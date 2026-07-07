Космическая бомбардировка древней Земли: почему космические удары оказались спасением планеты

Представьте, что молодая Земля — это холодный и безжизненный кусок камня в космической морозилке. Чтобы запустить "двигатель" биологии, планете требовался мощный пинок. Исследователи из Юго-Западного исследовательского института (США) доказали: жизнь на нашей планете — это не тихая эволюция, а результат жесточайшей бомбардировки из космоса. Результаты моделирования, опубликованные в журнале AGU Advances, превращают астероиды-убийцы в заботливых садовников.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Астероид у Земли

Как расколоть планету и не уничтожить её

Когда булыжник размером с город врезается в планету, он не просто копает яму. Он превращает земную кору в треснувшее лобовое стекло. По этим микротрещинам вглубь начинает хлестать вода. Там, внизу, горячо. Вода вскипает, насыщается металлами, солями и прочей химической "приправой", а затем вырывается наружу гейзерами. Это и есть гидротермальная система — идеальный "суп", в котором 4 миллиарда лет назад варились первые органические молекулы.

"Это парадокс: энергия, способная испарить океаны, одновременно создала защищенные ниши в глубине породы. Там химические реакции шли в стабильных условиях, пока поверхность Земли напоминала ад", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Физики использовали специальный софт для расчета ударов на сверхвысоких скоростях. Выяснилось, что около 4,3 миллиарда лет назад верхние 8 километров коры напоминали губку. Эта пористость сохранялась почти миллиард лет. Как раз до того момента, когда в летописи планеты зафиксированы первые неоспоримые следы бактерий. Астероиды буквально "вспахали" почву для будущих микробов.

Йеллоустон на стероидах

Самый наглядный пример такой системы сегодня — Йеллоустонский парк в США. Красиво, жарко, воняет серой. Но по сравнению с тем, что творилось после падения астероидов, Йеллоустон — это едва теплящаяся конфорка на кухне. Один мощный удар в ту эпоху запускал циркуляцию воды, которая была в 100 раз активнее, чем все современные гейзеры парка вместе взятые.

Параметр Показатель Глубина проницаемости коры До 8 километров Пик бомбардировки 4,3 — 3,5 млрд лет назад Мощность систем В 100 раз сильнее Йеллоустона

Для динозавров астероид стал приговором, но для наших далеких предков-молекул он стал колыбелью. Космический мусор не просто разрушал, он строил инфраструктуру для жизни. Горячие источники работали веками, перекачивая тепло недр и создавая лаборатории для добиотической химии в промышленных масштабах.

"Без этих трещин вода оставалась бы мертвым слоем на поверхности. Глубинная циркуляция вымывала нужные компоненты из камня, концентрируя их в узких каналах, где и произошел скачок от химии к биологии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Книга, которую никто не может прочитать, и металл не по эпохе

Геологическая летопись Земли — штука капризная. Мы часто находим артефакты и минералы, которые буквально выпадают из контекста. То кристалл граната на Марсе укажет на неожиданно сложное прошлое соседа, то земные породы доказывают: условия для жизни появились гораздо раньше, чем мы привыкли думать. Проблема в том, что тектоника плит постоянно "пережевывает" кору, уничтожая старые улики.

"Каждый крупный кратер — это временный портал в глубокие слои Земли. Моделирование заменяет нам полевые раскопки там, где природа уже всё подмела", — объяснил геолог Алексей Трофимов.

Эволюция жизни на Земле — это цепочка счастливых катастроф. Если бы не астероиды, взломавшие твердь планеты, мы бы до сих пор сидели на стерильном булыжнике без шанса на глоток горячего минерального коктейля из подземного источника.

Ответы на популярные вопросы

Почему именно гидротермальные источники считаются прародиной жизни?

Там есть всё: энергия (тепло недр), стройматериалы (минералы) и растворитель (вода). И главное — защита от жесткого ультрафиолета молодого Солнца, от которого на поверхности тогда сгорало всё живое.

Мог ли удар астероида, наоборот, стерилизовать Землю?

Крупные объекты испаряли океаны, но жизнь пряталась в порах коры. Чем глубже ты забился в трещину, тем выше твои шансы переждать огненный дождь снаружи.

Есть ли такие системы на других планетах?

Ученые подозревают, что нечто подобное происходит в подледных океанах Европы и Энцелада. Если там падают метеориты или есть приливной нагрев, трещины в ядре могут работать как инкубаторы.

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