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Древние камни Южной Африки заговорили: они навсегда изменили взгляд на историю формирования жизни

Наука

Вы думали, Земля — это слоёный пирог, где коржи никогда не перемешиваются? Забудьте. Наша планета вечно "жуёт" саму себя, отправляя куски поверхности в раскалённое чрево. Учёные привыкли считать, что этот круговорот — субдукция — запустился поздно. Но древние камни из Южной Африки и Канады рассказали другую историю: планета начала заглатывать океаническое дно ещё 3,6 миллиарда лет назад. Это полностью перекраивает график того, когда Земля стала пригодной для жизни.

Земля из космоса
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля из космоса

Коматииты — "привет" из ада в 1600 градусов

Чжэн-Ю Лун из Парижского института физики Земли нашёл "чёрные ящики" ранней планеты. Это коматииты — лава, которая извергалась при температуре выше 1600 °C. Современные вулканы на такое не способны, они по сравнению с древностью — просто остывшие конфорки. Почти все эти породы родом из архея, когда недра Земли полыхали гораздо сильнее, чем сегодня.

"Такое сочетание изотопов странное. Глубокая мантия, откуда поднимались эти лавы, должна быть нейтральной, а не сиять избытком тяжелого калия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи изучили 50 образцов со всего мира. Самым старым "пациентам" из Южной Африки — 3,6 миллиарда лет. В их составе нашли аномально много тяжелого калия. Это ломает логику: в глубинах планеты его быть не должно. Калий меняет свой "вес" только при одном условии — контакте с водой на поверхности.

Калиевый детектив: как вода попадает в мантию

Как поверхностный калий оказался на глубине сотен километров? Вариант с простым загрязнением коры отпал сразу. Выветривание, наоборот, вымывает тяжелые изотопы, а тут их в избытке. Даже столкновение, породившее Луну, не могло так знатно перемешать элементы. Ответ один: поршень тектоники уже тогда работал на полную мощность.

Источник данных Научный вывод
Изотопы калия Доказывают контакт магмы с морской водой
Температура извержения Мантия была в разы горячее современной
Возраст 3,6 млрд лет Круговорот вещества начался почти сразу после рождения Земли

Океаническое дно, пропитанное солью и водой, медленно тонуло. Плита уходила вниз, нагревалась и выжимала из себя "сок" — горячие флюиды, насыщенные тяжелым калием. Этот рассол пропитывал мантию. Спустя миллионы лет этот же материал всплывал в виде раскаленных облаков породы и выплескивался наружу коматиитами.

"Эти данные подтверждают теорию влажной мантии. Вода, затянутая вглубь, меняет физику плавления камня", — отметил Виктор Андреев.

Когда запустились механизмы жизни

Земля комфортна для нас, потому что работает как гигантский термостат. Она поглощает газы и воду, переваривает их и возвращает обратно. Если этот конвейер запустился 3,6 миллиарда лет назад, значит, фундамент для жизни был заложен на миллиард лет раньше, чем мы привыкли думать. Континенты начали дрейфовать, а планета — дышать.

"Механизм жизнеобеспечения мира включился в первый же миллиард лет существования планеты", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Теперь у учёных есть универсальный лом для вскрытия тайн прошлого — тяжелый калий. Он не портится миллиарды лет. С его помощью можно проверить любые древние скалы и точно сказать, когда поверхность земли в первый раз "поцеловала" её ядро. Земля оказалась гораздо активнее и моложавее, чем пишут в пыльных учебниках.

Ответы на популярные вопросы о древней Земле

Почему коматииты больше не образуются?

Планета остыла. Чтобы расплавить породу до состояния такой жидкой и горячей лавы, нужны температуры, которых в современной мантии просто нет.

Как вода может попасть на глубину 600 километров?

Её затягивают вглубь тонущие тектонические плиты. Это похоже на конвейерную ленту, которая уходит под землю, унося с собой всё, что накопилось на дне океана.

Означает ли это, что тектоника плит была всегда?

Не совсем в современном виде, но активное перемешивание и "заглатывание" поверхности точно работало уже 3,6 миллиарда лет назад.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, сейсмолог Виктор Андреев, геолог Алексей Трофимов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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