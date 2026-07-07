Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жажда больше не является надежным индикатором: опасные последствия игнорирования скрытого дефицита
Покупка выморочного имущества у государства: основные правовые риски и способы защиты прав нового собственника
Рекордные результаты выпускников: 12 студентов Архангельского лицея получили 100 баллов
Сербский секрет сочного картофеля с мясом: рецепт блюда, которое невозможно испортить
Поездка в школу больше не лотерея: власти закрывают пути для халатности на дорогах
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Голые ногти — это модно: как добиться дорогого эффекта в педикюре без покрытия
Продление приема заявок на PROбренд-2026: туристическая индустрия готовится к грандиозному финалу
Даже пара таблеток создаёт риск: АТОР разъяснила правила перевозки лекарств в самолёте

Космические прогнозы оказались под угрозой обвала: необычное поведение потока напугало астрофизиков

Наука

Представьте, что вы надуваете воздушный шарик. Чем больше он становится, тем холоднее воздух внутри и ниже давление. Логично? Для земной кухни — да. Но в космосе правила игры диктует хаос. Астрофизики обнаружили облако намагниченного газа, которое прилетело от Солнца к Земле и по пути устроило настоящий бунт. Вместо того чтобы остывать и терять силы, этот сгусток плазмы раздулся до аномальных размеров и раскалился добела.

Вспышка на стороне Солнца
Фото: Pravda.Ru by Алексей Руднев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вспышка на стороне Солнца

Феномен "суперрасширения": когда модели врут

В ноябре 2021 года Солнце выплюнуло в сторону Земли корональный выброс массы. Ученым сказочно повезло: два зонда — Solar Orbiter и Wind НАСА — выстроились почти в идеальную линию на пути этого удара. Первый аппарат "поймал" облако в 125 миллионах километров от светила, второй — на подступах к нашей планете. Между ними было всего 20 миллионов километров. По космическим меркам — дистанция вытянутой руки. Но именно на этом отрезке плазма сорвалась с цепи.

Облако не просто дрейфовало. Оно увеличилось в ширину на 21 процент там, где учебники обещали стабильность. Этот процесс окрестили "суперрасширением". Края сгустка неслись в стороны со скоростью 190 километров в секунду. Это в два, а то и в четыре раза быстрее нормы. Пузырь рос так агрессивно, что приборы зафиксировали резкий скачок внутреннего давления вместо ожидаемого спада.

"Это извержение вызвало магнитную бурю, которая вошла в топ мощнейших событий такого типа. Мы увидели, что магнитное облако способно резко менять свои параметры за ничтожные промежутки времени", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Физика наизнанку: почему газ нагрелся

Главная странность — температура. Любой газ при расширении теряет энергию и остывает. Это база. Но это магнитное облако плевать хотело на термодинамику: внутри него стало в три раза жарче. Ученые в замешательстве. Либо плазма черпает энергию из собственных магнитных полей, либо она столкнулась с "порывистым" солнечным ветром, который сработал как поршень, сжимающий и разогревающий внутренности пузыря.

Параметр Поведение аномального облака
Скорость расширения 190 км/с (в 2-3 раза выше нормы)
Температура внутри Выросла в 3 раза вместо охлаждения
Магнитное поле Ослабло на 40% (единственный предсказуемый факт)

Магнитное поле при этом вело себя прилично — оно слабело по мере удаления от источника. Но внутреннее давление, накачанное жаром, сделало облако непредсказуемым снарядом. Теперь исследователи, опубликовавшие отчет в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, понимают: компьютерные симуляции, на которые мы полагались годами, дырявые как решето. Они не учитывают этот внезапный "форсаж" плазмы.

"Такие данные ломают привычные модели. Раньше мы опирались на расчеты, теперь у нас есть живые замеры с двух точек, и они показывают: космос гораздо агрессивнее, чем казалось", — подчеркнул астрофизик Алексей Руднев.

Удар по спутникам и GPS: цена ошибки прогноза

Зачем нам знать, как греется газ в миллионах километров отсюда? Все просто: это вопрос выживания технологий. Космическая погода — это не про красивые полярные сияния. Это про перегоревшие трансформаторы в подстанциях и ослепшие спутники. Если мы не понимаем, как расширяется облако, мы не можем предсказать точное время и силу удара по магнитосфере Земли.

Сильный шторм легко "вырубает" GPS-навигацию и связь. В худшем сценарии электросети городов могут просто сгореть. Данные с зондов Solar Orbiter и Wind дают шанс переписать алгоритмы предупреждения, чтобы энергетические компании успели перевести системы в безопасный режим до того, как солнечный "пузырь" накроет планету.

"Каждый такой инцидент — это проверка нашей готовности к глобальному блекауту. Аномальные выбросы требуют пересмотра стандартов защиты электросетей", — отметил в разговоре с Pravda. Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о солнечных бурях

Может ли магнитное облако сжечь электронику дома?

Напрямую — нет. Но оно создает наведенные токи в длинных ЛЭП, что ведет к авариям на трансформаторах и отключению света во всем районе.

Почему ученые раньше не замечали такого расширения?

Обычно за выбросом следит один аппарат. Чтобы заметить аномалию, нужно два инструмента на одной линии, что случается крайне редко.

Спасет ли нас магнитное поле Земли?

Оно наш главный щит, но при "суперрасширении" давление плазмы настолько велико, что щит прогибается, пропуская заряженные частицы глубят в атмосферу.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, инженер-энергетик Сергей Мартынов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Секрет прячется на тахометре: двигатель начинает очищаться сам только при нужных оборотах
Авто
Секрет прячется на тахометре: двигатель начинает очищаться сам только при нужных оборотах
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Мир. Новости мира
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Космос
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Токаев обеспечил стабильность Казахстана и региона ценой отказа от собственных слов Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Последние материалы
Космические прогнозы оказались под угрозой обвала: необычное поведение потока напугало астрофизиков
Рекордные результаты выпускников: 12 студентов Архангельского лицея получили 100 баллов
Сербский секрет сочного картофеля с мясом: рецепт блюда, которое невозможно испортить
Поездка в школу больше не лотерея: власти закрывают пути для халатности на дорогах
МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент
Голые ногти — это модно: как добиться дорогого эффекта в педикюре без покрытия
Продление приема заявок на PROбренд-2026: туристическая индустрия готовится к грандиозному финалу
Даже пара таблеток создаёт риск: АТОР разъяснила правила перевозки лекарств в самолёте
Чёрная жемчужина вашего сада: как вырастить самую темную гвоздику в мире
Алушта осталась без света: бизнес меняет правила игры в энергетическом кризисе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.