Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Погода "расколола" Приморье: где ждать тепла, а где — штормовых дождей
Непобедимых вредителей не бывает: колорадский жук сдаст позиции, если изменить привычную тактику борьбы
Мурлыкающее лекарство: 7 пород кошек, созданных для спокойной и счастливой жизни
Дорожный нацпроект в Хабаровском районе: почему ремонт 6 км дорог стал поворотным моментом для края
Топливная гонка: на сколько дней у Камчатки остались запасы горючего и что будет дальше
Трон под Пашиняном зашатался: Сильная Армения выведет протесты на улицы против Запада
Цены рухнули в три раза: как губернатор Демешин "сломал" систему высоких цен в Охотске
Медицинское сообщество РФ: 43% докторов заявили о риске неверных диагнозов из-за усталости
Полчища могли уничтожить всё: результаты экстренной проверки посевов на границе с Казахстаном

Тихоокеанский разворот: недра планеты подбросили тысячи километров суши в экстренном режиме

Наука

Представьте, что вы сидите на ковре, который внезапно решили свернуть. Вы летите вверх, даже не понимая, что произошло. Примерно это случилось с Алеутской дугой — гигантской цепью островов длиной в 1600 километров, которая тянется от Аляски к Камчатке. Долгое время считалось, что острова росли медленно и лениво, как сорняк на даче. Но свежее исследование в журнале Geology доказывает: архипелаг подбросило вверх резким, мощным импульсом примерно 5-7 миллионов лет назад. И виноват в этом глобальный тектонический "полицейский разворот" глубоко в недрах планеты.

Остров под водой
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Остров под водой

Радиоактивный таймер в кристаллах

Чтобы понять, когда гора решила стать выше, ученые из Университета Брауна использовали минерал апатит. Это крошечные зерна в вулканических породах, которые работают как идеальный черный ящик. Внутри апатита "тикают" уран и торий. Пока камень варится в адском пекле под землей, выделяющийся при распаде гелий улетучивается. Но как только порода выдавливается на поверхность и остывает, ловушка захлопывается. Гелий начинает копиться внутри кристалла.

"Мы увидели поразительную синхронность. Три четверти образцов со всей дуги остыли в один и тот же узкий промежуток времени. Это не случайность, а единый геологический рывок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Анаи Каррера, проводившая анализ, обнаружила, что камни с островов, разделенных сотнями километров, "выключили" свои тепловые счетчики одновременно. Это первое прямое доказательство того, что вся Алеутская дуга поднялась не по частям, а единым фронтом. Раньше об этом только догадывались по странным слоям песка и глины на дне моря, которые смыло с суши именно в тот период.

Смена курса на глубине

Почему Алеуты вдруг решили вырасти? Ответ скрыт на глубине в сотни километров. Около 6 миллионов лет назад огромная Тихоокеанская плита, которая и так постоянно лезет под Североамериканскую, решила немного изменить вектор движения. Она повернулась. Этот маневр изменил все давление на краях плиты. Представьте, что вы толкали дверь плечом, а потом решили навалиться спиной — распределение сил меняется мгновенно.

Процесс Результат для островов
Вулканизм (55 млн лет назад) Постепенное накопление лавы, медленное формирование "скелета" дуги.
Поворот плиты (6 млн лет назад) Резкое сжатие коры и выталкивание всей цепи островов вверх.

Этот тектонический разворот эхом отозвался по всему Огненному кольцу. Алеутские острова — лишь одна из улик. Аналогичный "шрам" от смены курса плиты геологи видят на Гавайях, где цепь подводных вулканов делает резкий изгиб. Земная кора гнется и ломается под диктовку мантии, которая медленно перемешивает недра планеты, словно густой суп в кастрюле.

"Связь между мантийными потоками и тем, что мы видим на поверхности — горами, пляжами — часто кажется умозрительной. Но здесь мы поймали планету за руку. Глубинный импульс напрямую перерисовал карту", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Глина не лжет

В 1970-х годах моряки доставали со дна Берингова моря керны и чесали затылки: откуда в глубоководных осадках взялась полоса грубой прибрежной глины? Теперь пазл сложился. Когда Алеуты резко взлетели вверх, климат на них сошел с ума. Высокие горы начали цеплять тучи, пошли проливные дожди, усилились ветры. Вся эта мощь обрушилась на свежеподнятую породу, перемалывая ее в труху и смывая в океан. Глина в кернах — это пыль от грандиозной стройки, которую затеяла Земля 5 миллионов лет назад.

"Этот метод с апатитом теперь можно применить к другим дугам — в Японии или Индонезии. Мы наконец-то сможем понять, как часто Земля устраивает такие генеральные уборки с перестановкой островов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Ответы на популярные вопросы о геологии Алеутских островов

Почему острова поднялись одновременно, а не по очереди?

Потому что причиной был поворот всей тектонической плиты разом. Это как если бы вы подняли один край длинной доски — все, что на ней лежит, взлетит вверх синхронно.

Связано ли это с извержениями вулканов?

Вулканы строили острова 55 миллионов лет, наслаивая лаву. Но именно подъем всей платформы (фундамента) был вызван механическим сжатием коры при развороте плиты, а не только магматической активностью.

Может ли такое повториться сейчас?

Тектонические плиты движутся постоянно, но такие резкие смены курса происходят раз в миллионы лет. Пока Тихоокеанская плита стабильна, "прыжков" архипелагов не ожидается.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, сейсмолог Виктор Андреев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Необратимые изменения в подходах Москвы: западное участие превратило локальную ситуацию в масштабное противостояние
Мир. Новости мира
Необратимые изменения в подходах Москвы: западное участие превратило локальную ситуацию в масштабное противостояние
Тушь умеет больше, чем кажется: эти приёмы создают эффект накладных ресниц
Красота и стиль
Тушь умеет больше, чем кажется: эти приёмы создают эффект накладных ресниц
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Московская область
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Очереди у колонок дошли до правительства: в Омской области приняли решения по топливу
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Последние материалы
Цены рухнули в три раза: как губернатор Демешин "сломал" систему высоких цен в Охотске
Медицинское сообщество РФ: 43% докторов заявили о риске неверных диагнозов из-за усталости
Полчища могли уничтожить всё: результаты экстренной проверки посевов на границе с Казахстаном
Автодор ввел экстренный алгоритм для водителей из-за участившихся столкновений с лосями
Тихоокеанский разворот: недра планеты подбросили тысячи километров суши в экстренном режиме
Салон превратился в раскаленную ловушку: владельцы машин нашли способ блокировать смертельный зной
Огород на автопилоте: 5 методов ленивого полива, которые избавят вас от шлангов навсегда
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Больше не будет как раньше: выход ОАЭ из альянса спровоцировал опасный перекос в поставках
Металлолом за счет Запада: хваленая ракета Киева разбилась о стальной щит российской ПВО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.