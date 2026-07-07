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Небо вздрогнуло от ярости: аномальный всплеск активности звезды поставил под удар земные технологии

Наука » Экология » Космос

Солнечная активность достигла пиковых значений за последние два года: всего за одни сутки астрономы зафиксировали 26 вспышек класса C. Ученые связывают такой всплеск с приближением звезды к максимуму своего 11-летнего цикла. Подобные процессы напрямую влияют на космическую погоду, которая может внести коррективы в работу земных технологий, включая маленькие спутники на околоземной орбите.

Солнечный протуберанец
Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнечный протуберанец

Механика солнечного шторма и риски для навигации

Несмотря на то что по отдельности вспышки категории C не считаются критическими, их частота говорит о серьезной нестабильности магнитных полей. Как отмечается на сайте aif.ru со ссылкой на астронома Александра Киселева, 2026 год станет периодом наивысшей активности текущего 25-го цикла. В это время выбросы энергии становятся регулярными, а структура солнечной атмосферы — максимально непредсказуемой.

"Фиксация 24-26 вспышек категории C и выше за сутки свидетельствует о том, что Солнце находится в состоянии повышенной активности. Даже если каждая отдельная вспышка категории C не является экстремальной, их совокупность за сутки означает, что Солнце высвободило значительное количество энергии в электромагнитном спектре", — объяснил астроном Александр Киселев.

Череда вспышек увеличивает риск возникновения мощных корональных выбросов массы, способных спровоцировать геомагнитные бури. Поток высокоэнергетичных частиц может вывести из строя электронику, нарушить точности наблюдений или вызвать перегрузки в наземных линиях электропередач. Киселев подчеркнул, что при достижении Земли такие выбросы провоцируют полярные сияния даже в тех регионах, где они обычно не наблюдаются.

"Частая повторяемость вспышек, даже средней мощности, держит магнитосферу планеты в постоянном напряжении, что требует особого внимания со стороны служб эксплуатации орбитальных аппаратов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Последствия для техносферы и природы

Сильные магнитные возмущения создают индуцированные токи в трансформаторах, что чревато локальными блэкаутами. Кроме того, страдает точность систем GPS-навигации и качество дальней радиосвязи. Эксперты предупреждают, что владельцам чувствительной электроники стоит учитывать вероятность кратковременных сбоев в периоды экстремальной активности звезды.

Астрофизики продолжают мониторинг ситуации, поскольку аномальное количество вспышек может быть лишь предвестником более мощных событий класса X. Тем не менее ученые успокаивают: современная наука позволяет предсказывать приход солнечного ветра за несколько суток. Это дает возможность заранее переводить критически важные системы в безопасный режим работы.

Ответы на популярные вопросы о солнечных вспышках

Что такое вспышка категории C?

Это классификация солнечных вспышек средней мощности, которые считаются слабыми в сравнении с классами M и X, но при высокой частоте указывают на разогрев солнечной короны.

Как солнечная активность влияет на здоровье людей?

Прямого воздействия на физиологию большинства людей нет, однако метеозависимые граждане могут ощущать легкое недомогание из-за колебаний магнитного поля Земли.

Может ли Солнце полностью отключить интернет?

Теоретически мощная буря класса X способна повредить узлы связи и подводные кабели, но текущие вспышки класса C к таким последствиям привести не могут.

Почему полярные сияния видны в средних широтах?

При сильном ударе солнечной плазмы границы магнитного поля Земли деформируются, позволяя заряженным частицам проникать глубже в атмосферу над регионами, далекими от полюсов.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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