Тысячелетняя география Гомера оказалась мифом: ученые переписали маршрут легендарного героя

Гомеровский эпос веками водил ученых за нос. Тысячи лет мы верили, что Итака — это скалистый клочок суши в Ионическом море. Профессора Кембриджа и Абердина решили захлопнуть эту книгу сказок. Филологический допрос Гомера в паре с геологическим сканированием местности показал: царь Одиссей правил не отдельным островом, а "аппендиксом" более крупной территории. Традиционная география рассыпалась как карточный домик под ударами лингвистики и сейсмологии.

Фото: commons.wikimedia by M.Rais, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одиссей слушает пение сирен, мозаика, Тунис

Словесные улики: почему Гомер молчал об острове

Профессор Джеймс Диггл, съевший собаку на переводе "Одиссеи", вывернул текст наизнанку. Оказалось, Гомер — великий мастер точности. В греческом языке есть железобетонный термин для острова — νῆσος (nisos). Он идеально влезает в ритм стиха, дактилический гексаметр не сопротивляется. Но поэт упорно его игнорирует, когда речь заходит о доме главного героя. Вместо этого Итаку называют γαῖα (земля), πατρίς (родина) или δῆμος (территория). Это не случайность, а приговор старой теории.

"Гомер ни разу не называет Итаку островом в том смысле, в котором мы привыкли это понимать. В тринадцатой книге четко сказано: корабль прибыл в δῆμος Итаки. Это значит, что Итака — лишь часть земли, к которой причалили, а не весь кусок суши целиком", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Лингвистическая головоломка сошлась: Одиссей был предводителем "выносливых кефалонийцев". Это черным по белому написано в "Илиаде". Но ученые столетиями закрывали глаза на эту деталь. Итака — это не современный остров Итаки, а западный полуостров Палики на Кефалонии. Описание родины героем совпадает с Палики на 100%: низменность, обращенная на запад. Современная же Итака гористая и смотрит строго на восток. Ошибка вышла на три тысячи лет.

Геологический детектив: куда делся морской пролив

Двадцать лет физики и геологи бурили землю, чтобы проверить безумную теорию Роберта Биттлстоуна. Он считал, что Палики когда-то был островом, а потом его "приварило" к Кефалонии оползнями. Это логично для зоны, где тектонические плиты постоянно устраивают боксерские поединки. Но природа оказалась хитрее. Геологические пробы показали: морского канала между Палики и остальной сушей не было ни в бронзовом веке, ни позже.

Признак Традиционная Итака Палики (Кефалония) Ориентация Восток Запад (как в эпосе) Рельеф Высокие горы Низменность

Страбон, древний географ, писал о перешейке, который "заливает море". Биттлстоун принял это за канал. Но профессор Андерхилл доказал: это обычные сезонные ручьи, которые бегут после штормов. Гипотеза об "острове" превратилась в пыль, но она вывела ученых на верный след. Итака — это регион. Это низменная часть большого острова. Все пазлы — от "Илиады" до современных карт — наконец-то встали в одну рамку без лишнего клея.

"Геология Кефалонии — это хаос из разломов. Попытки найти там античные каналы часто разбиваются о факты. Палики всегда был полуостровом, и Гомер, как местный гид, описал это с аптекарской точностью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Археологи уже потирают руки. В Палики нашли поселения бронзового века. Болото Ливади, которое раньше считали просто грязной лужей, оказалось подходящим местом для древней гавани. Тень Одиссея переместилась на соседний берег, и теперь историкам придется переписывать примечания к учебникам литературы. Миф обрел плоть, кровь и вполне конкретные координаты в GPS.

"Отождествление Палики с Итаки — это самый элегантный ответ на вопросы, которые мучили филологов три тысячелетия. Мы наконец перестали натягивать сову на глобус и просто услышали самого автора", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о географии Гомера

Почему Гомера считали плохим географом?

Потому что ученые пытались привязать его описание к острову с названием Итаки. Когда координаты не сходились, виноватым делали поэта ("он все выдумал"). Но оказалось, что виновата путаница в названиях: Итака Гомера — это полуостров Палики.

Как называлась современная Итака во времена Одиссея?

Согласно новой парадигме, это был Дулихий. Это название часто встречается в текстах, но никто не знал, где это. Древние карты подтверждают такую перемену имен.

Правда ли, что на полуострове Палики нашли дворец Одиссея?

Раскопки в болоте Ливади и окружающих холмах показывают мощный культурный слой бронзового века. Прямых улик вроде таблички "Здесь живет царь" нет, но статус поселения соответствует уровню столицы региона.

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