Мёртвому оставили всё самое дорогое: гробница скрывала предмет, который находят крайне редко

Итальянские археологи вскрыли элитное захоронение воина-принца, возраст которого превышает 2500 лет. В муниципалитете Сироло на побережье Адриатического моря обнаружен целый погребальный комплекс таинственной цивилизации пиценов. Среди находок числятся боевая колесница, парадное оружие и богатые подношения, проливающие свет на быт доримской аристократии. Исследователи полагают, что это открытие изменит представление об иерархии древних народов Апеннинского полуострова.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Череп в старинном шлеме

Колесница для загробного марша

В центре монументального круга археологи нашли останки мужчины, окруженного предметами роскоши. Главным трофеем стала двухколесная колесница — currus, которую закопали вместе с владельцем целиком. Рядом лежали шлем и топор, подчеркивающие статус погребенного как вождя или военачальника. Подобные находки крайне редки, так как железо и дерево быстро гниют в почве, но здесь контуры повозки сохранились практически в исходном виде.

"Сохранившиеся фрагменты колесницы и шлема указывают на то, что пицены имели тесные торговые связи с этрусками. Мы видим не просто захоронение, а демонстрацию силы и богатства целого клана", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Кроме оружия, в могиле обнаружили бронзовые сосуды. Они были запечатаны керамическими крышками, внутри которых сохранились органические остатки. Ученые уверены, что это следы посмертного банкета. Предводителя снабдили едой и питьем, чтобы он не чувствовал нужды в ином мире. Тщательность подготовки ритуала говорит о том, что пицены верили в активное продолжение жизни после физического ухода.

Золото и янтарь знатной дамы

Рядом с принцем покоилась женщина, чье облачение привело историков в восторг. Ее нашли с остатками текстиля, обуви и множеством фибул — древних булавок. Одна из них была огромного размера и украшена массивным куском янтаря. Вероятно, этот аксессуар держал сложную прическу или тяжелый головной убор. Находка перекликается со знаменитой Гробницей королевы, обнаруженной в этом же регионе в конце восьмидесятых годов.

Предмет Значение для археологии Боевая колесница Подтверждает статус военного лидера и высокий уровень технологий Янтарная фибула Указывает на наличие торговых путей с Балтикой через Адриатику

"Наличие двух колесниц в женских погребениях этого региона, как в случае с соседней некрополью Пини, заставляет пересмотреть роль женщин в обществе пиценов. Возможно, они обладали реальной властью", — отметил специально для Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Количество личных вещей в женской могиле поражает воображение. Это не просто украшения, а маркеры социальной принадлежности. Пицены не оставили после себя письменных документов, поэтому каждый предмет в могиле работает как страница книги. Мы видим культуру, которая ценила эстетику и внешние признаки могущества не меньше, чем мастерство в бою.

Тайны деревянного палисада

Некрополь Сироло удивил исследователей своей архитектурой. Вместо привычных рвов, которые отделяли мир живых от мира мертвых, это кладбище окружили частоколом. Деревянный палисад стоял на небольшом возвышении, превращая захоронение в сакральный замок. Такая конструкция встречается впервые в практике раскопок этого народа, что добавляет загадок в копилку ученых.

"Использование палисада вместо рва — это архитектурное заявление. Это место должно было быть заметным издалека, доминируя над ландшафтом и напоминая о величии предков", — объяснил эксперт Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Стефано Финокки, руководящий раскопками, утверждает, что они столкнулись с целым аристократическим ядром цивилизации. Качество артефактов доказывает, что местная элита была вплетена в густую сеть отношений между Адриатикой и центрами Центральной Италии. Пицены были не изолированным племенем, а важным звеном в доримской политике и торговле.

Ответы на популярные вопросы о находках в Сироло

Кто такие пицены и когда они жили

Это древнее италийское общество, занимавшее земли современной Марке в шестом веке до нашей эры. Они были современниками этрусков и соседями ранних римлян, славились как суровые воины и искусные ремесленники.

Почему колесницу хоронили вместе с владельцем

Транспорт в древности считался символом статуса, сравнимым с современным суперкаром. Колесница в могиле означала, что ее владелец сохранит свое высокое положение и во время последнего путешествия.

О чем говорит находка янтаря в Италии

Янтарь не встречается в этом регионе, его везли с берегов Балтийского моря. Наличие таких украшений доказывает, что в шестом веке до нашей эры уже функционировали глобальные торговые маршруты через всю Европу.

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