Стеклянные флаконы сгубили миллионы душ: британские мореплаватели нанесли удар в сердце Австралии

Январь 1788 года. К берегам Австралии причаливают 11 британских посудин. На борту — каторжники, матросы и капитан Артур Филлип, который втыкает флаг в песок и объявляет целый континент собственностью короны. Казалось бы, обычная колониальная экспансия. Но уже через год Сиднейскую гавань завалило трупами аборигенов. Люди гнили заживо от оспы, а историки десятилетиями спорили: британцы привезли заразу или она "сама пришла" из Индонезии? Новое исследование ставит точку: континент не был пустым, а "белые гости" захватили с собой флаконы со смертью.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Океан

Биологическая бомба замедленного действия

Представьте себе идеальный карантин: корабли болтаются в океане месяцами. Если кто-то заболел оспой, он либо умирает, либо выздоравливает и перестает быть заразным за пару недель. Доплыть до Австралии с активной формой болезни нереально. Именно на этом строили защиту адвокаты Британии. Мол, в судовых журналах чисто, вспышек на борту нет. Но ученые копнули глубже и нашли "заначку" судовых медиков XVIII века — флаконы с высушенными оспенными струпьями.

"Источник заражения завезли целенаправленно — это были материалы для инокуляции, которые врачи использовали как примитивную вакцину. Вирус в таком виде сохраняет живучесть поразительно долго", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Британцы уже проворачивали такие трюки в Северной Америке, подкидывая индейцам "подарки" из инфекционных бараков. Доказать злой умысел Артура Филлипа сложно, но факт остается фактом: через год после высадки коренное население начало таять. Оспа косила людей с такой скоростью, что выжившие просто не успевали хоронить мертвых. Это был не просто вирус, а инструмент зачистки территории под новые пастбища и города.

Миф о пустом континенте: нас было миллионы

Долгое время школьные учебники твердили: в Австралии жила горстка охотников, человек 200-800 тысяч на всю огромную территорию. Удобная ложь. Если людей мало, значит, земля "ничья". Однако современные методы — от радиоуглеродного анализа до генетики митохондриальной ДНК — показывают совсем другую картину. До колонизации на континенте проживало до 5 миллионов человек. Это была густонаселенная земля с развитым хозяйством и древнейшей в мире аквакультурой.

Параметр Старая версия Новые данные (исследование 2024) Численность населения 200 000 — 800 000 человек 950 000 — 4 100 000 (в среднем 2,3 млн) Образ жизни Бродячие группы Оседлые общины, фермерство, аквакультура

Когда первые этнографы начали описывать аборигенов в XIX веке, они видели уже руины цивилизации. Общество пережило демографический апокалипсис. Представьте, что вы оцениваете население Европы, зайдя в города сразу после Черной смерти. Генетики подтверждают: биологическое разнообразие предков нынешних коренных австралийцев указывает на миллионные популяции в прошлом.

"Экологическая емкость ландшафта Австралии позволяла прокормить огромные массы людей, особенно в пышных северных тропиках. 60 000 лет адаптации не проходят даром", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Математика против случайности: северный след лопнул

Скептики цеплялись за версию с индонезийскими моряками. Мол, те плавали на север Австралии и могли занести оспу там. Команда исследователей прогнала эту гипотезу через компьютерные модели. Учитывали всё: наличие воды, плотность населения, языковые барьеры и климат. Результат? Эпидемия с севера просто заглохла бы, не пройдя и половины пути до Сиднея. Дистанции слишком велики, а населенные пункты в центре материка слишком разрознены для стабильного "транзита" вируса.

Следовательно, вирус вспыхнул именно там, где высадился "Первый флот". Это не было случайным совпадением. Смертоносный поток патогенов дестабилизировал социальную структуру племен: гибли старики (хранители знаний) и матери, падал уровень рождаемости, начинался голод. К тому моменту, когда британцы двинулись вглубь материка в 1800-х годах, они шли по земле, уже "подготовленной" болезнями.

"Любые вспышки инфекций в замкнутых экосистемах без иммунитета — это всегда катастрофа. Моделирование четко отсекает внешние пути, оставляя виновным только флот", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы об оспе в Австралии

Могла ли оспа сохраниться на кораблях, если никто не болел?

Да, в виде медицинских образцов — сухих струпьев. Они перевозились в стеклянных флаконах для проведения инокуляции и сохраняли активность вируса долгие месяцы.

Почему другие народы не вымерли так быстро?

У аборигенов Австралии была полная генетическая изоляция в течение десятков тысяч лет. У них не было иммунитета к евразийским болезням, которые для европейцев были обыденностью.

Считается ли это актом геноцида?

Многие историки и представители коренных народов рассматривают это как преднамеренное уничтожение, аналогичное действиям колонистов в Америке, хотя прямых письменных приказов "заразить всех" в архивах Филлипа пока не найдено.

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