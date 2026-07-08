Удар ядерным ломом по опасным гостям: ученые предложили радикальный план спасения от катастрофы

Представьте, что к вашей голове летит кирпич. Вы можете попытаться увернуться, но если это не кирпич, а целая грузовая фура весом в миллионы тонн, летящая на гиперзвуке, простые маневры не помогут. Китайские ученые из Академии технологий ракет-носителей решили, что хватит играть в деликатность с космосом. Если на горизонте маячит астероид размером с пару футбольных полей, пора доставать ядерный лом. В свежем исследовании для журнала Space: Science and Technology они предложили не просто взрывать "гостей", а делать это максимально эффективно — через вскрытие "панциря".

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Астероид у Земли

Почему метод DART — это цветочки

В 2022 году НАСА героически протаранил спутник астероида зондом DART. Это было красиво, но, как говорят физики, маловато будет. Кинетический удар — это когда вы пытаетесь остановить поезд, кидая в него теннисный мяч. Если камень больше 100 метров, энергии простого столкновения не хватит, чтобы заметно изменить его траекторию. Мы либо просто поцарапаем поверхность, либо, что еще хуже, превратим одну большую проблему в тысячу мелких радиоактивных осколков, которые все равно прилетят по адресу.

"Традиционные методы отклонения обладают ограниченным запасом энергии. Если времени в обрез, они бесполезны. Нам нужны решения, способные выдать колоссальный импульс здесь и сейчас", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ядерный бур против ударной волны

Группа Сяовэй Вана предлагает два сценария. Первый — "ударная детонация". Это когда ядерный заряд срабатывает прямо при контакте с поверхностью. Получается неглубокий кратер и мощный толчок. Однако есть способ поинтереснее — "предварительная детонация". Сначала в астероид вгрызается специальное проникающее устройство ("пенетратор"), создавая глубокую лунку. И уже в эту воронку залетает ядерная боеголовка. Это как взрывать петарду в зажатом кулаке против того, чтобы просто положить её на ладонь — КПД взрыва внутри породы в разы выше.

Метод защиты Результат для километрового объекта Поверхностный взрыв Слабая передача энергии, риск разрушения на части Глубокая детонация Изменение скорости на 1 м/с за 60 дней, четкое смещение орбиты

Метод глубокого кратера позволяет буквально "оседлать" взрывную энергию. По расчетам китайских инженеров, такой подход может полностью аннигилировать стометровые камни или уверенно сбить с курса гигантов размером в километр. Главное — поймать объект за 60 дней до предполагаемого удара, тогда отклонение будет достаточным, чтобы Земля и астероид разминулись в пространстве.

"При глубоком подрыве энергия связи намного выше. Мы не просто пугаем астероид вспышкой, мы используем его собственную массу как реактивное топливо, выбрасывая породу в одну сторону и толкая сам объект в другую", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Сколько времени у человечества на сборы

Моделирование проводилось для сценариев с запасом времени от одного года до 20 лет. Если астрономы заметят угрозу за десятилетие, мы можем позволить себе сложные "пенетраторы" и точную калибровку. Если же "привет из космоса" обнаружится за пару лет, придется использовать упрощенные ударные миссии. Проблема в том, что астероиды — это не всегда твердые камни. Зачастую это "груды щебня", связанные гравитацией, и ядерный удар по такой структуре может превратить одну пулю в облако шрапнели.

"Доставка ядерного заряда в глубокий космос — это логистический ад. Нам нужно учитывать не только точность попадания, но и надежность системы подрыва в условиях экстремальных перегрузок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы об астероидной угрозе

Разве Апофис нам больше не угрожает?

Апофис долго считали главной страшилкой ХХI века, особенно в контексте его пролета в 2068 году. Но последние расчеты показали: в ближайшем обозримом будущем он пройдет мимо. Однако расслабляться рано: космические прогнозы иногда дают сбои, и новые объекты находят регулярно.

Что случилось в Челябинске в 2013 году?

Метеорит в Челябинске был "малышом" по космическим меркам (около 20 метров), но даже он выбил стекла в половине города. Если бы его размер превышал 100 метров, последствия были бы катастрофическими. Именно поэтому космическая бомбардировка - это не только сценарий для кино, но и реальный риск.

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