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Привычный ход времени оказался иллюзией: ученые обнаружили скрытую причину распада квантовой стабильности

Наука

Представьте, что вы пытаетесь подружить волка и трепетную лань. В физике это происходит уже сто лет: общая теория относительности (ОТО) Эйнштейна рулит огромными звездами и галактиками, а квантовая механика командует парадом в микромире. Проблема в том, что они ненавидят друг друга. ОТО требует гладкого, непрерывного пространства-времени, а кванты — это всегда дерганые порции энергии. Ученые десятилетиями пытались "квантовать" гравитацию, дробя пространство на мелкие кусочки, но математика в ответ лишь плевалась бесконечностями. Джонатан Оппенгейм из Университетского колледжа Лондона решил: хватит насилия. Не нужно дробить пространство. Нужно просто заставить время немного нервничать.

гравитационные волны
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
гравитационные волны

Постквантовая гравитация: время с похмельем

Оппенгейм предложил концепцию "постквантовой гравитации". Его фишка в том, что пространство-время остается классическим и непрерывным. Никаких "петель" или "струн". Однако за это приходится платить стабильностью. В этой модели время не течет как идеально откалиброванный метроном. Оно флуктуирует. Представьте, что ваши часы то чуть спешат, то внезапно спотыкаются, и это происходит хаотично. Эта случайность — не баг, а фича, которая позволяет гравитации взаимодействовать с квантовыми частицами, не превращаясь при этом в одну из них.

"Если мы не собираемся квантовать пространство-время, то оно неизбежно должно стать таким — непредсказуемо вибрирующим", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эта "тряска" времени объясняет, почему квантовые системы схлопываются в классические при наблюдении. Кот Шрёдингера перестает быть "и живым, и мертвым" не потому, что вы на него посмотрели, а потому, что его постоянно подталкивает эта фундаментальная нестабильность пространства. Гравитация выступает в роли мирового "вышибалы", который заставляет субатомные частицы определяться со своим состоянием.

Как поймать дрожь Вселенной в лаборатории

Самое крутое в теории Оппенгейма — ее можно проверить. Большинство теорий квантовой гравитации требуют ускорителей размером с Галактику. Здесь же достаточно сверхточных весов. Если время действительно колеблется, то и вес эталонного объекта должен едва заметно "дышать" случайным образом. Это похоже на попытку взвесить яблоко в кузове грузовика, едущего по кочкам: стрелка весов будет дрожать.

Теория Суть пространства-времени
Квантовая гравитация Состоит из мельчайших неделимых "зерен" (квантов)
Постквантовая гравитация Непрерывное, но подверженное случайным флуктуациям

"Я агностик в отношении этой теории, но она дает предсказания, которые реально проверить в лаборатории, и это делает ее полезной для науки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Сейчас физики заняты созданием датчиков, способных уловить эти микроскопические аномалии. Оппенгейм признает, что он практически один верит в успех, но научное сообщество в азарте: даже если теория провалится, мы получим уникальные данные о том, как гравитация ведет себя на малых дистанциях. Это вызов всей физической ортодоксии последних ста лет.

"Экспериментальное подтверждение стало бы шоком. Гравитация всегда была слабаком на фоне других сил, но если она еще и устроена фундаментально иначе — нам придется переписывать все учебники", — отметил в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Ответы на популярные вопросы о теории Оппенгейма

Почему время должно быть нестабильным?

В математике Оппенгейма это единственный способ соединить "гладкую" гравитацию и "дерганую" квантовую механику без противоречий. Либо мы квантуем пространство, либо заставляем его дрожать. Третьего варианта пока не нашли.

Мы почувствуем эти колебания времени?

Нет. Масштабы этих флуктуаций настолько малы, что человеческие чувства и даже атомные часы их не замечают. Нужны специальные квантовые резонаторы, которые сейчас только проектируются.

Что если эксперимент ничего не найдет?

Тогда идею Оппенгейма отправят на свалку истории, а физики продолжат искать способы "раздробить" гравитацию. Но отрицательный результат — тоже результат, он сузит поле поиска истины.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, учитель физики Александр Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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