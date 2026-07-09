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Черные дыры не просто пожирают: ученые нашли их тайный план по уничтожению звезд

Наука

Представьте, что вы решили построить дом, заказали кирпич, но приехал огромный вентилятор и сдул все стройматериалы в соседний район. Примерно такой беспредел творится в глубоком космосе. Астрономы давно чесали затылки: почему самые массивные галактики выглядят "пустыми"? Звезд там в разы меньше, чем должно быть по всем законам космического гостеприимства. Синь Синди Сян из Мичиганского университета уверена: в деле замешан серийный душитель звездообразования — сверхмассивная черная дыра.

Иллюстрация магической фантастической черной дыры
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иллюстрация магической фантастической черной дыры

Космический фен на максималках

Черная дыра — это не просто дыра. Это невероятно жадный едок. Когда она затягивает газ и пыль, вокруг нее формируется аккреционный диск. Вещество там несется на бешеных скоростях, трется, разогревается до миллионов градусов и начинает орать в рентгеновском диапазоне. Эта раскаленная плазма создает мощнейшие "ветры".

"Эти выбросы — не просто космический сквозняк. Сила ветра вблизи активных ядер настолько велика, что он буквально выметает строительный газ из галактики, лишая ее ресурсов для роста", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Раньше ученые видели эти выбросы как размытое пятно. Но новый японский телескоп XRISM сработал как мощный микроскоп. Он позволил разглядеть структуру ветра в ядре галактики NGC 4151. Команда Сян выяснила: эти ветры дуют не абы как, а имеют четкую геометрию и расписание.

Индекс "синдичности": как поймать ветер

Синь Синди Сян проанализировала сотни дней наблюдений и нашла закономерность. Оказалось, самые жесткие порывы ветра случаются не на пике яркости черной дыры, а с задержкой примерно в три часа (10 000 секунд) после вспышки. Чтобы не запутаться в данных, Сян ввела "индекс интенсивности цвета", который скромно назвала "синдичностью".

Характеристика Влияние на галактику
Скорость ветра Превышает скорость падения массы, выталкивая газ наружу
Состав выброса Горячая плазма, разрывающая молекулы газа

Суть проста: если мы знаем спектр излучения (его "цвет"), мы можем предсказать, когда черная дыра начнет выдувать из галактики всё лишнее. Это как прогноз погоды, только вместо дождя — поток ионизированных частиц, летящих со скоростью в тысячи километров в секунду.

"С помощью XRISM мы получили данные такого разрешения, которые позволяют увидеть не только сам факт выброса, но и его влияние на молекулярный состав окружающих облаков", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Почему звезды перестают рождаться

Звезды рождаются в холодных и плотных газовых облаках. Космический ветер от черной дыры работает как разрушитель: он либо просто сдувает газ в межгалактическую пустоту, либо нагревает его так сильно, что тот не может сжаться под действием гравитации. Нет сжатия — нет звезды. Галактика превращается в "зомби": она огромная, но в ней не появляется новой жизни.

Исследование ядерных процессов в центре активных галактик показывает, что черные дыры — это не только пожиратели материи, но и главные регуляторы эволюции. Они буквально решают, сколько звезд будет в их "доме". Если дыра слишком активна, галактика обречена на звездный голод.

"Такие процессы характерны для фаз активного роста сверхмассивных тел. Это критический момент, определяющий облик галактики на миллиарды лет вперед", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Черная дыра в NGC 4151 наглядно продемонстрировала: она не просто сидит в центре, а активно "пылесосит" окрестности. Причем скорость выброса вещества часто превышает скорость его поглощения. То есть дыра "выплевывает" больше, чем успевает проглотить, устраивая в галактике настоящий хаос.

Ответы на популярные вопросы

Может ли черная дыра полностью уничтожить галактику?

Нет, она слишком мала по сравнению с размерами всей системы. Но она может полностью остановить её развитие, сделав невозможным появление новых звезд и планетных систем.

Что такое аккреционный диск?

Это вращающееся кольцо из газа и пыли, которое падает в черную дыру. Из-за трения и гравитации оно светится ярче, чем миллионы обычных звезд.

Почему важны рентгеновские исследования?

Процессы вблизи черных дыр настолько энергичны, что обычный свет их не передает. Только рентгеновские лучи позволяют увидеть "кухню" этого космического монстра.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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