Ярко-красное днище кораблей не имеет отношения к морской эстетике или маскировке ржавчины. Этот цвет — технологический побочный эффект борьбы с биологической угрозой. Химический состав краски десятилетиями защищал стальные и деревянные корпуса от разрушения живыми организмами.
Подводная часть судна за несколько недель стоянки превращается в живую экосистему. Процесс начинается с бактериальной пленки, на которую наслаиваются водоросли и личинки морских желудей. Эти ракообразные формируют на корпусе панцирь весом до нескольких десятков килограммов на квадратный метр. Такая нарощенная шуба лишает судно обтекаемости, серьезно замедляя его ход в открытом море.
"Нарастание биомассы на корпусе — это не только грязь, но и колоссальный финансовый ущерб. Около 10 процентов обросшей площади увеличивают расход горючего на 40 процентов. Мировой флот ежегодно теряет на этом около 50 миллиардов долларов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.
Для деревянных судов прошлого самым опасным врагом был корабельный червь Teredo navalis. Это существо прогрызало в древесине разветвленную сеть каналов, превращая прочный борт в труху. Внешне корабль мог выглядеть исправным, но при малейшем шторме корпус просто рассыпался. Проблема требовала радикального технического решения для сохранения морской торговли тех лет.
В XVIII веке британские инженеры начали обшивать днища фрегатов медными листами. Медь выделяет ионы, которые токсичны для личинок и водорослей. В 1761 году судно HMS Alarm прошло успешные испытания с такой защитой. Позже на смену дорогим листам пришла краска на основе оксида меди. Именно соединения меди и свинца придают составу тот самый кирпично-красный оттенок, ставший классикой.
|Тип покрытия
|Принцип действия
|Медная обшивка
|Токсичный барьер из чистого металла
|Оксид меди (красный)
|Химическое отравление микроорганизмов
|Силиконовое покрытие
|Создание сверхгладкой поверхности
Цвет не выбирали из каталога — он был естественным результатом химической реакции. Моряки быстро привыкли к красному брюху корабля, так как на нем отлично видна ватерлиния и любые повреждения покрытия во время докового осмотра. При хорошем ветре чистый корпус давал преимущество в 2 узла скорости, что часто решало исход сражения.
В середине XX века на смену меди пришло трибутилолово. Вещество работало безупречно, уничтожая любую попытку прикрепиться к борту. Однако яд не оставался на металле — он вымывался в океан. Концентрация токсинов вокруг портов привела к мутациям и вымиранию моллюсков и рыб в радиусе сотен метров от стоянок.
"Трибутилолово убивало всю экосистему вокруг судна. Его запретили на глобальном уровне только в 2008 году, когда последствия стали катастрофическими для прибрежных зон", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
После запрета оловосодержащих красок инженеры вернулись к поискам безопасных составов. Современные требования к экологии запрещают использование веществ, которые накапливаются в донных отложениях и отравляют морскую фауну на десятилетия вперед.
Сегодня тренд сменился с отравления организмов на лишение их возможности зацепиться за борт. Полиуретановые и силиконовые составы создают поверхность, напоминающую лед. При движении корабля любые прилипшие частицы просто смываются потоком воды. Это снижает трение и экономит топливо без вреда для экологии океана.
"Современное покрытие не обязано быть красным. Мы видим синие, черные и серые корпуса. Но красный остается доминирующим из-за консервативности отрасли и удобства визуального контроля состояния металла", — отметил эксперт Pravda.Ru эколог Денис Поляков.
Несмотря на развитие технологий и возможность покрасить судно в любой цвет, верфи продолжают использовать классический оттенок. Это дань традиции, которая возникла из жесткой необходимости выживания флотов в борьбе с природой.
Технически может, но за несколько месяцев его скорость упадет на 15 процентов из-за обрастания. Это приведет к огромным убыткам в логистике и риску коррозии металла.
Эти металлы в определенных соединениях ядовиты для простейших организмов и личинок. Красный цвет был лишь побочным результатом их смешивания в составе краски.
Нет, красный используют и на сухогрузах, и на авианосцах. Это универсальный индустриальный стандарт, облегчающий работу инспекторам в сухих доках.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.