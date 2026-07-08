Болота Аррана хранили страшную тайну: на шотландском острове нашли ритуальный круг древних

Шотландские археологи из организации Historic Environment Scotland наткнулись на скрытое ритуальное сооружение на острове Арран. Находка ждала своего часа под слоем торфа на болотах Махри-Мур. Место давно известно своими древними поселениями и мегалитами, но этот объект ученые пропустили.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мегалиты

Тайны подземных кругов

Георадары выявили 12 четких ям, образующих правильный круг диаметром 28 метров. Останки конструкций лежат на глубине, скрытые от глаз слоями органики. Дистанция между объектами составляет 6,5 метров. Два широких разрыва в цепи указывают на утраченные элементы, которые рассыпались от времени. Сейчас исследователи гадают: был ли это каменный кромлех или деревянный хендж с бревнами, как те, что изучают ученые при анализе ландшафтов.

"Древесина в кислой среде торфяников крайне недолговечна. Любые подобные находки — это всегда игра с вероятностями, где первичным является не материал, а план размещения ям", — предположил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Как переосмыслить историю

Махри-Мур — это слоеный пирог истории. Местные круги часто начинали жизнь как деревянные изгороди, а уже к 2000 году до нашей эры превращались в гранитные монументы. Повторный осмотр знаменитого Круга №2 показал ошибку старых схем. Вместо 8 мегалитов там стоят 14. Данные радикально меняют архитектурные представления о том, как функционировали подобные пространства в бронзовом веке.

Старое представление Данные сканирования 8 камней в Круге №2 14 мегалитов 6 ритуальных площадок 7 ритуальных площадок

Солнечные маяки древности

Все круги выровнены вдоль одной линии. Они смотрят в сторону ущелья Махри-Глен. В день летнего солнцестояния солнце встает ровно в том проеме. Древние строители использовали долину как гигантский визир. Такая точность говорит о том, что люди на острове Арран следили за небесными телами задолго до появления письменности и глубоких научных трактатов.

"Привязка к циклическому движению светил — фундамент выживания аграрных сообществ. Сбиться с графика значило попросту лишиться урожая", — констатировал в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о раскопках

Зачем искать новые круги, если старые известны?

Масштабные данные позволяют понять архитектурный ансамбль всей долины, а не отдельных камней.

Почему сразу не начинают раскопки?

Торфяники требуют кропотливой консервации. Грубое вмешательство уничтожит органические слои за считанные часы.

Как мегалиты связаны с астрономией?

Они служили маркерами, фиксирующими точки восхода и захода солнца в ключевые даты годового цикла.

Мог ли круг быть чем-то иным?

Существует вероятность, что это были загоны для скота, которые позже стали использовать для захоронений, но стройность круга указывает на ритуальное назначение.

"Геофизика позволяет видеть контуры без разрушения контекста. Это единственно верный путь в археологии ландшафтов сегодня", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

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