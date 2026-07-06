Казалось, эта планета давно раскрыла все свои тайны — но Джеймс Уэбб заметил то, что ускользало годами

Раскаленная экзопланета 55 Рака e, расположенная в 41 световом году от Земли, оказалась гораздо сложнее, чем предполагали астрономы. Новые данные космического телескопа "Джеймс Уэбб" опровергли гипотезу о статичной оболочке вокруг этого мира. Выяснилось, что планета обладает динамичной атмосферой, которая буквально "выкипает" из её расплавленных недр. Это открытие превращает 55 Рака e в уникальную лабораторию, позволяющую ученым заглянуть внутрь чужого мира через химический состав его газовой оболочки.

Фото: https://www.flickr.com/photos/50785054@N03/50222410512/ by Northrop Grumman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джеймс Уэбб

Суперземля в плавильном котле

Экзопланета 55 Рака e — это классическая "суперземля", чья масса в восемь раз превышает земную, а радиус почти вдвое больше нашего. Она находится в экстремальной близости к своей звезде, совершая полный оборот всего за 17 часов. Из-за приливного захвата планета всегда обращена к светилу одной стороной, раскаленной до температур, при которых плавится камень. Ранее считалось, что такие условия исключают наличие сложной атмосферы, однако "Джеймс Уэбб" зафиксировал следы угарного и углекислого газов, а также молекулярного водорода.

"Обнаружение водорода в составе атмосферы такой горячей планеты — это серьезный маркер. Обычно легкие газы быстро улетучиваются в космос под воздействием звездного ветра, и если они присутствуют, значит, существует постоянный источник пополнения прямо из глубин планеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Исследователи из NASA использовали данные пяти вторичных затмений, чтобы проанализировать спектр излучения планеты. Результаты, опубликованные в журнале Nature Astronomy, показывают, что мы видим не остаточную первичную атмосферу, а вторичную газовую оболочку. Подобные процессы дегазации напоминают то, как минерал из недр Марса меняет представление о геологии соседней планеты, указывая на активные внутренние процессы.

Секрет атмосферного коктейля

Моделирование каменистых миров долгое время опиралось на теорию "паров горных пород". Однако спектры NIRCam и MIRI указывают на атмосферу, богатую летучими веществами. Астрономы заметили странные колебания в данных: яркость планеты менялась от затмения к затмению. Это навело ученых на мысль о существовании лавовых облаков или плотных газовых шлейфов, которые кратковременно экранируют поверхность и влияют на теплообмен.

"Здесь мы видим прямую аналогию с земными вулканическими процессами, но в планетарном масштабе. Лавовый океан на поверхности постоянно взаимодействует с газовой оболочкой. Это не просто мертвый камень, а термодинамическая машина, где недра буквально 'дышат' через расплавленную корку", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Интересно, что 55 Рака e — не единственный подобный объект. Ученые создали целый список миров-аналогов, таких как K2-141 b и CoRoT-7 b. Изучение таких объектов помогает понять, как экстремальные температуры формируют поверхность планет. Это не менее важно, чем новые способы укрепления грунта в условиях вечной мерзлоты на Земле — и там, и там мы имеем дело с фазовыми переходами вещества под воздействием внешней среды.

Связь недр и неба

Ключевой вывод исследования заключается в том, что химический баланс атмосферы — низкое содержание кислорода и избыток водорода — свидетельствует о восстановленном состоянии магматического океана. Это означает, что недра 55 Рака e содержат гораздо меньше окисленных соединений, чем ожидалось. Фактически, телескоп позволил провести дистанционный химический анализ ядра планеты, скрытого под слоем расплавленной породы.

"Такие данные расширяют наше понимание эволюции планет. Если мы можем определить состояние ядра по атмосфере, то в будущем сможем более точно классифицировать экзопланеты на потенциально обитаемые и гарантированно стерильные еще на этапе первичного сканирования", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

В отличие от спутника Юпитера Ио, где вулканизм вызван приливным трением, 55 Рака e плавится исключительно из-за близости к своей звезде. Это делает её похожей на огромную каплю расплавленного металла и камня, летящую сквозь космос. Подобные открытия заставляют пересмотреть и другие научные мифы, подобно тому как биологи выяснили, что высота стволов деревьев обусловлена не только борьбой за свет, но и выживанием гидравлической системы растения.

Характеристика Показатель 55 Рака e Масса 8.08 масс Земли Радиус 1.88 радиуса Земли Период обращения ~0.7 суток (17 часов) Состав атмосферы CO, CO2, H2

Ответы на популярные вопросы о 55 Рака e

Почему эту планету называют лавовой?

Из-за экстремальной близости к звезде температура на дневной стороне 55 Рака e превышает точку плавления большинства горных пород. Поверхность там представляет собой океан жидкой магмы, который постоянно испаряется, формируя газовую оболочку.

Как телескоп "Джеймс Уэбб" смог увидеть атмосферу?

Ученые использовали метод вторичного затмения: они измеряли изменение общего инфракрасного света системы, когда планета заходила за свою звезду и выходила из-за неё, что позволило выделить спектральный сигнал именно планетарной атмосферы.

Может ли на этой планете существовать жизнь?

В привычном нам понимании — нет. Условия на поверхности слишком суровы: расплавленный камень, отсутствие жидкой воды и чудовищная радиация от близкой звезды делают этот мир абсолютно необитаемым.

Откуда в атмосфере берется водород?

Согласно исследованию, водород просачивается из расплавленных недр планеты. Это доказывает, что магматический океан взаимодействует с газовой оболочкой, постоянно подпитывая её новыми порциями летучих веществ.

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