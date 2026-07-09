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Ад на заре времен: колоссальное давление непрекращающейся бомбардировки не оставило шансов литосфере

Наука

Первые 500 миллионов лет жизни нашей планеты — это сплошное белое пятно в геологическом журнале. Эпоха гадея, начавшаяся 4,5 миллиарда лет назад, выглядит как черная дыра. Ученые веками ломали голову: куда делась земная кора тех времен? Традиционно винили тектонику плит — мол, планета просто "пережевала" и переработала свои старые слои. Но группа геологов из Университета Кертина уверена: никакой переработки не было. Кора просто не могла зацепиться за поверхность.

Космическая вспышка над Землёй
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Космическая вспышка над Землёй

Астероидный апокалипсис вместо стабильности

Геолог Тим Джонсон считает, что ранняя кора была слишком слабой, чтобы выжить. Представьте, что вы пытаетесь строить кирпичную стену под градом из кувалд. Астероиды бомбили Землю сотни миллионов лет подряд. Удары несли колоссальную энергию, которая превращалась в жар. Мощности хватало, чтобы поддерживать поверхность в полужидком состоянии. Камни не успевали остывать и превращаться в твердый монолит.

"Представлять, что Земля каким-то образом избежала бомбардировки, на мой взгляд, граничит с безумием. В действительности, соседние небесные тела хранят подробную летопись этих столкновений", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Луна как зеркало земного хаоса

Если на Земле всё сгорело и расплавилось, где искать улики? Ответ под носом. Луна — это законсервированная свалка истории. У неё нет атмосферы и воды, которые могли бы стереть шрамы. Все образцы лунного грунта, которые исследовал Джонсон, выглядят так, будто их пропустили через промышленный шредер. Луна, Меркурий и Марс подтверждают: во внутренней части Солнечной системы творилось чистое безумие.

Признак Состояние в гадейский период
Атмосфера Оранжевая, бескислородная
Океан Зеленовато-коричневый, богатый железом
Ландшафт Одиночные вулканы среди воды

Планета в состоянии вечного расплава

Кинетическая энергия каждого удара уходила в мантию. Ударные волны превращались в тепло, плавили камни и создавали озера магмы. Расчеты показывают: жар от астероидов превышал внутреннее тепло самой Земли. Всего в нескольких километрах под ногами всё бурлило. Континенты просто не могли склеиться — любой кусок твердой породы тут же тонул в раскаленной челюсти планеты.

"Энергия ударов приводила к подъему и плавлению мантии под местом столкновения. Это порождало гигантские объемы магмы, уничтожавшие любые зачатки стабильности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Когда Земля наконец "остыла"

Перелом наступил в середине архея. Космическая канонада стихла, поверхность остыла и начала "толстеть". Только после формирования мощной литосферы включился механизм тектоники плит. Джонсон уверен: удары астероидов могли послужить тем самым рычагом, который запустил движение материков, но многие ученые до сих пор упорно ищут причины только внутри планеты, игнорируя внешние угрозы.

"Если мы не находим пород первых 500 миллионов лет истории Земли — это не значит, что их не было. Это значит, что они не выдержали темпа бомбардировки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Ответы на популярные вопросы о гадейской эре

Где найти хоть какие-то следы той эпохи?

Единственные выжившие "свидетели" — редкие кристаллы циркона. Они умудрились не расплавиться и сохранить химическую память о новорожденной планете.

Почему древнейшие участки суши имеют круглую форму?

Гипотеза Джонсона дает элегантный ответ: это могут быть следы гигантских древних кратеров, которые стали основой для первых устойчивых блоков коры — кратонов.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, сейсмолог Виктор Андреев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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