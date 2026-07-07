Мифы о развитии мозга рухнули: биологи обнаружили скрытый механизм пробуждения сознания в утробе

Человеческий мозг — это не просто комок серых макарон под черепной коробкой, а сложнейший биокомпьютер, который умудряется генерировать личность. Ученые годами бьются над "трудной проблемой": как из банальной нейронной стрельбы рождается ваше "я", любовь к кофе или страх высоты. Но главный вопрос в другом: когда именно в животе у мамы этот биокомпьютер нажимает кнопку лотереи и запускает сознание?
Принято считать, что сознание — это элитный клуб для коры головного мозга. Мол, пока не выросли эти морщинистые извилины, отвечающие за высшие материи, внутри у плода — тишина и темнота. Однако авторы исследования в журнале Brain Structure and Function сорвали покровы. Если выжать из их работы всю воду, остается жесткий факт: сознание не зависит от умения решать интегралы или помнить бабушкин пирог. Оно рождается из примитивного чувства своего присутствия.
"Это бред — искать сознание только в коре. Мы видим, что фундамент закладывается в подкорке. Система работает по принципу "сначала самоощущение, потом мышление". Это меняет всю логику нейробиологии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Исследователи выдвинули "субкортикальную модель". Главные герои здесь — не извилины, а ствол мозга. Это древняя "арматура", которая соединяет голову со спиной и управляет базовыми функциями. Там спрятаны два ключевых модуля. Первый — восходящая ретикулярная активирующая система (ARAS). Она работает как блок питания: врубает бодрствование. Эксперименты на кошках это подтвердили: вырубите ARAS — и животное впадает в кому. Повредите кору — сознание останется, хоть и побитое.
Второй модуль — околоводопроводное серое вещество (PAG). Оно отвечает за "эмоциональный фильтр". Благодаря ему мир не кажется плоским набором пикселей, а делится на "хорошо" и "плохо". Это база для квалиа — тех самых личных переживаний.
|Структура мозга
|Функция в сознании
|Кора (Cortex)
|Память, логика, сложная обработка данных
|Ствол (ARAS + PAG)
|Включение системы, ощущение реальности
"Биологически мы видим, что ствол мозга активен задолго до финиша беременности. Если механизмы бодрствования и боли уже на месте, эмбрион перестает быть просто набором клеток", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.
Когда же в "кабинете" загорается лампа? Точной секунды нет. Сознание разворачивается как свиток. Но ученые называют главного претендента — третий триместр беременности. Именно в этот период системы ствола мозга выходят на проектную мощность. Это ставит ребром этический вопрос. Если плод чувствует боль не просто как рефлекс, а как "личную драму", врачам придется пересмотреть протоколы инвазивных вмешательств.
Сауль Сал Сарриа из Университета Овьедо честно предупреждает: это пока гипотеза, а не истина в последней инстанции. Прямых датчиков "субъективного опыта" наука еще не изобрела. Мы лишь сопоставляем архитектуру мозга с его поведением. Но теперь понятно: наш мозг начинает строить свою реальность гораздо раньше, чем мы подаем первый голос.
"Природа не делает резких прыжков. Развитие идет плавно, но фиксация функций в третьем триместре — это серьезный рубеж для понимания жизни", — отметил в беседе с Pravda. Ru палеоантрополог Артём Климов.
Это ваши личные ощущения. Например, "краснота" красного цвета или специфический вкус яблока, который невозможно описать словами другому человеку.
Без ствола мозг "спит" вечно. Кора может быть повреждена, и вы потеряете память или речь, но вы все равно будете осознавать себя. Без ARAS сознание гаснет полностью.
Нет. У него нет культурного багажа, слов и логики. Это чистое, "животное" ощущение бодрствования и базовых стимулов.
Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.