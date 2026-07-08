Мозг окончательно перестал подчиняться нашим правилам: биологи зафиксировали опасный сбой логических циклов

Вы думаете, что точно знаете, когда спите, а когда — нет? Забудьте. Гранница между реальностью и царством Морфея — это не бетонная стена, а дырявый забор. Ученые из парижского института ICM выяснили: мозг плевать хотел на ваши формальные определения сна. Он может крутить галлюцинации средь бела дня или планировать бюджет на завтра, пока вы храпите.

Фото: NewsInfo.Ru by Елена Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сонный туризм

Гипнагогия: зона сумерек в вашей голове

Нейробиологи Николя Декат и Дельфин Удьетт вскрыли состояние гипнагогии. Это тот самый момент, когда вы еще не "отключились", но мысли уже начинают превращаться в кашу. В эксперименте участвовали 103 человека. Их укладывали на дневной сон, облепив датчиками ЭЭГ. Как только приборы фиксировали переход в пограничное состояние, исследователи бесцеремонно будили испытуемых звуковым сигналом.

"Мы обнаружили, что мозг не переключается мгновенно. Это скорее плавное затухание одних процессов и разгорание других, причем они могут наслаиваться друг на друга самым причудливым образом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Всего набрали 375 отчетов о "свежих" переживаниях. Ученые не стали верить людям на слово, деля их рассказы на "сны" и "размышления". Они скормили данные алгоритму машинного обучения. Пусть машина ищет закономерности там, где человеческий глаз видит только хаос.

Что нашел алгоритм в мыслях добровольцев

Искусственный интеллект рассортировал весь этот ментальный мусор на четыре четкие категории. Оказалось, что структура наших видений подчиняется строгой логике, даже если нам кажется, что мы видим бред про розовых слонов на лыжах.

Тип ментальной активности Суть процесса Обрывки воспоминаний Архивация событий прошедшего дня без сюжета Внешняя обстановка Анализ звуков или температуры в комнате во сне Галлюцинации Яркие визуальные образы, не связанные с реальностью Внутренний монолог Рациональное планирование и решение задач

Главный шок исследования, опубликованного в Cell Reports: все эти состояния перемешаны. Пока ЭЭГ кричит, что человек бодрствует, тот может вовсю "смотреть" галлюцинации. И наоборот: глубоко спящий по всем приборам мозг может продолжать выстраивать логические цепочки о рабочих задачах или предстоящем отпуске.

"Классическое понимание стадий сна трещит по швам. Мы видим, что нейронная активность гораздо сложнее, чем просто набор стандартных ритмов на бумаге", — отметил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Внутренняя динамика против ЭЭГ

Нейробиологи из ICM доказали: переход в "режим сна" диктуется внутренней динамикой мозга, а не внешними признаками вроде закрытых глаз или расслабленных мышц. Это похоже на работу компьютера: вы можете закрыть крышку ноутбука, но он продолжит качать обновления или рендерить видео. Так и мозг — он сам решает, когда пора включать кино, не дожидаясь официального отбоя.

Это открытие ставит под сомнение все мифы о развитии мозга и пробуждении сознания. Оказывается, рациональное и иррациональное живут в нас одновременно, постоянно борясь за "пульт управления". Теперь понятно, почему лучшие идеи приходят в душе или в шаге от подушки — в этой серой зоне мозг работает на максималках.

"Если сознание может сохранять логику в фазе глубокого сна, нам придется пересмотреть все протоколы реанимации и работы с пациентами в коме", — объяснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о работе мозга во сне

Можно ли контролировать галлюцинации при бодрствовании?

Обычно они мимолетны и происходят в моменты усталости. Это не шизофрения, а просто "утечка" фазы сна в реальность из-за сбоя внутренней динамики.

Правда ли, что рациональные мысли во сне помогают решать задачи?

Да, исследование подтвердило: планирование дел в фазах N1 и N2 — обычное дело. Мозг продолжает грызть кость проблемы, даже если вы думаете, что отдыхаете.

Как отличить гипнагогию от обычного сна?

В гипнагогии вы еще сохраняете связь с реальностью — слышите шум за окном, но он уже вплетается в формирующийся сюжет вашего внутреннего фильма.

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