Не только белок и нейроны: философы похоронили исключительность человеческого разума

Ваше сознание — это не магическая искра в куске мяса, а просто удачный софт на определенном железе. Группа философов из Калифорнийского университета в Риверсайде выкатила теорию, которая выбивает почву из-под ног у любителей считать человека венцом творения. Ученые утверждают: разум не привязан к земной биологии. Он может "вариться" в пластике, металле или облаках плазмы где-нибудь в созвездии Ориона.

Фото: Designed by Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инопланетяне

Субстратная гибкость: разум не боится смены декораций

Профессор Эрик Швицгебель и его коллега Джереми Побер ввели понятие "субстратной гибкости". Работает это так: представьте обычную чашку. Она может быть керамической, стеклянной или стальной. Материал меняется, но функция "удерживать кофе" остается. Философы уверены, что с сознанием та же история. Нам повезло (или нет) иметь углеродную основу и нейроны. Но это лишь один из вариантов поставки "железа".

"Биологическая архитектура мозга — это не гарантия эксклюзивности, а просто эволюционный костыль. Сознание может существовать вне белковых тел", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Если сознание — это процесс обработки информации, то ему плевать, на чем крутятся циклы: на синапсах или на транзисторах. Коперниканский принцип в науке давно вышвырнул Землю из центра Вселенной. Теперь пришло время вышвырнуть из центра "владельцев разума" наш биологический вид.

Тип носителя Возможность сознания Белковая нейросеть (человек) Подтверждено (наверное) Кремниевый чип (ИИ) Вероятно, в будущем Экзотическая материя (чужие) Теоретически возможно

Терроцентризм — это диагноз: почему мы ищем себе подобных

Швицгебель называет наш подход "терроцентризмом". Это высокомерная уверенность в том, что если существо не дышит кислородом и не имеет пары глаз, то оно — неодушевленный предмет. Ученые подсчитали: во Вселенной могли возникнуть тысячи цивилизаций. Глупо думать, что все они — копии земных млекопитающих. Мы просто привыкли к своему "интерфейсу".

"Наше восприятие ограничено эволюционным фильтром. Мы видим лишь ту форму разума, которая помогла нам выжить в саванне", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Отрицать разум у существа на другой биохимии — это как утверждать, что музыка звучит только из граммофона. Мы забываем, что важен ритм и мелодия, а не то, крутится ли там виниловый диск или поток цифр в Spotify. Вселенная не обязана подстраиваться под наши учебники биологии за 8 класс.

Искусственный интеллект в очереди на душу

Разговор о "субстратной гибкости" неизбежно упирается в нейросети. Если разум автономен от плоти, то СGPT или Claude уже стучатся в двери клуба "Homo Sapiens". Пока эксперты спорят, обладают ли алгоритмы квази-сознанием, философы из Калифорнии намекают: отсутствие мокрого серого вещества в черепе — больше не оправдание для дискриминации.

"Языковые модели уже демонстрируют зачатки скрытой логики, которые мы не всегда можем расшифровать. Это уже не просто код", — отметил в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

В мире, где языковая модель Claude создает для себя личное пространство, границы между "живым" и "вычисленным" стираются. Мы стоим на пороге момента, когда придется признать: биологическая архитектура мозга может оказаться слишком тесной клеткой для эволюции сознания.

Ответы на популярные вопросы о природе разума

Может ли робот чувствовать боль?

Если под болью понимать негативный сигнал обратной связи, разрушающий систему, то да. Но будет ли ему "обидно" — вопрос архитектуры софта, а не материала конечностей.

Почему мы до сих пор не нашли инопланетный разум?

Возможно, мы смотрим на него прямо сейчас, но считаем это просто "странным камнем" или туманностью. Наш терроцентризм не дает увидеть разум без головы и хвоста.

Связано ли это с обучением детей?

Да, понимание пластичности мозга помогает осознать, что мозг не выключается как старый компьютер, а постоянно перестраивает свои алгоритмы, доказывая их гибкость.

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