Космический беспредел в далеких системах: мощные выбросы черных дыр обрывают цикл рождения звезд

Представьте, что вы строите дом, но как только подвозящую кирпичи машину разгружают, налетает ураган и разносит всё в щепки. Примерно такой беспредел творится в самых массивных галактиках Вселенной. Вместо того чтобы исправно штамповать новые звезды, эти гиганты подозрительно пустуют. Главным подозреваемым в деле о "космическом бесплодии" стали сверхмассивные черные дыры. Физик Синь Синди Сян из Мичиганского университета уверена: эти обжоры просто не дают галактикам расти.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иллюстрация магической фантастической черной дыры

Сила шторма: рентгеновский взгляд на монстра

Черная дыра — это не просто дырка в пространстве, а самый эффективный кухонный комбайн. Она затягивает газ и пыль в аккреционный диск, где материя трется, разогревается до миллионов градусов и светится так ярко, что затмевает целые галактики. Команда Сян использовала телескоп XRISM, чтобы рассмотреть этот "бурлящий котел" в деталях. Оказалось, что энергия в диске настолько дикая, что она выбивает электроны из атомов и превращает газ в бешеную плазму.

"Активные ядра галактик работают как гигантские вентиляторы. Если ветер из аккреционного диска достаточно сильный, он просто выдувает весь строительный газ из галактики в пустоту. Нет газа — нет звезд", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Эти ветра — настоящий приговор для "детсадов" звезд. Когда черная дыра входит в фазу активного роста, она начинает плеваться энергией. Потоки вещества разрывают молекулы газа на куски, лишая их шанса слиться во что-то стоящее. Галактика NGC 4151 стала идеальным полигоном для изучения этой катастрофы. Там черная дыра не просто обедает, а устраивает настоящий дебош, вышвыривая материю быстрее, чем успевает её глотать.

Процесс Последствие для галактики Аккреция газа Истощение запасов межзвездного "топлива" Галактические ветра Выдувание строительного материала в пустоту Нагрев плазмы Разрушение молекул, необходимых для звездообразования

Индекс "синдичности": как поймать волну

Сян выяснила, что эти "космические сквозняки" дуют не постоянно. Чтобы понять график работы черной дыры, пришлось анализировать сотни дней наблюдений. Ключом стали рентгеновские вспышки. Исследовательница ввела метрику "синдичности" (индекс интенсивности цвета), названную в честь себя любимой. Она связывает жесткость излучения с вероятностью мощного выброса вещества.

"В случае с NGC 4151 самые мощные удары ветра происходят, когда рентген жесткий, но тусклый. Мы зафиксировали временную задержку в 10 000 секунд — это первая прямая связь между активностью ядра и выбросом материи", — отметил астрофизик Алексей Руднев.

За эти три часа черная дыра успевает "выплюнуть" порцию плазмы, которая несется сквозь галактику, как пушечное ядро сквозь сахарную вату. Скорость ветра в NGC 4151 превышает скорость поглощения массы. Это значит, что дыра больше разрушает, чем созидает. Она буквально "стерилизует" окрестности, превращая цветущий мегаполис звезд в безжизненную пустыню.

"Подобные процессы — это механизм саморегуляции. Черная дыра ограничивает рост собственной галактики, чтобы та не превратилась в неуправляемый ком материи. Это жестокий гомеостаз космоса", — подчеркнул астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о черных дырах

Почему черные дыры не дают рождаться звездам?

Они создают мощные радиационные ветра, которые выдувают холодный газ из галактики. Без этого газа звезды просто не могут сформироваться.

Что такое аккреционный диск?

Это гигантская воронка из газа и пыли, вращающаяся вокруг черной дыры. Из-за трения и гравитации она разогревается до температур, при которых испускается рентгеновское излучение.

Можно ли предсказать "космический ветер"?

Да, благодаря индексу "синдичности" ученые теперь могут по спектру рентгеновских лучей определить вероятность мощного выброса материи в ближайшие часы.

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