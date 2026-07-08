Слепые зоны космоса: идентичные аномалии на двух ледяных мирах заставили ученых пересмотреть теорию

Титан и Плутон — космические антиподы. Один — гигант с плотной "шубой" атмосферы, реками из метана и ливнями. Второй — крошечный ледяной карлик, едва удерживающий призрачную газовую оболочку. Но Уэбб (JWST) нашел пугающее сходство. На обоих мирах обнаружили одинаковый "химический след", который ставит ученых в тупик.

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Загадка 5,11 микрон: что съедает свет

Команда Бруно Безара из Парижской обсерватории пробилась сквозь оранжевый смог Титана с помощью инфракрасного зрения "Уэбба". Результат озадачил: на длине волны 5,11 микрон нечто на поверхности жадно поглощает излучение. Астрономы проверили Плутон. Картина повторилась. Та же точка поглощения, та же аномалия. Два совершенно разных мира покрыты одним и тем же загадочным веществом.

"Это очень интересно, потому что у нас мало информации о составе твердой поверхности Титана. Мы рассмотрели множество простых видов льда, которые могли присутствовать, и они не совпадают", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Проблема в том, что в земных "библиотеках спектров" нет точного совпадения. Физики знают, как светят звезды или старые галактики, но спотыкаются о грязь на ледяных лунах. Поверхность Титана — это не просто лед, а слоеный пирог из органики, оседающей из атмосферы. Но ни один известный углеводород не дает именно такую "подпись" в спектре.

Характеристика Титан / Плутон Аномалия спектра Поглощение на 5,11 микрон Главный подозреваемый Семейство алленов и толины

Толины и аллены: коктейль для Мордора

Титан — это гигантский химический реактор. Ультрафиолет разбивает метан и азот в атмосфере, создавая толины — сложные органические молекулы. Те самые, что красят "Мордорское пятно" на Хароне и поверхность Плутона в темно-красный. Безар подозревает "аллены" — молекулы с хитрой структурой двойных связей, которые могут мимикрировать под разные условия.

На Плутоне полоса поглощения в три раза шире, чем на Титане. Это значит, что "коктейль" на поверхности схожий, но условия приготовления разные. Разное давление, разная температура и разная степень перемешивания с водяным льдом создают свои нюансы. Химия жизни на Земле начиналась с похожих процессов, когда планета еще не знала свободного кислорода.

"Мы изучили множество простых льдов, которые могли образоваться в результате конденсации всех углеводородов и нитратов. Есть несколько соединений, которые не слишком сильно отличаются, а также целое семейство соединений, которые могли бы подойти; мы называем их алленами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Миссия Dragonfly: ядерный дрон идет на посадку

Разгадку привезет "Стрекоза". В 2028 году НАСА запускает миссию Dragonfly. Это октокоптер на радиоизотопном генераторе. В 2034 году он начнет прыгать по дюнам Титана. У него не будет инфракрасного глаза "Уэбба", но он сможет буквально "пощупать" грунт своими приборами и передать данные о составе домой.

Команда Безара не сидит сложа руки до тридцатых годов. Сейчас они работают с Джонатаном Луниным, чтобы понять: связано ли загадочное вещество с гигантскими песчаными дюнами Титана. Если это так, мы найдем ключ к эволюции планетных атмосфер, которая когда-то сформировала и наш дом.

"Титан с его метановыми озёрами и невидимыми радугами может открыть нам уникальную возможность заглянуть в далёкое прошлое нашей планеты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о Титане и Плутоне

Почему Титан сравнивают с ранней Землей?

На Титане азотная атмосфера и активная органика. Ученые считают, что 4 миллиарда лет назад Земля выглядела так же, пока жизнь не начала выбрасывать кислород и не изменила все правила игры.

Может ли "Уэбб" ошибаться в составе поверхности?

Телескоп видит только "тень" молекул. Ошибки нейросетей при обработке таких данных возможны, поэтому ученые ждут прямых проб с Dragonfly.

Что такое "Мордорское пятно"?

Это темная область на полюсе Харона (спутника Плутона). Она образуется, когда газ, вылетающий с Плутона, оседает на Хароне и превращается в красный налет под действием солнечного света.

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