Забудьте про одиноких гигантов, скучающих в пустоте. Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) вскрыл раннюю Вселенную, как банку со шпротами: черных дыр там оказалось неприлично много. Они тусклые, дерзкие и ломают все старые модели, по которым астрономы привыкли "взвешивать" космос. Вместо редких монстров размером с галактику мы получили густонаселенный мегаполис из активных объектов поменьше.
Раньше считалось: если мы видим яркий свет из центра древней галактики, значит, там сидит нечто весом в миллиарды солнц. Дэниел Робертс из Саутгемптонского университета решил пересчитать эту математику. Выяснилось, что яркость — это не всегда габариты. Это аппетит. Черная дыра может быть компактной, но жрать окружающий газ с такой скоростью, что светится как новогодняя елка.
"Мы столкнулись с проблемой выбора: либо в каждой мелкой галактике сидит по невозможному гиганту, либо черные дыры просто чаще 'включаются'. Модели показывают, что второй вариант куда реалистичнее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Исследование в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society доказывает: для тяжеловесов достаточно активности в 8% времени. Но "середнячки" должны работать на износ — около 50% времени они находятся в режиме фастфуда. Это позволяет ранней Вселенной не раздуваться до нелепых масштабов, сохраняя при этом ту яркость, которую фиксирует "Уэбб".
|Причина спора
|Реальность по данным JWST
|Количество объектов
|В 10 раз больше, чем предсказывали старые модели.
|Масса
|Умеренная, но с экстремально высоким темпом поглощения материи.
На снимках JWST постоянно мелькают "маленькие красные точки". Это не дефект матрицы, а плотные ионизированные облака — своего рода коконы. Внутри них прячутся черные дыры. Пыль и газ вокруг них работают как фильтр, красня свет и скрывая истинные размеры объекта. Спектральный анализ намекает: там сидят "подростки", а не "взрослые" гиганты.
"Эти точки могут быть гибридами — смесью молодых звездных скоплений и активных ядер. Пыль маскирует их реальную природу, создавая иллюзию огромной массы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Если признать, что эти дыры просто "очень заняты" едой, а не "очень большие", это спасает закон масштабирования. Обычно масса дыры привязана к массе звезд вокруг. Если бы все находки "Уэбба" были гигантами, Вселенная заполнилась бы массой черных дыр быстрее, чем успели бы родиться первые планеты.
Ученые применили старый добрый метод Солтана. Это способ перевести весь излучаемый свет в накопленную массу. Результат оказался жестким: если бы черные дыры были такими огромными, как казалось сначала, сегодня мы бы видели в небе кладбище гравитационных монстров. Но их нет. Значит, аппетиты в прошлом были велики, а сами дыры — скромнее.
"Математика непрерывности не врет: если стартовать с гигантов, современная перепись населения космоса не сойдется. У нас было бы слишком много мелкого гравитационного мусора сейчас", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.
Теперь задача для будущих обзоров — понять, как эти дыры кучкуются. Если они сидят в определенных зонах, значит, это редкие аномалии. Если они повсюду — пора переписывать учебники по эволюции галактик с нуля.
Они находятся в режиме экстремальной кормежки. Газа в те времена было в избытке, и даже небольшая черная дыра могла светить ярче целой галактики, поглощая материю на пределе физических возможностей.
Это астрофизический метод, который связывает суммарную яркость всех активных ядер галактик с общей массой черных дыр, которую мы наблюдаем в современной Вселенной.
Инструменты "Уэбба" выдают данные, которые иногда противоречат старым алгоритмам. Как показывает анализ SwRI, нейросети могут ошибаться в деталях ландшафтов, поэтому астрофизики перепроверяют спектры вручную.
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