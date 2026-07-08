Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Детские жизни обрываются на водоемах: свердловские власти пошли на крайние меры из-за череды трагедий
Стираем носогубки за 5 минут: 4 простых приема для гладкой кожи без инъекций и трат
Потеря связи с реальностью: европейцы высмеяли абсурдные фантазии Каи Каллас
Спор, знакомый каждой паре: россияне признались, кто должен принимать самые важные жилищные решения
Жара довела россиян до необычных решений: названы самые популярные способы спасения от зноя
Не океаны сделали Землю особенной: древняя вода миллиарды лет меняла планету изнутри
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Суд больше не поможет: для выплат по ОСАГО хотят поставить жёсткий потолок
Деньги на стены вместо ипотеки: семьи получат шанс на долгожданное обновление жилья

Мёртвому оставили всё самое дорогое: гробница скрывала предмет, который находят крайне редко

Наука

Итальянские археологи вскрыли элитное захоронение воина-принца, возраст которого превышает 2500 лет. В муниципалитете Сироло на побережье Адриатического моря обнаружен целый погребальный комплекс таинственной цивилизации пиценов. Среди находок числятся боевая колесница, парадное оружие и богатые подношения, проливающие свет на быт доримской аристократии. Исследователи полагают, что это открытие изменит представление об иерархии древних народов Апеннинского полуострова.

Череп в старинном шлеме
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Череп в старинном шлеме

Колесница для загробного марша

В центре монументального круга археологи нашли останки мужчины, окруженного предметами роскоши. Главным трофеем стала двухколесная колесница — currus, которую закопали вместе с владельцем целиком. Рядом лежали шлем и топор, подчеркивающие статус погребенного как вождя или военачальника. Подобные находки крайне редки, так как железо и дерево быстро гниют в почве, но здесь контуры повозки сохранились практически в исходном виде.

"Сохранившиеся фрагменты колесницы и шлема указывают на то, что пицены имели тесные торговые связи с этрусками. Мы видим не просто захоронение, а демонстрацию силы и богатства целого клана", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Кроме оружия, в могиле обнаружили бронзовые сосуды. Они были запечатаны керамическими крышками, внутри которых сохранились органические остатки. Ученые уверены, что это следы посмертного банкета. Предводителя снабдили едой и питьем, чтобы он не чувствовал нужды в ином мире. Тщательность подготовки ритуала говорит о том, что пицены верили в активное продолжение жизни после физического ухода.

Золото и янтарь знатной дамы

Рядом с принцем покоилась женщина, чье облачение привело историков в восторг. Ее нашли с остатками текстиля, обуви и множеством фибул — древних булавок. Одна из них была огромного размера и украшена массивным куском янтаря. Вероятно, этот аксессуар держал сложную прическу или тяжелый головной убор. Находка перекликается со знаменитой Гробницей королевы, обнаруженной в этом же регионе в конце восьмидесятых годов.

Предмет Значение для археологии
Боевая колесница Подтверждает статус военного лидера и высокий уровень технологий
Янтарная фибула Указывает на наличие торговых путей с Балтикой через Адриатику

"Наличие двух колесниц в женских погребениях этого региона, как в случае с соседней некрополью Пини, заставляет пересмотреть роль женщин в обществе пиценов. Возможно, они обладали реальной властью", — отметил специально для Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Количество личных вещей в женской могиле поражает воображение. Это не просто украшения, а маркеры социальной принадлежности. Пицены не оставили после себя письменных документов, поэтому каждый предмет в могиле работает как страница книги. Мы видим культуру, которая ценила эстетику и внешние признаки могущества не меньше, чем мастерство в бою.

Тайны деревянного палисада

Некрополь Сироло удивил исследователей своей архитектурой. Вместо привычных рвов, которые отделяли мир живых от мира мертвых, это кладбище окружили частоколом. Деревянный палисад стоял на небольшом возвышении, превращая захоронение в сакральный замок. Такая конструкция встречается впервые в практике раскопок этого народа, что добавляет загадок в копилку ученых.

"Использование палисада вместо рва — это архитектурное заявление. Это место должно было быть заметным издалека, доминируя над ландшафтом и напоминая о величии предков", — объяснил эксперт Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Стефано Финокки, руководящий раскопками, утверждает, что они столкнулись с целым аристократическим ядром цивилизации. Качество артефактов доказывает, что местная элита была вплетена в густую сеть отношений между Адриатикой и центрами Центральной Италии. Пицены были не изолированным племенем, а важным звеном в доримской политике и торговле.

Ответы на популярные вопросы о находках в Сироло

Кто такие пицены и когда они жили

Это древнее италийское общество, занимавшее земли современной Марке в шестом веке до нашей эры. Они были современниками этрусков и соседями ранних римлян, славились как суровые воины и искусные ремесленники.

Почему колесницу хоронили вместе с владельцем

Транспорт в древности считался символом статуса, сравнимым с современным суперкаром. Колесница в могиле означала, что ее владелец сохранит свое высокое положение и во время последнего путешествия.

О чем говорит находка янтаря в Италии

Янтарь не встречается в этом регионе, его везли с берегов Балтийского моря. Наличие таких украшений доказывает, что в шестом веке до нашей эры уже функционировали глобальные торговые маршруты через всю Европу.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, историк Игорь Власов, археолог Павел Синицын
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Бурые пятна — это не фитофтора: почему вы зря травите томаты химией и что делать
Садоводство, цветоводство
Бурые пятна — это не фитофтора: почему вы зря травите томаты химией и что делать
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Новости спорта
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Очереди у колонок дошли до правительства: в Омской области приняли решения по топливу
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Последние материалы
Помидоры оказались золотыми: на крупнейшие теплицы Астраханской области направят 5 миллиардов рублей
Золотистые баклажаны в томатном соусе: самый вкусный рецепт для запасливых хозяев
НАТО спорит из-за Киева: альянс погряз в дрязгах по объемам снабжения разбитых ВСУ
Мёртвому оставили всё самое дорогое: гробница скрывала предмет, который находят крайне редко
Вспышки над Таганрогским заливом привели к жертвам: гражданский флот оказался в зоне поражения
Свадьба за одну монету: в России решили радикально обнулить цену входа в семейную жизнь
Дорожки вместо компоста: радикальный метод обновления почвы без лопаты и прополки
Детям из сел больше не нужно ехать в город: в Тульской области запустили необычный транспорт
Забудьте про личные визиты в мэрию: новую парковку в Москве теперь можно забрать одним кликом
Леса превратились в пороховой погреб: экстремальный зной в Якутии спровоцировал коллапс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.