоритом. Чтобы поставить точку, камни придется везти на Землю и крутить под мощными микроскопами.

"Марс — это не стерильная лаборатория, а суровая свалка космических обломков. Без доставки образцов в земные лаборатории мы будем только гадать на кофейной — или марсианской — гуще", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Шон Макмахон.

Ответы на популярные вопросы о находках на Марсе

Почему это открытие важно именно сейчас?

Раньше такой углерод находили только в глубине скал. То, что он уцелел на поверхности под жестким солнцем, меняет наши правила поиска органики.

Когда мы узнаем правду?

Только когда образцы из Езеро попадут в руки земных ученых. НАСА планирует миссию по возврату грунта, но это вопрос следующего десятилетия.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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