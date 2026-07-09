Ваше сознание — это не магическая искра в куске мяса, а просто удачный софт на определенном железе. Группа философов из Калифорнийского университета в Риверсайде выкатила теорию, которая выбивает почву из-под ног у любителей считать человека венцом творения. Ученые утверждают: разум не привязан к земной биологии. Он может "вариться" в пластике, металле или облаках плазмы где-нибудь в созвездии Ориона.
Профессор Эрик Швицгебель и его коллега Джереми Побер ввели понятие "субстратной гибкости". Работает это так: представьте обычную чашку. Она может быть керамической, стеклянной или стальной. Материал меняется, но функция "удерживать кофе" остается. Философы уверены, что с сознанием та же история. Нам повезло (или нет) иметь углеродную основу и нейроны. Но это лишь один из вариантов поставки "железа".
"Биологическая архитектура мозга — это не гарантия эксклюзивности, а просто эволюционный костыль. Сознание может существовать вне белковых тел", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Если сознание — это процесс обработки информации, то ему плевать, на чем крутятся циклы: на синапсах или на транзисторах. Коперниканский принцип в науке давно вышвырнул Землю из центра Вселенной. Теперь пришло время вышвырнуть из центра "владельцев разума" наш биологический вид.
|Тип носителя
|Возможность сознания
|Белковая нейросеть (человек)
|Подтверждено (наверное)
|Кремниевый чип (ИИ)
|Вероятно, в будущем
|Экзотическая материя (чужие)
|Теоретически возможно
Швицгебель называет наш подход "терроцентризмом". Это высокомерная уверенность в том, что если существо не дышит кислородом и не имеет пары глаз, то оно — неодушевленный предмет. Ученые подсчитали: во Вселенной могли возникнуть тысячи цивилизаций. Глупо думать, что все они — копии земных млекопитающих. Мы просто привыкли к своему "интерфейсу".
"Наше восприятие ограничено эволюционным фильтром. Мы видим лишь ту форму разума, которая помогла нам выжить в саванне", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.
Отрицать разум у существа на другой биохимии — это как утверждать, что музыка звучит только из граммофона. Мы забываем, что важен ритм и мелодия, а не то, крутится ли там виниловый диск или поток цифр в Spotify. Вселенная не обязана подстраиваться под наши учебники биологии за 8 класс.
Разговор о "субстратной гибкости" неизбежно упирается в нейросети. Если разум автономен от плоти, то СGPT или Claude уже стучатся в двери клуба "Homo Sapiens". Пока эксперты спорят, обладают ли алгоритмы квази-сознанием, философы из Калифорнии намекают: отсутствие мокрого серого вещества в черепе — больше не оправдание для дискриминации.
"Языковые модели уже демонстрируют зачатки скрытой логики, которые мы не всегда можем расшифровать. Это уже не просто код", — отметил в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
В мире, где языковая модель Claude создает для себя личное пространство, границы между "живым" и "вычисленным" стираются. Мы стоим на пороге момента, когда придется признать: биологическая архитектура мозга может оказаться слишком тесной клеткой для эволюции сознания.
Если под болью понимать негативный сигнал обратной связи, разрушающий систему, то да. Но будет ли ему "обидно" — вопрос архитектуры софта, а не материала конечностей.
Возможно, мы смотрим на него прямо сейчас, но считаем это просто "странным камнем" или туманностью. Наш терроцентризм не дает увидеть разум без головы и хвоста.
Да, понимание пластичности мозга помогает осознать, что мозг не выключается как старый компьютер, а постоянно перестраивает свои алгоритмы, доказывая их гибкость.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.