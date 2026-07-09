Древняя угроза проснулась у горизонта событий: ученые зафиксировали аномальный след катастрофы

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Наука

Остатки сверхновых — это не просто космический мусор. Это обломки гигантских звезд, которые не выдержали собственной тяжести, схлопнулись и рванули, разбросав свои внутренности по округе. Именно в этих адских котлах варятся железо, кислород и кремний. Без этих материалов не было бы ни планет, ни нас с вами. Теперь международная группа ученых обнаружила "свежий" след такого взрыва прямо под носом у сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.

Звезды
Фото: Openverse by Kiwi Tom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Звезды

Охота в рентгеновских лучах

Объект засекли в районе Стрельца C (Sgr C) — это западная окраина центральной зоны Млечного Пути. Место специфическое: здесь рождаются звезды, а пространство прошито жестким рентгеновским излучением и "сдобрено" мощными магнитными полями. Искать здесь что-то конкретное — все равно что пытаться услышать шепот на рок-концерте.

"Обнаружить остаток сверхновой в такой близости от СМЧД — большая удача. Это экстремальная среда, где гравитация и излучение перемешивают материю быстрее, чем мы успеваем её классифицировать", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Команду возглавила Чжэньлинь Чжу из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Астрофизики использовали данные обсерватории "Чандра", чтобы найти избыток тяжелых элементов. Логика простая: если рвануло, значит, должно "фонить" металлами. Однако "Чандра" металлов не нашла. Либо обломки уже растворились в окружающем газе, либо мы видим разогретый газ от скопления молодых звезд.

Признак Характеристика объекта Sgr C
Скорость расширения 3,2 миллиона км/ч
Примерный возраст Минимум 1700 лет

Сверхзвуковой призрак Стрельца

Версия с обычными звездами хромает. Объект светит в рентгене в 10 раз ярче любого известного звездного скопления. Это мощный аргумент в пользу того, что перед нами именно результат коллапса одной массивной звезды. Она оставила после себя расширяющийся пузырь, который несется сквозь космос со скоростью более 3 миллионов километров в час. Для сравнения: это в сотни раз быстрее пули.

"Галактический центр — это свалка и стройплощадка одновременно. Плотные облака газа скрывают детали, а магнитные поля деформируют структуру газовых оболочек, превращая классический взрыв в экзотическую кляксу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Если гипотеза Чжу и её коллег подтвердится, этот остаток станет ближайшим "соседом" центральной черной дыры. Это поможет ученым понять, как взрывы звезд влияют на аппетиты гравитационного монстра в центре Галактики. Пока же астрономы продолжают копаться в архивах, пытаясь отделить свет погибшей звезды от сияния молодых гигантов.

"Важно понимать: мы видим не сам взрыв, а ударную волну, которая греет межзвездную среду до миллионов градусов. Это настоящая космическая криминалистика", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о сверхновых

Почему это важно для Земли?

Взрывы сверхновых обогащают Вселенную элементами тяжелее гелия. Ваше золото в кольце и железо в крови — буквально звездная пыль, прошедшая через такой же гравитационный коллапс.

Может ли черная дыра "съесть" этот остаток?

Да, если скорость расширения замедлится или объект окажется слишком близко к горизонту событий. Но пока оболочка несется наружу, она скорее "мусорит" вокруг черной дыры, чем кормит её.

Как обсерватория "Чандра" видит то, что скрыто?

Обычные телескопы видят свет, который блокируется пылью в центре Галактики. Рентгеновские лучи проходят сквозь эту завесу, позволяя "Чандре" фиксировать горячий газ температурой в миллионы градусов.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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