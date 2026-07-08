Земля долго хранила секрет: в Дагестане археологи вскрыли древний город с тысячами следов исчезнувшей жизни

Археологи завершили масштабную операцию в Дагестане, которая длилась полтора года и охватила три гектара земли. На объекте Зидьян-Казмаляр ученые вскрыли целый пласт жизни древних общин, обитавших в предгорьях пять с половиной тысяч лет назад. Исследование подтвердило, что регион был не изолированной окраиной, а активным узлом обмена достижениями между цивилизациями. Грандиозный объем находок заставляет пересмотреть социальную структуру обществ эпохи ранней бронзы.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Археологические раскопки:

Мегаполис эпохи ранней бронзы

Экспедиция, объединившая силы махачкалинских ученых и краснодарской организации "Кубаньархеология", стала крупнейшим проектом в истории современного Дагестана. Поводом для работы послужило строительство новой трассы в обход Дербента. В итоге археологи обнаружили поселение Куро-аракской общности площадью 30 000 квадратных метров. Это не просто стоянка, а полноценный агрокластер древности с продуманной застройкой и сложной системой хранения продовольствия.

"Мы столкнулись с феноменальной сохранностью планировки поселения. 57 круглых хижин — это настоящий город по меркам того времени. В отличие от гробниц древней Италии, здесь мы видим повседневную жизнь обычного человека без лишнего пафоса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Инженеры того времени возводили стены из сырцового кирпича, а три дома и вовсе имели каменное основание. Это указывает на статусность владельцев или специфическое назначение построек. Вокруг домов ученые нашли более 1800 ям, где хранились запасы пшеницы, ржи и проса. Подобная концентрация провизии говорит о том, что древние земледельцы не просто выживали, а имели излишки для торговли.

Быт и секреты древних кавказцев

Из земли извлекли 3500 артефактов. Среди них выделяются 85 фигурок богинь плодородия. Древние женщины лепили их из глины, надеясь на благосклонность природы и богатый урожай. О контактах с внешним миром говорит найденная керамика, привезенная с Ближнего Востока. Как и в случае, когда древняя вода меняла планету, торговые потоки меняли уклад жизни в Дагестане, принося сюда новые формы и идеи.

"Для той эпохи металл был сокровищем. Найти всего четыре медных и бронзовых изделия на три гектара — это норма. Люди буквально молились на каждую иглу или шило, предпочитая кость и камень", — отметил специалист по естественным наукам Кирилл Афонин специально для Pravda.Ru.

Тип находки Количество и детали Жилые постройки 57 сырцовых и 3 каменных дома Хозяйственные емкости 1800 ям для хранения зерна Ритуальные предметы 85 статуэток богинь и ручки-лица Металлические изделия 4 предмета из меди и бронзы

Загадки круглых погребальных ям

Особую загадку для ученых представляют 15 погребений, обнаруженных в ямах круглой формы. Ритуал захоронения кажется нетипичным и требует детального лабораторного анализа. Подобные странности часто встречаются в науке — например, когда ход времени кажется иллюзией, так и здесь привычные представления о жизни предков могут рухнуть после экспертизы ДНК и радиоуглеродного датирования.

"Погребальные обряды всегда отражают страхи и надежды общества. Изучение этих 15 могил позволит понять социальную иерархию древнего Зидьян-Казмаляра", — подчеркнул историк науки Сергей Белов в беседе с Pravda.Ru.

Сейчас археологи переходят к камеральному этапу. Тысячи черепков и костей нужно отмыть, пронумеровать и занести в реестры. Этот кропотливый труд позволит воссоздать облик людей, которые пять тысячелетий назад смотрели на Каспий, пекли хлеб и лепили удивительные сковородки с человеческими лицами на ручках. Возможно, мы найдем связь с тем, как аномальный жар планет или другие природные силы влияли на миграции древних народов.

Ответы на популярные вопросы о раскопках в Дагестане

Почему раскопки начались именно в этом месте?

Территорию исследовали в рамках обязательной археологической экспертизы перед строительством объездной дороги вокруг Дербента. Это стандартная процедура, которая позволяет спасти артефакты до начала работы тяжелой техники.

Что такое Куро-аракская культура?

Это мощная культурно-историческая общность четвертого — третьего тысячелетий до нашей эры. Она охватывала Кавказ, Восточную Анатолию и часть Ирана. Ее представители были одними из первых профессиональных земледельцев и металлургов региона.

Почему найдено так мало металлических предметов?

5500 лет назад бронза и медь стоили баснословно дорого. Каждое изделие передавалось по наследству или переплавлялось. Потерять медный нож или иглу было финансовой катастрофой для семьи.

Какова дальнейшая судьба находок?

Все артефакты пройдут реставрацию в лабораториях Института истории РАН. После публикации научных статей и каталогов самые ценные предметы пополнят коллекции государственных музеев.

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