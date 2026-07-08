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Луна могла потерять этот кусок навсегда: Китай подобрал космического беглеца у самой Земли

Наука » Экология » Космос

Китайский космический аппарат Тяньвэнь-2 успешно передал на Землю первые детальные снимки астероида Камоалева. Этот объект вращается вокруг Солнца по траектории, которая заставляет его постоянно находиться вблизи нашей планеты. Ученые называют такие тела квазиспутниками, а конкретно Камоалева может оказаться оторванным куском Луны. Миссия должна подтвердить или опровергнуть теорию происхождения этого небесного скитальца через анализ грунта. Впереди у зонда год напряженной работы и сложнейшая попытка забора материала с поверхности.

Астероид
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Астероид

Охота за обломком Луны

Снимок, сделанный с расстояния всего 20 километров, показал асимметричную глыбу размером от 16 до 20 метров. Камоалева — это не просто очередной булыжник в космосе. Его спектральный анализ намекает на родство с лунным грунтом. Есть версия, что мощный удар метеорита выбил этот фрагмент из Луны от 1 до 10 миллионов лет назад. Если это так, то Тяньвэнь-2 буквально отправляется в гости к нашему соседу, который решил сменить прописку.

"Объект Камоалева уникален своей орбитой. Он словно танцует вокруг Земли, но не привязан к ней так жестко, как настоящая Луна. Исследование таких тел — это способ заглянуть в прошлое нашей системы без многолетних перелетов к поясу астероидов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Квазиспутники отличаются нестабильностью. Гравитация Земли то захватывает их в ловушку, то выбрасывает обратно на солнечную орбиту. Исследователи полагают, что Камоалева когда-то вылетел из кратера Джордано Бруно. Чтобы проверить это, зонду придется приземлиться на объект, который по размеру меньше школьного спортзала. Любая ошибка в расчетах превратит миссию в космический катаклизм локального масштаба.

Миллиард километров ради пыли

Зонд Тяньвэнь-2 преодолел дистанцию в миллиард километров, чтобы зависнуть рядом с целью. В его арсенале 11 научных приборов: от спектрометров до камер высокого разрешения. Но главная задача — забор пробы. Китай идет по стопам японской Хаябусы и американского OSIRIS-REx. Ранее грунт с астероида Бенну уже преподнес сюрпризы, обнаружив компоненты, необходимые для зарождения сложных систем.

Характеристика Параметры Камоалева
Диаметр объекта 16-20 метров
Расстояние при съемке 20 километров
Предполагаемый возраст до 10 млн лет

"С технологической точки зрения посадка на такой малый объект сродни попытке приземлить вертолет на летящую пулю в полной темноте. Гравитация там почти нулевая, поэтому удержаться на поверхности крайне сложно", — отметил специально для Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Китайская программа не ограничивается одним камнем. После Камоалева страна планирует отправить миссии к Марсу и Юпитеру. Подобные мертвые объекты помогают понять, как формировались планеты. Каждая крупица пыли может содержать информацию о том, откуда на Земле взялась вода и почему ядро планеты ведет себя именно так.

Глобальная гонка за ресурсами

Сегодня космос перестал быть местом для прогулок. Это площадка для технологического доминирования. Китай заявляет о себе как о лидере, способном реализовать самые сложные сценарии. Пока зонд NASA штурмует границы солнечной системы, китайские инженеры отрабатывают точность ювелира на ближних дистанциях. Это вопрос престижа и подготовки к будущей добыче ископаемых в космосе.

"Любая находка на квазиспутниках — это не только чистая наука. Это проверка систем навигации и захвата. Тот, кто научится ловить малые астероиды, в будущем получит доступ к неисчерпаемым ресурсам металлов", — рассказал в интервью Pravda.Ru астроном Павел Громов.

На фоне новостей о том, что космический мусор падает на австралийские пляжи, миссия Тяньвэнь-2 выглядит образцом чистоты и порядка. Китай аккуратно ведет зонд через опасные радиационные зоны. Если миссия удастся, мы получим первый в истории человечества образец внеземного материала, который когда-то мог быть частью нашего общего дома.

Ответы на популярные вопросы о квазиспутниках

Чем квазиспутник отличается от обычной Луны?

Квазиспутник вращается вокруг Солнца по орбите, очень похожей на земную. Со стороны кажется, что он кружит вокруг Земли, но на самом деле они просто бегут рядом. Настоящая Луна гравитационно привязана именно к нашей планете.

Сколько таких объектов у Земли?

На данный момент ученым известно как минимум о семи квазиспутниках. Большинство из них — временные гости, которые задерживаются на несколько десятилетий и улетают прочь.

Может ли Камоалева упасть на Землю?

Текущие расчеты показывают, что в ближайшие столетия столкновение исключено. Его орбита стабильна, хотя гравитационные возмущения других планет могут изменить траекторию в далеком будущем.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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