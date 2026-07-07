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Мифы о развитии мозга рухнули: биологи обнаружили скрытый механизм пробуждения сознания в утробе

Наука

Человеческий мозг — это не просто комок серых макарон под черепной коробкой, а сложнейший биокомпьютер, который умудряется генерировать личность. Ученые годами бьются над "трудной проблемой": как из банальной нейронной стрельбы рождается ваше "я", любовь к кофе или страх высоты. Но главный вопрос в другом: когда именно в животе у мамы этот биокомпьютер нажимает кнопку лотереи и запускает сознание?

Активность мозга под воздействием кетамина
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Активность мозга под воздействием кетамина

Где живет душа: не там, где вы думали

Принято считать, что сознание — это элитный клуб для коры головного мозга. Мол, пока не выросли эти морщинистые извилины, отвечающие за высшие материи, внутри у плода — тишина и темнота. Однако авторы исследования в журнале Brain Structure and Function сорвали покровы. Если выжать из их работы всю воду, остается жесткий факт: сознание не зависит от умения решать интегралы или помнить бабушкин пирог. Оно рождается из примитивного чувства своего присутствия.

"Это бред — искать сознание только в коре. Мы видим, что фундамент закладывается в подкорке. Система работает по принципу "сначала самоощущение, потом мышление". Это меняет всю логику нейробиологии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Два рычага в стволе мозга

Исследователи выдвинули "субкортикальную модель". Главные герои здесь — не извилины, а ствол мозга. Это древняя "арматура", которая соединяет голову со спиной и управляет базовыми функциями. Там спрятаны два ключевых модуля. Первый — восходящая ретикулярная активирующая система (ARAS). Она работает как блок питания: врубает бодрствование. Эксперименты на кошках это подтвердили: вырубите ARAS — и животное впадает в кому. Повредите кору — сознание останется, хоть и побитое.

Второй модуль — околоводопроводное серое вещество (PAG). Оно отвечает за "эмоциональный фильтр". Благодаря ему мир не кажется плоским набором пикселей, а делится на "хорошо" и "плохо". Это база для квалиа — тех самых личных переживаний.

Структура мозга Функция в сознании
Кора (Cortex) Память, логика, сложная обработка данных
Ствол (ARAS + PAG) Включение системы, ощущение реальности

"Биологически мы видим, что ствол мозга активен задолго до финиша беременности. Если механизмы бодрствования и боли уже на месте, эмбрион перестает быть просто набором клеток", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Третий триместр: когда зажигаются искры

Когда же в "кабинете" загорается лампа? Точной секунды нет. Сознание разворачивается как свиток. Но ученые называют главного претендента — третий триместр беременности. Именно в этот период системы ствола мозга выходят на проектную мощность. Это ставит ребром этический вопрос. Если плод чувствует боль не просто как рефлекс, а как "личную драму", врачам придется пересмотреть протоколы инвазивных вмешательств.

Сауль Сал Сарриа из Университета Овьедо честно предупреждает: это пока гипотеза, а не истина в последней инстанции. Прямых датчиков "субъективного опыта" наука еще не изобрела. Мы лишь сопоставляем архитектуру мозга с его поведением. Но теперь понятно: наш мозг начинает строить свою реальность гораздо раньше, чем мы подаем первый голос.

"Природа не делает резких прыжков. Развитие идет плавно, но фиксация функций в третьем триместре — это серьезный рубеж для понимания жизни", — отметил в беседе с Pravda. Ru палеоантрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы

Что такое квалиа?

Это ваши личные ощущения. Например, "краснота" красного цвета или специфический вкус яблока, который невозможно описать словами другому человеку.

Почему ствол мозга важнее коры для сознания?

Без ствола мозг "спит" вечно. Кора может быть повреждена, и вы потеряете память или речь, но вы все равно будете осознавать себя. Без ARAS сознание гаснет полностью.

Значит ли это, что плод чувствует все как взрослый?

Нет. У него нет культурного багажа, слов и логики. Это чистое, "животное" ощущение бодрствования и базовых стимулов.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, антрополог Артём Климов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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