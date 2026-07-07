Звездный труп вопреки законам физики: аномальный жар планеты изменил фундаментальные представления

Представьте, что ваше выключенное и ледяное отопление вдруг начало жарить как в разгар зимы. Именно это обнаружили астрономы, наставив зеркала телескопа JWST на систему белого карлика WD 1856. Планета-гигант, вращающаяся вокруг этого звездного "трупа", оказалась разогрета до 126 градусов Цельсия. Это ломает все привычные расчеты: звезда давно мертва, она не должна греть. Но планета буквально пышет жаром, словно получила инъекцию адреналина после смерти родительского светила.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Солнце

Звездный морг и судьба Юпитера

Белый карлик — это то, что остается от звезды вроде нашего Солнца, когда у нее кончается горючее. Сначала она раздувается, превращаясь в красного гиганта. В этот момент Меркурию и Венере гарантирован конец. Земля — в зоне риска. Ее либо сжует солнечная плазма, либо отбросит на окраину. В итоге звезда сбрасывает оболочку, оставляя после себя ядро размером с Землю, но массой с Солнце. Это сверхплотный шар, который просто остывает миллиарды лет.

"Когда Солнце выгорит, гравитационный поводок ослабнет. Юпитер и Сатурн улетят дальше, а вся система станет похожа на развалившуюся телегу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Система WD 1856b находится в 82 световых годах от нас. Там планета в семь раз больше самого белого карлика. Она совершает оборот вокруг своей "мертвой матери" всего за 1,4 дня. Это экстремальная близость. Астрономов поразило, что при возрасте системы в 5,4 миллиарда лет планета остается горячей. Это как если бы вы нашли в холодильнике кружку кипятка, которая стоит там с прошлого года.

Инфракрасный шок: почему спектр "врет"?

Астрономы поймали транзит — момент прохождения планеты на фоне звезды. Белый карлик так мал, что планета закрывает его больше чем наполовину. Глубина падения блеска составила 56 процентов — это мировой рекорд для экзопланет. Но самое странное началось при анализе инфракрасных волн. Планета выглядела иначе, чем должна. Она "фонила" теплом, которое ей неоткуда было взять.

Параметр Планета WD 1856b Юпитер (для сравнения) Температура +126 °C -113 °C Масса В 7 раз тяжелее Юпитера 1 масса Юпитера Звезда-хозяин Белый карлик (мертвый) Желтый карлик (живой)

Ученые ждали ледяной пустыни, а нашли баню. Разгадка может крыться в массе. WD 1856b оказалась неожиданно тяжелой. Гравитационное взаимодействие с белым карликом или соседними звездами могло вызвать приливный разогрев. Проще говоря, гравитация жамкает планету как экспандер, и от этого трения внутренности разогреваются. Это не просто остывание старого мира, это его принудительный подогрев извне.

"Спектр этой планеты не похож на всё, что мы видели. Она буквально ломает наши модели формирования атмосфер вокруг остывших звезд", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Шанс для каменистых миров

Это открытие меняет взгляд на финал эволюции планетных систем. Ранее считалось, что после гибели звезды планеты обречены на вечный мерзлый покой. WD 1856b доказывает: гиганты могут "переезжать" ближе к останкам звезды, разогреваться и начинать новую главу химии своей атмосферы. Смерть звезды — это не конец, а перезагрузка. Динамика системы становится хаотичной, планеты меняют орбиты, и те, кто выжил, получают второй шанс.

"Поиск жизни вокруг мертвых звезд — это не метафора, а реальный план. Если каменистая планета попадет в зону тепла белого карлика, там миллионы лет может сохраняться стабильная среда", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Астрономы мечтают найти у белого карлика "Землю 2.0". Учитывая стабильность свечения таких объектов, условия там могут быть даже спокойнее, чем у буйных молодых звезд. Если Юпитер у WD 1856 смог нагреться спустя 5 миллиардов лет после катастрофы, значит, энергия во Вселенной распределяется гораздо сложнее, чем мы думали. Космос не любит пустоты и холода, он находит способы греть своих подопечных даже из могилы.

Ответы на популярные вопросы о белых карликах

Что такое белый карлик простыми словами?

Это "зола" от сгоревшей звезды. Когда водород в ядре кончается, звезда сбрасывает кожу и остается лишь раскаленное плотное зерно. Оно не производит новую энергию, а только отдает накопленное тепло.

Может ли планета выжить при превращении звезды в белого карлика?

Да, если она находится достаточно далеко (как Юпитер или Сатурн). Внутренние планеты обычно уничтожаются на стадии красного гиганта.

Почему планета WD 1856b такая горячая?

Основная гипотеза — приливный разогрев. Гравитация мертвой звезды и возможные возмущения от других звезд в системе заставляют недра планеты сжиматься и разжиматься, что генерирует тепло.

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