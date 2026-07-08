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Не океаны сделали Землю особенной: древняя вода миллиарды лет меняла планету изнутри

Наука » Экология

Геологи изучили породы из Пилбарского кратона в Западной Австралии. Их возраст достигает трех миллиардов лет. Анализ этих камней показал — наша планета уже тогда активно перерабатывала воду. Она проникала глубоко под поверхность, формируя внутреннее строение Земли задолго до появления привычной нам тектоники плит.

Земля из космоса
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля из космоса

Древний механизм закачки воды

Сегодня океаническая вода уходит в мантию через зоны субдукции, где плиты скользят друг под друга. Три миллиарда лет назад этот процесс не работал — Земля была слишком горячей для такой подвижности коры. Ученые предположили, что воду внутрь тянуло капельное осадконакопление.

"Плотные куски холодной коры, насыщенные влагой, просто прогибались и тонули в жидкой мантии. Это был эффективный насос для ранней планеты", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Вода высвобождалась в раскаленных глубинах, питая магму. Она превращалась в пар и прорывалась на поверхность через вулкан. Так формировались первые участки континентов, меняя облик сердца планеты.

Тайны Пилбарского кратона

Команда исследователей искала следы этих катастрофических процессов в породах Пилбары. Эти камни до сих пор несут на себе отпечатки событий архейской эры. Химический состав пород подтвердил — большие объемы воды достигали глубин мантии до того, как в атмосфере появился кислород.

"Нам удалось зафиксировать химическую подпись того древнего погружения. Это был хаотичный, но мощный цикл переработки вещества", — подчеркнул специалист Илья Сафронов.

Процесс Период реализации
Капельное погружение 3,1 миллиарда лет назад
Современная тектоника плит Текущая эпоха

Изучение этих процессов помогает понять, почему наша планета так активно меняется. Тектоника плит и древние капли коры управляют извержениями, которые заложили фундамент для роста материков.

"Земля с самого начала была крайне динамичной системой, перерабатывающей все свои внутренние ресурсы", — объяснил инженер Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о происхождении планеты

Как вода попадала так глубоко?

Благодаря процессам капельного осадконакопления. Плотные участки холодной коры проваливались в мантию, увлекая влагу за собой.

Почему это важно сейчас?

Исследования показывают прямую связь между внутренним строением Земли и стабильностью поверхности, что влияет на формирование континентов.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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