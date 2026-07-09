Странные пятна в кратере Езеро: марсианская поверхность преподнесла ученым обескураживающий сюрприз

Марсоход НАСА "Персеверанс" вцепился в марсианский грунт и выудил оттуда нечто интригующее. В кратере Езеро обнаружены сложные углеродные соединения. На Земле такая находка — это почти стопроцентный след трупа микроба или остатков древней трапезы живого организма. Но на Марсе законы логики работают иначе. Ученые морщатся и просят не открывать шампанское раньше времени. Углеродная грязь бывает и абсолютно безжизненной, как пыль на старом метеорите.
В 2024 году ровер заехал на скалистый выступ Брайт-Энджел. Это место — настоящий джекпот для геологов. Рядом шумела древняя река, которая вливалась в озеро внутри кратера. На камнях "Персеверанс" разглядел странные узоры. Ученые НАСА, не лишенные чувства юмора, прозвали их "леопардовыми пятнами" и "маковыми семенами". Темные кругляши размером в миллиметр — точная копия следов, которые оставляют земные микробы, когда активно едят и размножаются на камнях.
"Это бред — считать любое пятно следом жизни. Но на Земле макромолекулярный углерод в древних породах часто остается единственным уликой того, что там кто-то копошился миллиарды лет назад", — объяснила в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Эшли Мерфи.
Проблема в том, что Марс — это мастер иллюзий. Эти пятна могут быть результатом обычной химической реакции без участия всякой слизи и клеток. Чтобы разобраться, ученые пустили в ход тяжелую артиллерию — прибор SHERLOC. Это лазерная пушка, которая бьет ультрафиолетом по камню и смотрит на ответный свет. Так определяют химический состав. Оказалось, что в Брайт-Энджел полно макромолекулярного углерода. Сложные цепочки разбросаны на сотни метров вокруг, что само по себе странно.
|Признак
|Что это значит на Марсе
|Макромолекулярный углерод
|Сложные молекулы, основа жизни или космическая пыль.
|Карбонаты и сульфаты
|Доказательство, что здесь когда-то было очень мокро.
"Мы нашли углерод там, где его не должно быть по всем канонам. Он выживает на поверхности, несмотря на радиацию. Это говорит о его невероятной плотности и устойчивости", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Кайл Укерт.
Сам факт наличия углерода в мокром месте — кратере Езеро — не сенсация. Но SHERLOC увидел, что эти молекулы "дружат" с минералами, которые рождаются только в воде. Это важный контекст. Углерод здесь не просто так, он вписан в историю древнего водоема. Однако у лазера есть предел. Он видит, что углерода много, но не может сказать, откуда он взялся — из клетки бактерии или прилетел с метеоритом. Чтобы поставить точку, камни придется везти на Землю и крутить под мощными микроскопами.
"Марс — это не стерильная лаборатория, а суровая свалка космических обломков. Без доставки образцов в земные лаборатории мы будем только гадать на кофейной — или марсианской — гуще", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Шон Макмахон.
Раньше такой углерод находили только в глубине скал. То, что он уцелел на поверхности под жестким солнцем, меняет наши правила поиска органики.
Только когда образцы из Езеро попадут в руки земных ученых. НАСА планирует миссию по возврату грунта, но это вопрос следующего десятилетия.
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