Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 3000 квот на ЭКО: как жителям Нижегородской области бесплатно подготовиться к процедуре
Бунт на корабле: Испания отказалась повышать расходы на оборону до пяти процентов ВВП по требованию США
"Продаю, чтобы сохранить жизнь": владелец АЗС в Ростовской области сдает бизнес из-за цен на топливо
Полки пустеют одна за другой: популярный магазин техники оставил Архангельску лишь две точки в городе
Когда-то считался пережитком прошлого: этот предмет снова спасает дома от летней жары
Государство устроило показательную порку неэффективным схемам: бюджетные преференции исчезли из доступа
Топливо — по СТС: в Республике Алтай ввели жесткий контроль на каждой АЗС
Шанс на спасение самых маленьких: новые данные заставили ведомства пересмотреть календарь прививок
Каждый второй делает это в жару — и подводит себя к инфаркту: летом ошибка становится роковой

500 километров над Землёй — и ни одной детали не скрыть: Россия создаёт новый космический глаз

Наука

Российские инженеры завершили ключевой этап сборки новейшего спутника дистанционного зондирования Земли "КОЭН". Аппарат станет первым гражданским представителем отечественного космоса, способным делать снимки с детализацией до 0,5 метра на пиксель. Такая острота "зрения" позволит рассмотреть с орбиты не просто здания, а отдельные автомобили и детали дорожного покрытия, что ставит проект в один ряд с лучшими мировыми аналогами.

Земля и Луна в космосе
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Земля и Луна в космосе

Проверка на прочность в условиях радиации

Сейчас "КОЭН" проходит серию автоматизированных электрорадиотехнических тестов. Инженеры проверяют, насколько точно бортовые системы слушаются команд и соответствуют ли их показатели заявленным чертежам. Это обязательный фильтр, без которого дорогу в космос закрывают любому аппарату. Параллельно специалисты готовят транспортный контейнер, в котором спутник отправится на космодром.

"Впереди у аппарата самые суровые испытания — имитация экстремальной космической среды. Мы проверим, как электроника выдержит жесткое радиационное облучение и постоянную бомбардировку микрометеоритами. На орбите ремонт невозможен, поэтому надежность закладывается здесь, на Земле", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Тщательная проверка каждого компонента критически важна для работы спутника в течение заявленных пяти лет. На расчетной высоте в 500 километров аппарат столкнется с агрессивным воздействием разреженной атмосферы и солнечного ветра. В Фонде поддержки проектов НТИ напоминают: многоступенчатый контроль — единственный способ гарантировать эффективную работу техники на дистанции.

Орбитальные задачи и наземная база

Запуск "КОЭНа" запланирован на вторую половину 2026 года. Пока спутник обживает испытательный стенд, на Земле уже вовсю строят инфраструктуру для приема его сигналов. Создается специализированная станция управления и мощный вычислительный комплекс. Он будет превращать сырые сигналы телеметрии и "биты" изображений в понятные аналитические карты. Подобные технологии важны так же, как точность машинного зрения при анализе внеземных ландшафтов.

"Спутник на орбите — это лишь половина дела. Нам нужна безупречная связь для приема огромных массивов данных. Каждое изображение сверхвысокого разрешения весит немало, и пропускная способность наземных комплексов должна соответствовать возможностям оптической системы "КОЭНа"", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Вывод аппарата на низкую околоземную орбиту позволит покрыть потребность России в актуальных картах. Это не просто картинки, а основа для фундаментальных исследований. Например, геологи смогут видеть динамику изменений почв так же детально, как ученые изучали древнейшие породы для понимания эволюции планеты.

Сферы применения сверхточных снимков

Данные со спутника будут открыты для государственных ведомств и частного бизнеса. Область применения огромна: от контроля за незаконными вырубками леса до мониторинга строительства федеральных трасс. В сельском хозяйстве "КОЭН" поможет следить за состоянием посевов даже в самых удаленных районах страны, где нет наземной связи.

"Такая детализация в 50 сантиметров дает возможность проводить инвентаризацию земель и лесов с невероятной точностью. Мы сможем вовремя замечать первые признаки лесных пожаров или разлива рек, что жизненно важно для экологов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Спутник станет незаменимым инструментом в картографии и кадастровом учете. Высокое разрешение позволит безошибочно определять границы участков и фиксировать любые изменения ландшафта. Это напоминает по важности археологические раскопки, где каждый сантиметр почвы несет в себе уникальную информацию об объекте.

Параметр Значение
Максимальное разрешение до 0,5 метра на пиксель
Высота орбиты около 500 км
Срок эксплуатации не менее 5 лет
Год запуска 2026

Ответы на популярные вопросы о спутнике "КОЭН"

Зачем нужно разрешение 0,5 метра?

Такая детализация позволяет идентифицировать объекты малых размеров, например малогабаритную технику или поврежденные участки линий электропередач. Это критично для оперативных служб и навигации.

Как спутник защищен от космической пыли?

Оболочка спутника и его оптическая система созданы из материалов, устойчивых к эрозии и ударам микрочастиц. Конструкция проходит тесты в вакуумных камерах с имитацией попадания метеоритных осколков.

Кто сможет получить снимки с этого спутника?

Данные будут доступны широкому кругу пользователей: научным институтам, государственным структурам и коммерческим компаниям, занимающимся геодезией, экологией и логистикой.

Планируется ли запуск других спутников этой серии?

Текущий проект является первым шагом к созданию обновленной гражданской группировки. Опыт эксплуатации "КОЭНа" ляжет в основу будущих аппаратов дистанционного зондирования.

Читайте также

Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, инженер по информационной безопасности Максим Петров, эколог Денис Поляков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Садоводство, цветоводство
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
В Госдуме объяснили визовый нажим ЕС: поездки в Европу превращают в инструмент давления на россиян
Мир. Новости мира
В Госдуме объяснили визовый нажим ЕС: поездки в Европу превращают в инструмент давления на россиян
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Западные штабы создают иллюзию враждебной России. Теперь вы можете доказать обратное Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Последние материалы
Полки пустеют одна за другой: популярный магазин техники оставил Архангельску лишь две точки в городе
Когда-то считался пережитком прошлого: этот предмет снова спасает дома от летней жары
Государство устроило показательную порку неэффективным схемам: бюджетные преференции исчезли из доступа
Топливо — по СТС: в Республике Алтай ввели жесткий контроль на каждой АЗС
Шанс на спасение самых маленьких: новые данные заставили ведомства пересмотреть календарь прививок
Каждый второй делает это в жару — и подводит себя к инфаркту: летом ошибка становится роковой
Дело "Лайф-из-Гуд", "Гермес", "Бест Вей": решающая фаза
Реверсивное движение на А-107: в Домодедове меняется схема проезда с 8 июля
Тайга открыла лимиты: власти Амурской области назвали, сколько лосей и косуль разрешат добыть охотникам
Настало время для радикальных мер: Барнаульский водоканал направит 1,57 млрд рублей на обновление сетей в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.