Геологи изучили породы из Пилбарского кратона в Западной Австралии. Их возраст достигает трех миллиардов лет. Анализ этих камней показал — наша планета уже тогда активно перерабатывала воду. Она проникала глубоко под поверхность, формируя внутреннее строение Земли задолго до появления привычной нам тектоники плит.
Сегодня океаническая вода уходит в мантию через зоны субдукции, где плиты скользят друг под друга. Три миллиарда лет назад этот процесс не работал — Земля была слишком горячей для такой подвижности коры. Ученые предположили, что воду внутрь тянуло капельное осадконакопление.
"Плотные куски холодной коры, насыщенные влагой, просто прогибались и тонули в жидкой мантии. Это был эффективный насос для ранней планеты", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.
Вода высвобождалась в раскаленных глубинах, питая магму. Она превращалась в пар и прорывалась на поверхность через вулкан. Так формировались первые участки континентов, меняя облик сердца планеты.
Команда исследователей искала следы этих катастрофических процессов в породах Пилбары. Эти камни до сих пор несут на себе отпечатки событий архейской эры. Химический состав пород подтвердил — большие объемы воды достигали глубин мантии до того, как в атмосфере появился кислород.
"Нам удалось зафиксировать химическую подпись того древнего погружения. Это был хаотичный, но мощный цикл переработки вещества", — подчеркнул специалист Илья Сафронов.
|Процесс
|Период реализации
|Капельное погружение
|3,1 миллиарда лет назад
|Современная тектоника плит
|Текущая эпоха
Изучение этих процессов помогает понять, почему наша планета так активно меняется. Тектоника плит и древние капли коры управляют извержениями, которые заложили фундамент для роста материков.
"Земля с самого начала была крайне динамичной системой, перерабатывающей все свои внутренние ресурсы", — объяснил инженер Алексей Трофимов.
Благодаря процессам капельного осадконакопления. Плотные участки холодной коры проваливались в мантию, увлекая влагу за собой.
Исследования показывают прямую связь между внутренним строением Земли и стабильностью поверхности, что влияет на формирование континентов.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.