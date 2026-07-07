Соседи по галактике оказались куда ближе и опаснее: астрономы пересмотрели характеристики объекта

Представьте, что наш Млечный Путь — это мегаполис размером в 100 000 световых лет. В таком масштабе экзопланета GJ 3378b — это даже не соседняя улица, а квартира за стенкой. Всего 25 световых лет пути. Астрономы наконец-то присмотрелись к этой "жилплощади" и поняли: старые расчеты летели в трубу, а реальность куда интереснее.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Планета у белого карлика

Диета для суперземли: как планета "похудела" в два раза

В 2024 году французские астрономы из обсерватории Мауна-Кеа вынесли вердикт: GJ 3378b — это жирный "мини-Нептун". Массу оценили в 5,26 земных. Газовый шар, никакой твердой почвы под ногами, сплошная атмосфера-убийца. Но американская команда под руководством Пола Робертсона из Калифорнийского университета в Ирвайне перепроверила данные. Планета оказалась в два раза легче — всего 2,3 массы Земли. Это превращает её из унылого газового гиганта в каменистую суперземлю.

"Это захватывающее открытие. Двадцать пять световых лет звучат страшно, но в масштабах галактики это наш ближайший космический сосед", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Обнаружить планету помогла не картинка в телескопе (она слишком тусклая), а гравитационные танцы. Планета тянет звезду на себя, заставляя ту слегка "раскачиваться". Этот доплеровский сдвиг в спектре света и выдал беглянку. Вместе с массой уточнили и график: год на планете длится не 25, а 21 день. Она ближе к своему красному карлику в созвездии Жирафа, чем мы думали. И это отличные новости.

Параметр Новые данные (команда Робертсона) Масса 2,3 массы Земли (Каменистая поверхность) Орбитальный период 21 день (Обитаемая зона)

Зона комфорта под обстрелом радиации

Планета обосновалась в "зоне Златовласки". Здесь не слишком жарко и не слишком холодно. Теоретически, вода на поверхности может течь ручьями, а не испаряться в вакуум. GJ 3378b получает 90% того излучения, которое наше Солнце выдает Земле. Идеальный баланс. Но есть один нюанс: её звезда — красный карлик. Эти ребята славятся своим скверным характером. Они "плюются" яростными вспышками звездного ветра.

"Космические процессы не терпят романтики. Красные карлики могут выжигать атмосферы своих планет жестким излучением. Главный вопрос в том, смогла ли GJ 3378b удержать "воздушный щит" под таким давлением", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Если у планеты нет мощного магнитного поля, поток частиц мог просто сбрить всю атмосферу до голых скал. Тогда вместо "второй Земли" мы получим аналог Луны с кратерами. Узнать это прямо сейчас мешает физика: планета не проходит перед диском звезды, поэтому телескоп Джеймс Уэбб не может "пронюхать" её состав через транзитную спектроскопию.

Охота на биосигнатуры: почему придется подождать до 2040-х

Астрономы уже наметили дату глобальной проверки — 2040 год. Именно тогда НАСА планирует запустить Обсерваторию обитаемых миров (Habitable Worlds Observatory). Этот прибор будет охотиться на биосигнатуры — химические следы жизни. Кислород, метан, озон — если эти газы там есть, мы их вычислим. Пока же остается только гадать и уточнять параметры через гравитационные колебания.

"Мы ищем соседей не ради праздного любопытства. Конечная цель — узнать, одиноки ли мы во Вселенной. Ближайшие звезды — лучший полигон для поиска жизни вне Земли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, подтверждает: GJ 3378b балансирует на грани. Она находится именно там, где радиация уже опасна, но еще не фатальна. Это дает надежду, что планета сохранила океаны под плотным одеялом облаков.

Ответы на популярные вопросы о GJ 3378b

Почему мы не можем увидеть планету в обычный телескоп?

Она находится слишком близко к своей звезде, которая в разы ярче планеты. Это как пытаться разглядеть комара, сидящего на включенном прожекторе с расстояния в километр.

Что такое "суперземля"?

Это планета, которая тяжелее Земли, но значительно легче ледяных гигантов вроде Нептуна или Урана. Обычно они имеют твердую поверхность.

Почему так долго ждать новых данных?

Нынешние технологии не позволяют напрямую увидеть атмосферу планеты, если она не проходит перед своей звездой (транзит). Нужны новые космические обсерватории с мощными коронографами, которые появятся только через 15-20 лет.

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