Космические невидимки наконец подали голос: что скрывали от нас мертвые объекты Млечного Пути

Космические "невидимки" начали подавать голос. Астрономы поймали радиошепот от нейтронной звезды, которая десятилетиями притворялась мертвым куском камня. Этот объект, затаившийся в центре взорвавшейся звезды, может перевернуть наши представления о населенности Млечного Пути. Оказалось, галактика набита пульсарами, которые мы просто не замечали из-за их патологической скромности.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пульсар в M80

Пульсар "Голубой глаз: пробуждение мертвеца

Когда массивная звезда гибнет, она не уходит тихо. Происходит колоссальный взрыв — сверхновая. Ядро схлопывается в сверхплотный шар: нейтронную звезду или черную дыру. Обычно нейтронные звезды — это свирепые маяки. Они вращаются, бешено разбрасывая радиоволны. Мы видим их как пульсары. Но есть "элита молчания" — центральные компактные объекты (ЦКО). Они сидят в эпицентре взрыва и не издают ни звука. Так считалось до публикации в Nature Astronomy.

"Это ломает привычную классификацию. Мы привыкли, что объект либо работает как радиомаяк, либо молчит навсегда. Здесь мы видим переходный процесс", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Команда Чжан Лэя из Китайской академии наук нацелила южноафриканский радиотелескоп MeerKAT на объект 1E 1207.4-5209. Результат — слабый, едва различимый сигнал каждые 424 миллисекунды. Это пульс звезды. Из-за специфического сочетания данных рентгена и радиоволн объект прозвали "Голубым глазом". Он находится в 10 000 световых лет от нас, но его шепот слышен даже здесь.

Почему космос полон радиомолчания

Раньше астрономы думали, что "молчуны" просто обделены магнитным полем. Нет поля — нет джетов, нет радиоволн. Десятилетиями ученые сканировали небо и упирались в пустоту. "Голубой глаз" доказал: они не мертвы, они просто невероятно тихие. Это меняет статистику. Если даже такие "стесняшки" пульсируют, значит, в нашей галактике скрываются тысячи подобных объектов, мимо которых мы проходили годами.

Тип объекта Поведение в радиодиапазоне Классический пульсар Яркие, ритмичные вспышки, виден издалека. ЦКО (Центральный компактный объект) Радиомолчание или экстремально слабые сигналы.

Проблема поиска таких объектов в том, что шум космоса легко глушит их сигналы. Слияние нейтронных звезд или взрывы сверхновых обычно затмевают такие тонкие эффекты. Чтобы услышать "Голубой глаз", потребовалась чувствительность MeerKAT и ювелирная настройка частот.

"Мы годами ищем черную кошку в темной комнате, а она просто научилась бесшумно дышать. Шепот 1E 1207 — это сигнал того, что наши карты галактики неполны", — объяснил астрофизик Алексей Руднев.

Сбой в недрах: как заставить звезду говорить

Звезде "Голубой глаз" около 4100 лет — по меркам космоса это ясельный возраст. В 2015 году с ней случилось нечто странное — "рентгеновский сбой". Скорость вращения внезапно подскочила. Представьте, что внутри сверхплотного шара сдвинулись целые пласты материи. Этот внутренний тектонический сдвиг мог переориентировать магнитное поле. В итоге звезда "чихнула" током, и мы увидели радиосигнал.

Но эта болтливость временна. Со временем вращение замедлится до старых значений, магнитное поле "устаканится", и радиосигнал исчезнет. "Голубой глаз" снова станет призраком. Это объясняет, почему в остатках знаменитой сверхновой 1987A до сих пор не нашли пульсар. Он может быть там, просто он — "тихоня", который еще не пережил свой звездный сбой.

"Любой такой сбой — это подарок для исследователя. Это единственный шанс заглянуть внутрь объекта, где плотность материи запредельна", — рассказал в интервью Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Если теория верна, тысячи "старых" пульсаров в Млечном Пути могут оказаться вовсе не старыми, а просто неудачно повернутыми к нам или обладающими слабым полем. Мы смотрим на геологию Марса или тайны Черного моря, пытаясь понять историю Земли, но настоящие загадки механики Вселенной решаются именно здесь — в центрах звездных кратеров.

Ответы на популярные вопросы о нейтронных звездах

Почему они не светятся как обычные звезды?

Они светятся, но в основном в рентгене. Нейтронная звезда — это остаток, огарок. Там больше не идет термоядерный синтез. Она светит за счет того, что была невероятно горячей в момент рождения и продолжает вращаться.

Может ли нейтронная звезда превратиться в черную дыру?

Да, если на нее навалится слишком много вещества от соседней звезды. Тогда гравитация победит всё, и объект схлопнется окончательно.

Опасен ли пульсар для Земли?

Нет. Только если вы подлетите к нему вплотную. Радиоджеты и магнитные поля там такие, что любую электронику и биологию сотрет в пыль за наносекунды. С расстояния в тысячи световых лет это просто красивая научная загадка.

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