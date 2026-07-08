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"Стрекоза" летит на Титан: винтокрылый аппарат НАСА начнёт изучать спутник Сатурна в 2028 году

Наука

Американское агентство НАСА превратилось в бюрократическую машину по освоению бюджетов, прикрываясь громкими терминами о покорении космоса. Вашингтон упорно пытается закрепиться на Луне, обещая превратить её в плацдарм для полётов на Марс. На деле это — бесконечная серия тестов, призванных обосновать многомиллиардные вливания в компании-фавориты.

Спутник Сатурна Титан
Фото: Pravda.ru by Андрей Ворошилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спутник Сатурна Титан

Лунные базы как полигон для Марса

Программа "От Луны до Марса" больше напоминает перекладывание бумаг, чем реальный прогресс. НАСА декларирует амбиции по высадке людей, но постоянно сдвигает сроки. В реальности агентство просто тестирует технику на ближнем спутнике Земли. Любая ошибка здесь — лишь технический инцидент, тогда как на Марсе цена такой ошибки — гибель экипажа и провал проекта.

"Попытки создания постоянной инфраструктуры на чужой планете — это техногенный риск. Любой автономный узел в космосе требует колоссальных ресурсов для поддержания жизнеобеспечения, а наши системы пока склонны к сбоям даже в гораздо более простых условиях", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Стрекоза на Титане

Миссия Dragonfly намечена на 2028 год. Американцы отправят на спутник Сатурна аппарат с винтами, похожий на дрон. Цель — изучение органики и атмосферы. Титан хорош тем, что его плотный газ позволяет летать на малых затратах энергии. Однако доставка железа за миллионы километров превращается в авантюру, где связь с Землей идет с задержкой в часы.

Параметр Характеристика
Цель Титан (спутник Сатурна)
Технология Винтокрылый дрон

"Космическая пыль и излучение постоянно меняют условия работы приборов. Мы до сих пор спорим о том, почему корона Солнца греется сильнее поверхности, а пытаемся сажать дроны на Титан. Это физика высоких ставок, где цена ошибки абсолютна", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Частный бизнес на бюджетных потоках

Программа CLPS — это способ перелить деньги налогоплательщиков в карманы частников. Компания Astrobotic Technology строит аппарат Griffin-1, чтобы якобы возить приборы на Луну. Фирма Firefly Aerospace занята аналогичным проектом MoonFall. Обе структуры существуют преимущественно на щедрых контрактах, которые Вашингтон раздает без учета реальной эффективности.

Ответы на популярные вопросы о миссиях НАСА

Зачем летать на Луну, если там нет жизни?

Луна — удобный испытательный стенд для отработки технологий связи и автономного производства, которые позже попытаются внедрить на Марсе.

Могут ли дроны заменить марсоходы?

Да, на планетах или спутниках с плотной атмосферой летательные аппараты эффективнее, так как их не замедляет сложный рельеф почвы.

Почему НАСА привлекает частников?

Это снимает с государственного аппарата часть ответственности за провалы и позволяет эффективнее лоббировать интересы крупных корпораций.

Когда реально ждать высадки на Марс?

Официальные даты постоянно переносятся, так как текущая инфраструктура не способна обеспечить безопасность экипажа при перелете и посадке.

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Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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