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Астероиду приготовили взрыв прямо в космосе: учёные представили новый план спасения Земли

Наука » Экология » Космос

Крупные астероиды угрожают планете прямым столкновением. Традиционные методы отклонения орбиты работают плохо, если объект слишком велик. Китайские инженеры предложили использовать ядерный взрыв внутри кратера для разрушения или изменения курса угрозы. Этот подход требует точного выбора времени и места удара. Разберемся, насколько эффективна такая защита.

Астероид у Земли
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Астероид у Земли

Масштаб угрозы космических камней

Космос наполнен множеством объектов, но большинство проходит мимо Земли. Инцидент в Челябинске 2013 года показал риск даже средних астероидов. Ученые постоянно мониторят небо, как это описывается в исследованиях астрофизики, чтобы исключить внезапные сюрпризы.

"Статистика говорит, что крупных угроз сейчас нет, но готовность — основа выживания. Технологии наблюдения постоянно растут, однако дистанции в космосе все еще скрывают слабые детали", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Методы глубокого кратерного воздействия

Команда Сяовэя Вана из Китайской академии технологий ракет-носителей представила два сценария. Поверхностный взрыв подходит для экстренных ситуаций, когда до столкновения совсем мало времени. Он проще в реализации, хотя и менее предсказуем по результату.

Для более крупных объектов команда предлагает заглубление. Сначала аппарат формирует кратер, затем ядерный заряд детонирует в глубине скалы. Это передает энергию эффективнее, что помогает сбить объект с курса или раздробить его. О сложностях планирования подобных операций упоминают в материалах о точных данных нейросетей при оценке таких объектов.

Метод взрыва Преимущества и риски
Поверхностный удар Быстрый запуск, доступность; низкая точность передачи импульса.
Глубокая детонация Высокая передача энергии; сложные технические требования к аппарату.

Исследователи тестировали эти режимы на имитации угроз в российских космических программах контроля малых объектов. Моделирование показало, что при наличии времени от одного до 20 лет глубокое воздействие предпочтительнее.

"Любая динамическая система требует четкого баланса мощности. В космосе нет права на ошибку при расчете вектора отклонения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по энергосистемам Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о защите

Какие объекты можно уничтожить?

Метод эффективен для астероидов размером около 100 метров. Более крупные объекты длиной до одного километра можно сдвинуть с траектории на 1 метр в секунду за 60 дней.

Почему это сложная задача?

Важно учитывать состав породы, траекторию осколков и сложность доставки ядерного заряда. Такие миссии зависят от частных подрядчиков в космосе, что создает дополнительные логистические барьеры.

"Защита требует не только заряда, но и безупречной автоматики. Даже минимальный сбой в навигации превратит спасательную миссию в проблему для всей орбиты", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности систем Максим Петров.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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