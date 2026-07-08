Горные хребты объявили войну климату: резкий подъем суши навсегда переписал правила выживания

Представьте, что вы живете в уютной квартире, но вдруг пол начинает бешено расти вверх. С каждым километром за окном все холоднее, пока ваш балкон не превращается в морозилку. Именно так Антарктида превратилась в гигантский кусок льда. Исследователи из Университета Саутгемптона в журнале Science разнесли старую теорию о том, что во всем виноват только углекислый газ. На самом деле главный виновник — тектонический "домкрат".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ледники Гренландии

Тектонический взлет: как вырос щит

Восточно-антарктический ледяной щит — это самый большой и старый "холодильник" на планете. Он возник 34 миллиона лет назад. Долгое время считалось, что планета просто "выдохнула" лишний CO2, температура упала, и вуаля — лед готов. Но компьютерные модели показали: горы Гамбурцева в центре континента решили поиграть в альпинистов. Когда суперконтинент Гондвана развалился на части около 120 миллионов лет назад, земная кора под Антарктидой сошла с ума и начала подниматься.

"Это отличный пример того, как геология диктует правила климату. Горы просто пробили потолок температурной нормы, поднявшись выше линии вечного снега", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Плато и хребты взлетели на высоту более двух тысяч метров. В то время как на побережье Южный океан еще ласково лизал берега теплой водой, на вершинах уже закрепились вечные снега. Горы Гамбурцева стали "закваской" для глобального оледенения, хотя изначально их высота не превышала 1500 метров.

Парадокс углекислого газа: почему Север не замерз?

Если бы во всем был виноват только парниковый эффект (точнее, его отсутствие), то Арктика должна была превратиться в ледяную пустыню одновременно с Антарктикой. Но Северное полушарие продержалось "зеленым" еще долгие 20 миллионов лет. Это прямое доказательство того, что южному полюсу помогла именно тектоника.

Фактор Результат для Антарктиды Подъем гор Гамбурцева Превышение линии снега при мягком климате Развал Гондваны Изоляция континента и запуск тектонических сдвигов

"Когда мы видим такой разрыв в оледенении полюсов, ищите причину в ландшафте. Антарктида сама построила себе ледяную ловушку с помощью недр", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Петля обратной связи: мороз, который кормит сам себя

Как только лед зацепился за вершины, включилась "физика сухого пайка". Холодный воздух гораздо хуже держит водяной пар. А пар — это мощнейшее теплое одеяло. Чем суше становилось над растущими ледниками, тем быстрее улетучивалось тепло в космос. Изоляционный эффект пропал, ударил еще более жесткий мороз, который начал захватывать территории у подножий гор.

"Мы наблюдаем классический автокаталитический процесс. Льду не нужно было ждать падения температур во всем мире — он сам создал свой микроклимат и расширил его на весь континент", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

В этой битве тектоника победила климат. Без подъема хребтов Антарктида могла бы еще миллионы лет оставаться зеленым островом. Теперь же мы имеем многокилометровый панцирь, который держит уровень мирового океана в узде.

Ответы на популярные вопросы о ледяном щите

Почему горы Гамбурцева называют "скрытыми"?

Потому что они находятся под слоем льда толщиной в несколько километров. Их обнаружили только с помощью сейсмического зондирования и авиационных радаров.

Может ли лед растаять обратно, если CO2 вырастет?

Теоретически да, но "суперлифт" никуда не делся. Горы все еще стоят на высоте двух с лишним тысяч метров, создавая естественную базу для накопления снега даже при потеплении.

Связано ли оледенение с течением вокруг Антарктиды?

Да, появление Антарктического циркумполярного течения добавило изоляции, но первичный импульс дали именно тектонические процессы и рост высоты суши.

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