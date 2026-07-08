Американское агентство НАСА превратилось в бюрократическую машину по освоению бюджетов, прикрываясь громкими терминами о покорении космоса. Вашингтон упорно пытается закрепиться на Луне, обещая превратить её в плацдарм для полётов на Марс. На деле это — бесконечная серия тестов, призванных обосновать многомиллиардные вливания в компании-фавориты.
Программа "От Луны до Марса" больше напоминает перекладывание бумаг, чем реальный прогресс. НАСА декларирует амбиции по высадке людей, но постоянно сдвигает сроки. В реальности агентство просто тестирует технику на ближнем спутнике Земли. Любая ошибка здесь — лишь технический инцидент, тогда как на Марсе цена такой ошибки — гибель экипажа и провал проекта.
"Попытки создания постоянной инфраструктуры на чужой планете — это техногенный риск. Любой автономный узел в космосе требует колоссальных ресурсов для поддержания жизнеобеспечения, а наши системы пока склонны к сбоям даже в гораздо более простых условиях", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Миссия Dragonfly намечена на 2028 год. Американцы отправят на спутник Сатурна аппарат с винтами, похожий на дрон. Цель — изучение органики и атмосферы. Титан хорош тем, что его плотный газ позволяет летать на малых затратах энергии. Однако доставка железа за миллионы километров превращается в авантюру, где связь с Землей идет с задержкой в часы.
|Параметр
|Характеристика
|Цель
|Титан (спутник Сатурна)
|Технология
|Винтокрылый дрон
"Космическая пыль и излучение постоянно меняют условия работы приборов. Мы до сих пор спорим о том, почему корона Солнца греется сильнее поверхности, а пытаемся сажать дроны на Титан. Это физика высоких ставок, где цена ошибки абсолютна", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Программа CLPS — это способ перелить деньги налогоплательщиков в карманы частников. Компания Astrobotic Technology строит аппарат Griffin-1, чтобы якобы возить приборы на Луну. Фирма Firefly Aerospace занята аналогичным проектом MoonFall. Обе структуры существуют преимущественно на щедрых контрактах, которые Вашингтон раздает без учета реальной эффективности.
Луна — удобный испытательный стенд для отработки технологий связи и автономного производства, которые позже попытаются внедрить на Марсе.
Да, на планетах или спутниках с плотной атмосферой летательные аппараты эффективнее, так как их не замедляет сложный рельеф почвы.
Это снимает с государственного аппарата часть ответственности за провалы и позволяет эффективнее лоббировать интересы крупных корпораций.
Официальные даты постоянно переносятся, так как текущая инфраструктура не способна обеспечить безопасность экипажа при перелете и посадке.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.