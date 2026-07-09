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Вселенная кишит монстрами-подростками: ученые обнаружили рой прожорливых черных дыр

Наука

Забудьте про одиноких гигантов, скучающих в пустоте. Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) вскрыл раннюю Вселенную, как банку со шпротами: черных дыр там оказалось неприлично много. Они тусклые, дерзкие и ломают все старые модели, по которым астрономы привыкли "взвешивать" космос. Вместо редких монстров размером с галактику мы получили густонаселенный мегаполис из активных объектов поменьше.

Спиральная галактика
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Спиральная галактика

Размер не имеет значения: почему активность важнее массы

Раньше считалось: если мы видим яркий свет из центра древней галактики, значит, там сидит нечто весом в миллиарды солнц. Дэниел Робертс из Саутгемптонского университета решил пересчитать эту математику. Выяснилось, что яркость — это не всегда габариты. Это аппетит. Черная дыра может быть компактной, но жрать окружающий газ с такой скоростью, что светится как новогодняя елка.

"Мы столкнулись с проблемой выбора: либо в каждой мелкой галактике сидит по невозможному гиганту, либо черные дыры просто чаще 'включаются'. Модели показывают, что второй вариант куда реалистичнее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследование в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society доказывает: для тяжеловесов достаточно активности в 8% времени. Но "середнячки" должны работать на износ — около 50% времени они находятся в режиме фастфуда. Это позволяет ранней Вселенной не раздуваться до нелепых масштабов, сохраняя при этом ту яркость, которую фиксирует "Уэбб".

Причина спора Реальность по данным JWST
Количество объектов В 10 раз больше, чем предсказывали старые модели.
Масса Умеренная, но с экстремально высоким темпом поглощения материи.

Маленькие красные точки: коконы для космических хищников

На снимках JWST постоянно мелькают "маленькие красные точки". Это не дефект матрицы, а плотные ионизированные облака — своего рода коконы. Внутри них прячутся черные дыры. Пыль и газ вокруг них работают как фильтр, красня свет и скрывая истинные размеры объекта. Спектральный анализ намекает: там сидят "подростки", а не "взрослые" гиганты.

"Эти точки могут быть гибридами — смесью молодых звездных скоплений и активных ядер. Пыль маскирует их реальную природу, создавая иллюзию огромной массы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Если признать, что эти дыры просто "очень заняты" едой, а не "очень большие", это спасает закон масштабирования. Обычно масса дыры привязана к массе звезд вокруг. Если бы все находки "Уэбба" были гигантами, Вселенная заполнилась бы массой черных дыр быстрее, чем успели бы родиться первые планеты.

Аргумент Солтана: как не раздуть Вселенную до взрыва

Ученые применили старый добрый метод Солтана. Это способ перевести весь излучаемый свет в накопленную массу. Результат оказался жестким: если бы черные дыры были такими огромными, как казалось сначала, сегодня мы бы видели в небе кладбище гравитационных монстров. Но их нет. Значит, аппетиты в прошлом были велики, а сами дыры — скромнее.

"Математика непрерывности не врет: если стартовать с гигантов, современная перепись населения космоса не сойдется. У нас было бы слишком много мелкого гравитационного мусора сейчас", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Теперь задача для будущих обзоров — понять, как эти дыры кучкуются. Если они сидят в определенных зонах, значит, это редкие аномалии. Если они повсюду — пора переписывать учебники по эволюции галактик с нуля.

Ответы на популярные вопросы об эволюции черных дыр

Почему черные дыры в ранней Вселенной такие яркие?

Они находятся в режиме экстремальной кормежки. Газа в те времена было в избытке, и даже небольшая черная дыра могла светить ярче целой галактики, поглощая материю на пределе физических возможностей.

Что такое "аргумент Солтана"?

Это астрофизический метод, который связывает суммарную яркость всех активных ядер галактик с общей массой черных дыр, которую мы наблюдаем в современной Вселенной.

Разве ИИ не мог ошибиться в расчетах этих объектов?

Инструменты "Уэбба" выдают данные, которые иногда противоречат старым алгоритмам. Как показывает анализ SwRI, нейросети могут ошибаться в деталях ландшафтов, поэтому астрофизики перепроверяют спектры вручную.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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