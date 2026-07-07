Тихоокеанский разворот: недра планеты подбросили тысячи километров суши в экстренном режиме

Представьте, что вы сидите на ковре, который внезапно решили свернуть. Вы летите вверх, даже не понимая, что произошло. Примерно это случилось с Алеутской дугой — гигантской цепью островов длиной в 1600 километров, которая тянется от Аляски к Камчатке. Долгое время считалось, что острова росли медленно и лениво, как сорняк на даче. Но свежее исследование в журнале Geology доказывает: архипелаг подбросило вверх резким, мощным импульсом примерно 5-7 миллионов лет назад. И виноват в этом глобальный тектонический "полицейский разворот" глубоко в недрах планеты.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Остров под водой

Радиоактивный таймер в кристаллах

Чтобы понять, когда гора решила стать выше, ученые из Университета Брауна использовали минерал апатит. Это крошечные зерна в вулканических породах, которые работают как идеальный черный ящик. Внутри апатита "тикают" уран и торий. Пока камень варится в адском пекле под землей, выделяющийся при распаде гелий улетучивается. Но как только порода выдавливается на поверхность и остывает, ловушка захлопывается. Гелий начинает копиться внутри кристалла.

"Мы увидели поразительную синхронность. Три четверти образцов со всей дуги остыли в один и тот же узкий промежуток времени. Это не случайность, а единый геологический рывок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Анаи Каррера, проводившая анализ, обнаружила, что камни с островов, разделенных сотнями километров, "выключили" свои тепловые счетчики одновременно. Это первое прямое доказательство того, что вся Алеутская дуга поднялась не по частям, а единым фронтом. Раньше об этом только догадывались по странным слоям песка и глины на дне моря, которые смыло с суши именно в тот период.

Смена курса на глубине

Почему Алеуты вдруг решили вырасти? Ответ скрыт на глубине в сотни километров. Около 6 миллионов лет назад огромная Тихоокеанская плита, которая и так постоянно лезет под Североамериканскую, решила немного изменить вектор движения. Она повернулась. Этот маневр изменил все давление на краях плиты. Представьте, что вы толкали дверь плечом, а потом решили навалиться спиной — распределение сил меняется мгновенно.

Процесс Результат для островов Вулканизм (55 млн лет назад) Постепенное накопление лавы, медленное формирование "скелета" дуги. Поворот плиты (6 млн лет назад) Резкое сжатие коры и выталкивание всей цепи островов вверх.

Этот тектонический разворот эхом отозвался по всему Огненному кольцу. Алеутские острова — лишь одна из улик. Аналогичный "шрам" от смены курса плиты геологи видят на Гавайях, где цепь подводных вулканов делает резкий изгиб. Земная кора гнется и ломается под диктовку мантии, которая медленно перемешивает недра планеты, словно густой суп в кастрюле.

"Связь между мантийными потоками и тем, что мы видим на поверхности — горами, пляжами — часто кажется умозрительной. Но здесь мы поймали планету за руку. Глубинный импульс напрямую перерисовал карту", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Глина не лжет

В 1970-х годах моряки доставали со дна Берингова моря керны и чесали затылки: откуда в глубоководных осадках взялась полоса грубой прибрежной глины? Теперь пазл сложился. Когда Алеуты резко взлетели вверх, климат на них сошел с ума. Высокие горы начали цеплять тучи, пошли проливные дожди, усилились ветры. Вся эта мощь обрушилась на свежеподнятую породу, перемалывая ее в труху и смывая в океан. Глина в кернах — это пыль от грандиозной стройки, которую затеяла Земля 5 миллионов лет назад.

"Этот метод с апатитом теперь можно применить к другим дугам — в Японии или Индонезии. Мы наконец-то сможем понять, как часто Земля устраивает такие генеральные уборки с перестановкой островов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Ответы на популярные вопросы о геологии Алеутских островов

Почему острова поднялись одновременно, а не по очереди?

Потому что причиной был поворот всей тектонической плиты разом. Это как если бы вы подняли один край длинной доски — все, что на ней лежит, взлетит вверх синхронно.

Связано ли это с извержениями вулканов?

Вулканы строили острова 55 миллионов лет, наслаивая лаву. Но именно подъем всей платформы (фундамента) был вызван механическим сжатием коры при развороте плиты, а не только магматической активностью.

Может ли такое повториться сейчас?

Тектонические плиты движутся постоянно, но такие резкие смены курса происходят раз в миллионы лет. Пока Тихоокеанская плита стабильна, "прыжков" архипелагов не ожидается.

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