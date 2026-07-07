Мозг научились омолаживать без операций: почему языки стали новым тренажером нейронов

Ваша голова — это биологический компьютер, который со временем начинает безбожно лагать. Нейронные связи рвутся, память сыпется, а процессор в черепной коробке замедляется. Но ученые нашли способ "прокачать" железо без хирургического вмешательства. Оказывается, каждый новый выученный язык работает как мощный антивирус и оптимизатор системы, причем эффект суммируется.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мозг человека

Цифровой рентген для серого вещества

Международная группа ученых высадилась в Стране Басков. Выбор не случаен: там каждый второй жонглирует как минимум двумя языками с пеленок. Исследователи прогнали 728 местных жителей через магнитоэнцефалограф. Это такая штука, которая видит электрические бури в вашей голове. Данные скормили нейросети.

"Алгоритм ИИ научили определять истинный биологический возраст мозга по состоянию его коммуникаций. Машину не обманешь паспортными данными — она видит износ "проводов" между нейронами в реальном времени", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Результаты обкатали на контрольной группе из 144 человек. Сравнивали всех: от тех, кто с трудом освоил родной диалект, до лингвистических монстров, знающих четыре языка.

Математика омоложения

Цифры бьют наотмашь. Если вы говорите на двух языках, ваш мозг в среднем на шесть лет бодрее, чем у соседа-однолюба. Три языка добавляют к этому результату еще год. Но настоящий джекпот срывают те, кто овладел четырьмя системами общения. Их нейронные сети выглядят на 13 лет моложе паспортного возраста.

Количество языков "Омоложение" мозга (гг) 1 язык (монолингвы) Точка отсчета (0) 2 языка минус 6 лет 3 языка минус 7 лет 4 языка минус 13 лет

"Главное правило здесь — "используй или потеряешь". Чем раньше в биосистему вводится второй код и чем выше качество его отладки, тем стабильнее работают нейронные магистрали", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Когнитивный фитнес до седьмого пота

Почему лингвистика так сильно бьет по старости? Представьте, что ваш мозг — это диспетчер в аэропорту, где одновременно садятся самолеты из Токио, Парижа и Москвы. Нужно постоянно переключать тумблеры, отсеивать шум и держать концентрацию. Мозг многоязычного человека пашет в режиме форсажа. Он постоянно тренирует механизмы внимания и исполнительного контроля.

Этот вечный "движняк" не дает нейронам закиснуть. Когда одна система засыпает, другая остается на страже. Такая перекрестная нагрузка создает огромный запас прочности. Даже если возраст начинает подтачивать структуру, у полиглота всегда есть "запасные пути" для передачи сигналов.

"Мы видим корреляцию, а не магическую таблетку. Языки — это мощный рычаг, но на общее состояние влияют и гены, и образ жизни. Однако игнорировать такой когнитивный бонус просто глупо", — отметил в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о влиянии языков на мозг

Зависит ли эффект от сложности языка?

Исследование в Барселоне фокусировалось на количестве систем. Однако ученые полагают, что чем сильнее различаются языковые группы (например, русский и китайский), тем выше нагрузка на зоны контроля и тем сильнее тренировка.

Есть ли смысл учить язык после 50 лет?

Да. Даже если вы не станете носителем, сам процесс освоения новых грамматических правил и слов заставляет мозг строить новые синапсы, что тормозит деградацию.

Нужно ли владеть языком в совершенстве?

Чем выше уровень владения, тем мощнее омолаживающий эффект. Мозг должен использовать "чужую" систему автоматически — именно этот переключатель дает основной профит.

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