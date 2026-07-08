Мифы о чистом сознании ребенка рухнули: биологическая архитектура мозга оказалась жесткой ловушкой

Забудьте сказки о "чистом листе", на котором жизнь неспешно пишет свою историю. Ваш мозг рождается не пустым, а перегруженным до отказа. Исследование нейробиологов из Института науки и технологий Австрии, опубликованное в журнале Nature Communications, переворачивает теорию памяти с ног на голову.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скрытая дилемма

Почему мы не помним детство?

Мозг младенца — это не "tabula rasa" (чистая доска). Это "tabula plena" — переполненная досками кладовка. Ученые изучили область гиппокампа под названием CA3. Именно здесь куются наши воспоминания. У новорожденных мышат нейроны в CA3 связаны в хаотичный, но невероятно плотный клубок. Один сигнал — и вся система вспыхивает как новогодняя гирлянда.

Взрослый мозг работает иначе. Нейроны стали придирчивыми. Чтобы запустить цепочку памяти, им нужно несколько сигналов сразу. Это фильтр. Он отсекает лишний шум, оставляя только четкие, структурированные воспоминания. У младенцев этого фильтра нет. Их система гипервозбудима, но страшно неточна.

"Это не пустой диск, на который мы просто пишем данные. Система изначально максимально заполнена связями, которые со временем становятся редкими и узкоспециализированными", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Жестокая обрезка нейронных сетей

С взрослением мозг начинает "стричь" нейронные связи. Это не деградация, а отладка архитектуры. Избыточность уходит, уступая место эффективности. К подростковому возрасту сеть становится разреженной, но упорядоченной. Именно этот процесс позволяет нам отличать одно событие от другого.

Этап развития Характеристики памяти Младенчество Перегруженные сети, низкая точность, хаос Зрелость Селективные связи, высокая избирательность, стабильность

Эксперименты на мышах показывают: молодые животные боятся пространства вокруг места, где получили удар током, потому что их мозг не может "отзумить" точное место события. Их воспоминания размыты. Взрослые мыши "замирают" только в конкретной точке опасности. Архитектура сети определяет качество нашего опыта.

"Специфичность памяти растет с возрастом. Мы видим на уровне микросхем мозга, как хаотичные связи превращаются в четкие магистрали", — объяснил инженер-биофизик Алексей Корнилов.

Зачем нужна эта ранняя "застройка"? Скорее всего, это генетический шаблон. Вашему мозгу нужно, чтобы нейроны сразу умели "слышать" друг друга. Если бы мы начинали с пустой сетки, мозг тратил бы слишком много времени на поиск контактов при первом звуке или запахе.

"Ранняя активность — это не истинные воспоминания, а побочный продукт быстрого развития системы. Мы получаем базовый функционал "из коробки" для выживания", — подчеркнул антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о памяти

Можно ли считать пренатальный опыт настоящей памятью?

Скорее нет. Это "следы" развития организма. Они оставляют отпечаток на уровне биологии, но не складываются в те детализированные фильмы, которые мы называем воспоминаниями во взрослом возрасте.

Почему мозг не сохраняет детали детства?

Механизм слишком неточен. Нейроны "слипаются" в общие паттерны активности. Из-за этого воспоминания раннего детства слишком расплывчаты для долговременного хранения.

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