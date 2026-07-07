Последняя загадка Солнечной системы стала ближе — космический зонд выходит на решающий этап

Космический зонд NASA New Horizons готовится к историческому прорыву сквозь невидимый щит Солнечной системы. Новые расчеты ученых показывают, что аппарат может достичь терминального шока — границы, где солнечный ветер резко замедляется перед столкновением с межзвездным веществом — значительно раньше, чем предполагали консервативные модели. Уникальность ситуации заключается в том, что из-за пульсации солнечного пузыря зонд рискует оказаться в роли "космического серфера", пересекающего этот рубеж несколько раз подряд.

Фото: NASA by Josh Valcarce, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Астронавты в пустыне — полевые испытания

Погоня за ускользающей границей Солнечной системы

Определить точный край нашей звездной системы невозможно простым замером расстояния. Гелиосфера — гигантский магнитный пузырь под давлением Солнца — не статична. Она постоянно деформируется под напором частиц из глубокого космоса. В настоящий момент New Horizons находится в 66 астрономических единицах от Земли, пролетая сквозь пояс Койпера, где исследователи находят все новые загадки прошлого нашей системы, скрытые в ледяных объектах.

"Граница Солнечной системы — это не твердая стена, а динамичная зона турбулентности. New Horizons предстоит зафиксировать момент, когда поток частиц от Солнца буквально врезается в межзвездную среду. Это поможет нам понять, как наше светило взаимодействует с Галактикой на самом деле", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Доктор Джонатан Гассер, возглавлявший недавние исследования, прогнозирует, что встреча с ударной волной произойдет либо в ближайшие годы — к 2029-му, либо в более отдаленной перспективе, около 2040 года. Такой разброс дат связан с циклами активности Солнца: когда оно "успокаивается", границы системы сжимаются, двигаясь навстречу аппарату.

Почему гелиосфера постоянно дышит

Солнечный ветер несется от центра системы со скоростью 1,6 миллиона километров в час, создавая защитный кокон для всех планет. Однако на окраинах на него начинают влиять ионизированные частицы извне. Этот процесс напоминает столкновение течений: подобно тому, как подводная река в Чёрном море диктует свои условия в глубине, межзвездная среда тормозит солнечный поток, заставляя его скорость упасть ниже звуковой.

"Мы видим, как солнечный ветер постепенно теряет силу, сталкиваясь с частицами из других областей космоса. Это замедление — верный признак того, что мы на пороге выхода в открытый океан межзвездного пространства, который живет по совсем иным физическим законам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследование гелиосферы критически важно не только для теории, но и для будущих полетов. Понимание структуры этого "пузыря" позволит инженерам лучше защищать электронику от радиации, поскольку именно внешние слои системы принимают на себя основной удар жесткого галактического излучения. И если сегодня мы обсуждаем регулирование искусственного интеллекта на Земле, то завтра алгоритмы ИИ станут единственными штурманами в этих неосвоенных зонах.

Параметр миссии Значение / Прогноз Текущее расстояние ~66 астрономических единиц Скорость солнечного ветра 1,6 млн км/ч (у Земли) Ожидаемый вход в терм. удар 2029 или 2040 год Главная цель этапа Изучение межзвездной плазмы

Наследство "Вояджеров" и новые данные

До сих пор только два рукотворных объекта — "Вояджер-1" и "Вояджер-2" — пересекали эту невидимую черту. Когда "Вояджер-2" прошел зону терминального удара, его приборы зафиксировали падение скорости частиц почти наполовину. У New Horizons есть преимущество: более современные датчики и возможность сравнить текущие условия с данными прошлых десятилетий, что позволит увидеть эволюцию Солнечной системы в реальном времени.

"Каждое новое измерение в этой области — это кирпичик в фундамент межзвездной навигации будущего. Мы буквально нащупываем края нашего дома, сравнивая то, что видели сорок лет назад, с тем, что происходит сейчас. Динамика изменений может оказаться совершенно неожиданной", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Особый интерес вызывает геология далеких миров. Пока зонд летит к границе, ученые продолжают анализировать состав малых планет и метеоритов, ведь даже гранат на Марсе может рассказать о процессах, общих для всей системы. Полученные данные помогут уточнить климатические модели не только для космоса, но и для Земли, где сейчас аномальная жара в Европе ставит новые вопросы перед наукой.

Ответы на популярные вопросы о миссии New Horizons

Что такое терминальный удар?

Это пограничная область, в которой поток солнечного ветра замедляется до сверхзвуковых скоростей из-за контакта с газом и пылью межзвездного пространства. Это физический предел прямого влияния солнечного потока.

Почему аппарат может пересечь границу несколько раз?

В зависимости от 11-летнего цикла солнечной активности гелиосфера расширяется и сжимается. Если аппарат будет находиться в пограничной зоне в момент сжатия пузыря, граница может "пройти" сквозь него, а затем вернуться при расширении.

Чем приборы New Horizons лучше "Вояджеров"?

На борту установлены приборы нового поколения для измерения состава пыли и параметров плазмы, которые имеют гораздо более высокую чувствительность и спектральное разрешение, чем аналитическое оборудование 1970-х годов.

Когда миссия официально закончится?

Работа аппарата зависит от запаса ядерного топлива (радиоизотопного генератора). Ожидается, что зонд сможет поддерживать связь с Землей как минимум до конца 2030-х или начала 2040-х годов, собирая данные о межзвездной среде.

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